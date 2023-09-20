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በሰው ልጅ መራባት ውስጥ የሚቲኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ ሚና

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 20, 2023
በሰው ልጅ መራባት ውስጥ የሚቲኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ ሚና

ይህ ጽሑፍ ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ (ኤምቲዲኤንኤ) ከእናትየው ብቻ እንደሚወረስ ሳይንሳዊ ግንዛቤን የሚያረጋግጥ አዲስ ምርምርን ይዳስሳል። በኔቸር ጄኔቲክስ ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በኦሪገን ጤና እና ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ እና በሌሎች ተቋማት መካከል ትብብር ነበር.

ከዚህ ቀደም አባታዊ ኤምቲዲኤንኤ ከተፀነሰ በኋላ ይወገዳል ተብሎ ይታመን ነበር ነገርግን ጥናቱ እንደሚያሳየው የበሰለ ስፐርም አነስተኛ መጠን ያለው ሚቶኮንድሪያ ይይዛል፣ ምንም እንኳን ያልተነካ ኤምቲዲኤንአይኖራቸውም። ተመራማሪዎች በተጨማሪም የወንድ የዘር ህዋስ (sperm) ሴሎች ለኤምቲኤንኤን ለመጠበቅ አስፈላጊ የሆነ ፕሮቲን እንደሌላቸው ደርሰውበታል. የዚህ መገለል ምክንያት በአሁኑ ጊዜ በውል አይታወቅም፣ ነገር ግን በማዳበሪያ ወቅት ከወንድ የዘር ፈሳሽ ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል፣ ይህም የኤምቲዲኤን ሚውቴሽን እንዲከማች ሊያደርግ ይችላል።

በአንፃሩ፣ ኦይቲስቶች በመባል የሚታወቁት እንቁላሎች በማደግ ላይ በዋነኛነት በዙሪያው ባሉ ህዋሶች ላይ የሚተማመኑ እና አንፃራዊ ንፁህ mtDNA ናቸው። ይህ ልዩነት የእናቶችን ኤምቲዲኤን በብቸኝነት መውረስ ለዝግመተ ለውጥ ጠቀሜታ አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ምክንያቱም በዘር ላይ በሽታ አምጪ የሆነ የኤምቲዲኤን ሚውቴሽን ስጋትን ስለሚገድብ። በ mtDNA ውስጥ ያለው ሚውቴሽን እንደ ልብ፣ ጡንቻ እና አንጎል ያሉ ከፍተኛ የኃይል ፍላጎት ያላቸውን የሰውነት ክፍሎች የሚጎዱ ገዳይ በሽታዎችን ያስከትላል።

የታወቁትን የኤምቲኤንኤ በሽታዎች እንዳይተላለፉ ለመከላከል, ሚቶኮንድሪያል ምትክ ሕክምና (MRT) ተዘጋጅቷል. MRT ከለጋሽ እንቁላሎች በብልቃጥ ማዳበሪያ አማካኝነት ሚውቴሽን ኤምቲዲኤንን በጤናማ mtDNA መተካትን ያካትታል። ይሁን እንጂ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለኤምአርቲ ክሊኒካዊ ሙከራዎች በአሁኑ ጊዜ የተገደቡ ናቸው, እና ሙከራዎች እንደ ዩናይትድ ኪንግደም እና ግሪክ ባሉ ሌሎች አገሮች ውስጥ እየተካሄዱ ናቸው.

አዲሱ ግኝት የኤምቲዲኤን በወንድ ዘር ብስለት እና ማዳበሪያ ውስጥ ያለውን ሚና በተመለከተ ለሰው ልጅ የመራባት እና የጀርም ሴል ህክምና ትልቅ ጠቀሜታ አለው. በ mtDNA ጥገና ውስጥ የተካተቱትን ፕሮቲኖች ተግባር መረዳቱ የመካንነት ሕክምናዎችን እና የመራቢያ ቴክኖሎጂዎችን ወደ መሻሻል ሊያመራ ይችላል።

ምንጭ፡ ANI | | በታፓትሪሻ ዳስ፣ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ሴፕቴምበር 20፣ 2023 ተለጠፈ

ትርጓሜዎች
- ሚቶኮንድሪያል ዲ ኤን ኤ (ኤምቲዲ ኤን ኤ)፡- በ mitochondria ውስጥ የተከማቸ የጄኔቲክ ኮድ፣ ይህም በሰውነት ውስጥ ላለው እያንዳንዱ ሕዋስ ኃይል ሆኖ ያገለግላል።
- Oocyte: በማደግ ላይ ያለ እንቁላል.
- ሚቶኮንድሪያል ግልባጭ ፋክተር A (TFAM): ለ mtDNA ጥገና አስፈላጊ የሆነ ፕሮቲን።
- ሚቶኮንድሪያል መተኪያ ሕክምና (MRT)፡- ሚውታንት ኤምቲኤንኤን በጤናማ ኤምቲዲኤን በብልቃጥ ማዳበሪያ የመተካት ዘዴ።

ምንጭ፡- ተጨማሪ መረጃ አልተሰጠም።

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