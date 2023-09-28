የሂሳብ ሞዴል የወንድ የዘር ፍሬዎችን እና እንቅስቃሴን ያሳያል

የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የሜዳ አህያ ግርፋት መፈጠር እና በወንድ የዘር ፈሳሽ ዋና እንቅስቃሴ መካከል ያለውን ግንኙነት አረጋግጠዋል። የሒሳብ ሊቅ አላን ቱሪንግ ሀሳብን መሰረት በማድረግ ምላሽ-ስርጭት ስርአቶችን ፅንሰ-ሃሳብ ያቀረበው ቡድን በወንድ የዘር ፍሬ (ፍላጀለም) የተፈጠሩትን ንድፎችን ተንትኗል። በኬሚካላዊ ግኝቶች ውስጥ ከሚገኙት ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው እነዚህ ንድፎች በፍላጀለም ውስጥ በሚገኙ ሞለኪውላር ሞተሮች እንቅስቃሴ የሚንቀሳቀሱ ናቸው. ተመራማሪዎቹ የፍላጀላር ምትን በምላሽ-ስርጭት ተለዋዋጭነት በማስመሰል የተስተዋሉትን የወንድ ዘር እንቅስቃሴ እና ክላሚዶሞናስ ሬይንሃርድቲ የአረንጓዴ አልጌ አይነት ለመያዝ ችለዋል።
የተወሳሰቡ ባዮሎጂካል ሂደቶችን በማቃለል ምክንያት ምላሽ ሰጪ-ስርጭት ሞዴሎች በባዮሎጂስቶች ክርክር ሲደረግባቸው፣ የወንድ የዘር ጅራት መወዛወዝን ለመረዳት ጠቃሚ መሳሪያ ይሰጣሉ። የተመራማሪዎቹ አነስተኛ ሞዴል የፍላጀላ የድብደባ ንድፎችን በትክክል ይወክላል፣ እና ምስሎቹ ግኝቶቻቸውን ለማረጋገጥ ከሙከራ መረጃ ጋር ተነጻጽረዋል።
ይህ ጥናት በተወሳሰቡ የወንድ የዘር ፈሳሽ እንቅስቃሴ ላይ ብርሃን ማብራት ብቻ ሳይሆን ተፈጥሮ በተለያዩ ዝርያዎች ላይ ተመሳሳይ ንድፎችን እና መፍትሄዎችን እንደሚከተልም ይጠቁማል። የወንድ የዘር ፍሬን ለመፈተሽ የወንዱ የዘር ፍሬ እንቅስቃሴን መረዳት ወሳኝ ነው፡ የዚህ ጥናት ግኝቶችም በዚህ ረገድ ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው።
በፍላጀላ ቅጦች እና በስፐርም መካከል ያለውን ግንኙነት የሚዳስሰው ጥናቱ በኔቸር ኮሙኒኬሽን ታትሟል።
ምንጮች:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ
- የተፈጥሮ ግንኙነቶች