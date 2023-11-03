አዲስ ጥናት በሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት እና ፊኛ ጤና መካከል አስገራሚ ግንኙነት አገኘ

የሽንት ቀለም ከረጅም ጊዜ በፊት እንደ መመርመሪያ መሳሪያ ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል፣ ፈዛዛ ቢጫው ትክክለኛ የውሃ መጠንን የሚያመለክት ሲሆን ጥቁር ጥላዎች ደግሞ የውሃ መድረቅን ይጠቁማሉ። ይሁን እንጂ በቅርቡ በኒው ጀርሲ የጄፈርሰን ስትራትፎርድ ሆስፒታል የተከሰተው ጉዳይ ያልተለመደ የሽንት ቀለም ሰማያዊ-አረንጓዴ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። ዶክተሮች መጀመሪያ ላይ ይህ ቀለም ያልተለመደ የጤና እክል ወይም መድሃኒት ሊሆን ይችላል ብለው ያምኑ ነበር, ነገር ግን በምርመራቸው ከፊኛ ጤና ጋር አስገራሚ ግንኙነት አግኝቷል.
በመጀመሪያው ርዕስ ላይ ጉዳዩን የገለጹትን ሐኪሞች ከመጥቀስ ይልቅ የአረጋውን ሰው የሕክምና ታሪክና የሕመም ምልክቶች መግለጽ እንችላለን። በሽተኛው ሚስተር ጆን ዶ በተደጋጋሚ የሽንት መሽናት፣ የሚያሰቃይ ሽንት እና ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንትን ይመለከታል። እንደ ኢንፌክሽን ወይም መድሃኒት የጎንዮሽ ጉዳቶችን የመሳሰሉ የተለመዱ መንስኤዎችን ካስወገዱ በኋላ ዶክተሮች በዚህ ያልተለመደ ጉዳይ ላይ በጥልቀት ለመመርመር ወሰኑ.
ተጨማሪ ሙከራዎች ሚስተር ዶ ከፍተኛ መጠን ያለው ቢሊቨርዲን፣ በተለምዶ በቢሊ ውስጥ የሚገኘው አረንጓዴ ቀለም እንዳለው አረጋግጠዋል። ይህ ቀለም በሽንት ውስጥ እየወጣ ነበር, ይህም ወደ ልዩ ሰማያዊ-አረንጓዴ ቀለም ይመራ ነበር. ተጨማሪ ምርመራ ሚስተር ዶ የቢሊቨርዲን ክምችት እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ያልታወቀ የፊኛ ችግር እንዳለበት አረጋግጧል።
ይህ ጉዳይ ለህክምና ባለሙያዎች እና ተመራማሪዎች በሽንት ፊኛ ጤንነት እና በሽንት ቀለም መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት የበለጠ ለመረዳት ልዩ እድል ይሰጣል. ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት አሁንም ያልተለመደ ምልክት መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ቢሆንም, ይህ ጥናት ያልተለመዱ አቀራረቦች ሲያጋጥሙ ተጨማሪ ፍለጋን አስፈላጊነት ያጎላል.
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት የውሃ ማጣት ምልክት ሊሆን ይችላል?
አይ፣ ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት በተለምዶ ከድርቀት ጋር የተያያዘ አይደለም። በድርቀት ወቅት ጥቁር ቢጫ ወይም ቢጫ ጥላዎች በብዛት ይታያሉ።
ጥ: - ወደ ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት ሊያመሩ የሚችሉ ሌሎች ምክንያቶች ምንድን ናቸው?
ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት በአንዳንድ መድሃኒቶች ለምሳሌ Amitriptyline ወይም Propofol ሊከሰት ይችላል. እንዲሁም እንደ ቤተሰብ hypercalcemia ወይም blue ዳይፐር ሲንድሮም የመሳሰሉ ያልተለመዱ የሕክምና ሁኔታዎች ውጤት ሊሆን ይችላል.
ጥ: ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት ለጭንቀት መንስኤ ነው?
ሰማያዊ-አረንጓዴ ሽንት የተለመደ ምልክት ባይሆንም አንዳንድ ጊዜ የጤና ችግርን ሊያመለክት ይችላል. የማያቋርጥ ወይም የሽንት ቀለም ለውጦችን በተመለከተ የጤና እንክብካቤ ባለሙያን ማማከር ይመከራል።