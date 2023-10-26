ሚዲያ በአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ የፊት ጭምብሎች የአካባቢ ተጽዕኖን ማስተካከል አልቻለም

የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር አናይስ አግዬ እንዳሉት ሚዲያዎች ስለ ጭንብል የሚዘግቡበት መንገድ ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት ሰዎች ጭምብልን የመልበስ ምርጫ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። 'ጭምብል' የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውለው የሚጣሉ የፊት ጭንብልዎችን ለማመልከት ሲሆን 'የፊት መሸፈኛ' ግን ከቤት ወይም ከሱቅ ከተገዛው ቁሳቁስ ጭምብል ጋር የተያያዘ ነው። መገናኛ ብዙሃን ስለ አስገዳጅ አለባበስ ሲወያዩ 'ጭምብል' የመጠቀም አዝማሚያ ይታይባቸው ነበር፣ 'ፊትን መሸፈን' ደግሞ የሚመረጥ ነገር ሲኖር ጥቅም ላይ ይውላል።
የፊት መሸፈኛዎችን ደህንነት እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን በተመለከተ ሳይንሳዊ ውይይቶች ቢደረጉም ጋዜጦች ይህንን መረጃ ለህዝብ ማስተላለፍን ቸል ብለዋል ። ዶ/ር ሞርዌና ስፒር፣ የቁሳቁስ ሳይንቲስት፣ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የመጀመሪያ ደረጃ ላይም ቢሆን ለአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ ከሚውሉ ጭምብሎች ጋር ለተያያዙ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ብዙም ትኩረት እንዳልተሰጠው አጽንኦት ሰጥተዋል።
የምርምር ቡድኑ ጋዜጦች ነጠላ ጥቅም ላይ የሚውሉትን ማስክዎች በማስተዋወቅ ረገድ ሚና ተጫውተዋል እናም ለሚፈጠረው ብክነት መጨመር አስተዋፅዖ አድርገዋል ብሎ ያምናል። ጥናቱ የተለያዩ የማስክ አማራጮችን የአካባቢ ተፅእኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት እና እንደገና ጥቅም ላይ የሚውሉ የፊት መሸፈኛዎችን የሚያበረታታ የበለጠ ኃላፊነት የተሞላበት ሪፖርት ማድረግ እንደሚያስፈልግ አመልክቷል።
ይህ ጥናት በፕሮፌሰር ናታን አብራምስ የሚመራው የጥበብ እና የሰብአዊነት ጥናት ካውንስል ፕሮጀክት አካል ሲሆን ይህም የፊት ጭንብልን በተመለከተ የተጠቃሚዎችን ምርጫ እና ባህሪያት ላይ ተጽእኖ የሚያሳድሩትን ነገሮች ለመረዳት ያለመ ነው። ፕሮጀክቱ ጭምብልን በሃላፊነት ማስወገድ እና የመገናኛ ብዙሃን መልእክት በህዝባዊ ተነሳሽነት እና ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ያለውን ጠቀሜታ አፅንዖት ሰጥቷል.
በአጠቃላይ ግምገማው መገናኛ ብዙሃን በአንድ ጊዜ ብቻ የሚጠቀሙ የፊት ጭንብል አካባቢያዊ መዘዝን ለመፍታት እና የህብረተሰቡን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ያመለጠውን እድል አጉልቶ ያሳያል። የዘላቂነት ጉዳዮችን ታሳቢ ያደረገ እና ግለሰቦች የህዝብ ጤናን እና አካባቢን ለመጠበቅ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ምርጫ እንዲያደርጉ የሚያስችል ለሪፖርት አቀራረብ የበለጠ አጠቃላይ አቀራረብን ይጠይቃል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በሪፖርታቸው ውስጥ ሚዲያዎች በዋናነት በአንድ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቀዶ ጥገና ማስክዎች ላይ ያተኮሩት ለምንድን ነው?
በሪፖርታቸው ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ለአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቀዶ ጥገና ጭንብል ምርጫዎች የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት በጤና ባለሙያዎች የሚጠቀሙባቸውን ጭምብሎች ለማመልከት 'ጭምብል' የሚለውን ቃል መጠቀሙ ተጽዕኖ ሳያሳድር አልቀረም። ይህ የቃላት ምርጫ ወረርሽኙ በሚከሰትበት ጊዜ ጭንብል በመልበስ ዙሪያ የሚዲያውን ትረካ ቀርጾ ሊሆን ይችላል።
2. ሚዲያዎች ነጠላ ጥቅም ላይ የሚውሉ ጭምብሎችን በአካባቢ ላይ ያለውን ተጽእኖ በበቂ ሁኔታ ቀርበዋል?
አይደለም፣ ሚዲያዎች በአንድ ጊዜ ከሚጠቀሙት ጭምብሎች ጋር በተያያዙ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ላይ ሪፖርት ማድረግ አልቻሉም። የፊት መሸፈኛዎችን ደህንነት እና እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን በተመለከተ ሳይንሳዊ ውይይቶች ቢደረጉም ለተለያዩ ጭንብል አማራጮች ለቆሻሻ አያያዝ እና ዘላቂነት ብዙ ትኩረት አልተሰጠም።
3. በባንጎር ዩኒቨርሲቲ ቡድን የተካሄደው ግምገማ ቁልፍ ግኝቶች ምን ምን ነበሩ?
በግምገማው ላይ ጋዜጦች በሪፖርታቸው ውስጥ አንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ የቀዶ ጥገና ጭምብሎችን በብዛት ይደግፉ ነበር ነገር ግን የአካባቢ ተጽኖአቸውን በበቂ ሁኔታ አልፈቱም። ይህ ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት የሰዎች ጭንብል የመልበስ ምርጫ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ እና ለሚፈጠረው ቆሻሻ መጨመር አስተዋፅዖ አድርጓል።
4. ጭምብል አጠቃቀምን በተመለከተ በኃላፊነት የማስወገድ ሚና ምንድን ነው?
በአንድ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ ጭምብሎችን በአካባቢያዊ ተፅእኖ ለመቅረፍ ጭምብልን በኃላፊነት ማስወገድ በጣም አስፈላጊ ነው. በአግባቡ መጣል ጭምብሎች ወደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች እንዳይገቡ ወይም ለብክለት አስተዋጽኦ እንዳያደርጉ ያረጋግጣል, በዚህም አካባቢን ይጠብቃል.
5. ጭንብል መልበስን በተመለከተ ወደፊት የሚዲያ ዘገባዎች ትኩረት ምን መሆን አለበት?
ወደፊት የሚዲያ ዘገባዎች ለተለያዩ ጭንብል አማራጮች የአካባቢ መዘዝ የበለጠ ትኩረት መስጠት እና እንደገና ጥቅም ላይ የሚውሉ የፊት መሸፈኛዎችን ማበረታታት አለባቸው። የህዝብ ጤናን እና አካባቢን የሚጠብቁ በመረጃ የተደገፈ ምርጫዎችን እንዲያደርጉ ለማስቻል ስለ ዘላቂነት ገጽታዎች የበለጠ አጠቃላይ ግንዛቤን መስጠት አለበት።