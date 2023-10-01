በጨረቃ ላይ ቤቶችን መገንባት፡ የናሳ እቅድ ለጨረቃ ንዑስ ክፍል እና ከዚያ በላይ

ናሳ ወደ ጨረቃ ለመመለስ አቅዷል እናም በዚህ ጊዜ የረጅም ጊዜ ቆይታ ይሆናል. ኤጀንሲው እ.ኤ.አ. በ 2040 ጨረቃ ላይ ቤቶችን የመገንባት ዓላማ ለጠፈር ተጓዦች ብቻ ሳይሆን ለተራ ሰላማዊ ዜጎችም ጭምር ነው ። ይህ ታላቅ ግብ አዲስ የጨረቃ ማረፊያ በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ ላይ የተመሰረተ ነው.
ይህንንም ለማሳካት ናሳ የ3-ዲ ማተሚያ ቴክኖሎጂን እና ከሮክ ቺፕስ፣ ከማዕድን ቁርጥራጭ እና ከጨረቃ አቧራ የተሰራ ልዩ የጨረቃ ኮንክሪት ለመጠቀም አቅዷል። ኤጀንሲው ባለ 3-ዲ ማተሚያ ወደ ጨረቃ ይልካል። ፕሮጄክት ኦሊምፐስ በመባል የሚታወቀው ይህ ቴክኖሎጂ ከመሬት በሚገኙ ቁሶች ላይ ከመታመን ይልቅ በሌሎች ፕላኔቶች ላይ የሚገኙትን ሀብቶች ይጠቀማል.
ከአካዳሚክ ተቋማት እና ከኢንዱስትሪ መሪዎች ጋር መተባበር ለናሳ አዳዲስ እድሎችን ከፍቷል። ኤጀንሲው ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በትብብር የሚሰራ ሲሆን ይህም የቦታ ፍለጋን የመጫወቻ ሜዳውን አስፍቶታል። የናሳ የቴክኖሎጂ ብስለትን ዳይሬክተር ንጉሴ ወርኬይዘር፣ ትክክለኛ ሰዎች እና ዋና አቅሞች ሲኖሩ፣ በ2040 የጨረቃ መዋቅሮች ግብ ሊደረስበት እንደሚችል ያምናል።
ሆኖም ግን, ለመወጣት ፈተናዎች አሉ. አንድ ትልቅ እንቅፋት ለሁለቱም ህንፃዎች እና ለሰው ልጅ ጤና አደገኛ የሆነው የጨረቃ ብናኝ መርዛማ እና መርዛማ ነው። የናሳ ሳይንቲስቶች መፍትሄዎችን ለማግኘት በተመሰለው የጨረቃ አቧራ ላይ ሙከራዎችን ሲያካሂዱ ቆይተዋል። በጨረቃ ላይ ቤቶችን ለመገንባት 3-D ህትመትን የመጠቀም ሀሳብ እንደ መፍትሄ ሆኖ ተገኘ. በምድር ላይ ያሉ ቤቶች አፈርን በመጠቀም 3-D ሊታተሙ ከቻሉ ታዲያ ለምን የጨረቃ አፈርን በጨረቃ ላይ ለመገንባት አይጠቀሙም?
የአርጤምስ ፕሮግራም በመባል የሚታወቀው የናሳ ወደ ጨረቃ መመለስ የተሰየመው በአፖሎ መንትያ እህት ነው። ኤጀንሲው ጨረቃን የዞረ እና በሰላም ወደ ምድር የተመለሰውን የአርጤምስ 2024 ተልዕኮ ጀምሯል። ለኖቬምበር 10 የታቀደው አርጤምስ XNUMXኛ በጨረቃ ዙርያ ለXNUMX ቀናት በረራ በታሪክ የመጀመሪያዋን ሴት እና የመጀመሪያ ጥቁር ሰው ትጭናለች። አርጤምስ ሳልሳዊ፣ ከአንድ አመት በኋላ ታቅዶ የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ ሲያርፍ ያያል። በአስር አመታት ውስጥ ተጨማሪ የቡድን ተልእኮዎች ታቅደዋል።
በጨረቃ ላይ የቤቶች እቅድ በአሁኑ ጊዜ በሂደት ላይ እያለ, እንደ ICON ያሉ አርክቴክቶች እና የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ለጨረቃ መኖሪያዎች ጽንሰ-ሀሳቦች አላቸው. ICON ከናሳ ጋር በመተባበር በቦታ ላይ የተመሰረተ የኮንክሪት ማደባለቅን በመጠቀም ከመኖሪያ አካባቢዎች እስከ ሮኬት ማረፊያ ሰሌዳዎች ድረስ ሁሉንም ነገር ማተም የሚችል የጠፈር ግንባታ ስርዓትን ለመዘርጋት ያለመ ነው።
በማጠቃለያው፣ ናሳ በ2040 ቤቶችን በጨረቃ ላይ ለመገንባት ያለው እቅድ ትልቅ ትልቅ ነገር ግን ሊደረስበት የሚችል ግብ ነው። በ 3-D የህትመት ቴክኖሎጂ እድገት እና እንደ ICON ካሉ የኢንዱስትሪ መሪዎች ጋር በመተባበር ኤጀንሲው በጨረቃ ላይ ዘላቂ የሰው ልጅ መገኘት ሊደረስበት እንደሚችል ያምናል. የዚህ ጥረት ስኬት ወደፊት በማርስ እና ከዚያም በላይ ለሚደረጉ የቅኝ ግዛት ጥረቶች መንገድ ሊከፍት ይችላል።
ምንጮች:
- ኒው ዮርክ ታይምስ (ምንጭ መጣጥፍ)
- ናሳ