የሶስት-አካል ችግር፡ የሂሳብ ሊቃውንት 12,000 አዳዲስ መፍትሄዎችን አግኝተዋል

በዓለም ዙሪያ የተሰባሰቡ የሂሳብ ሊቃውንት ቡድን በፊዚክስ እና በሂሳብ ላይ ለሚታወቀው የሶስት አካል ችግር 12,000 አዳዲስ መፍትሄዎችን ማግኘቱን ተናግሯል። የሶስት-አካል ችግር ሶስት ነገሮች እርስ በርስ በስበት ሁኔታ ሲገናኙ የተረጋጋ ምህዋርን የማስላት ውስብስብ ስራን ያካትታል. ባለ ሁለት አካል ስርዓቶች በጥቂት የሂሳብ እኩልታዎች ብቻ ሊገለጹ ቢችሉም፣ ሶስተኛ አካል መጨመር ሒሳቡን የበለጠ ፈታኝ ያደርገዋል።
አይዛክ ኒውተን ከ300 ዓመታት በፊት የእንቅስቃሴ ህጎችን ቀርጿል፣ እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ የሂሳብ ሊቃውንት የሶስት አካል ችግርን ለመፍታት እየሰሩ ነው። ለ arXiv ዳታቤዝ እንደ ቅድመ-ህትመት የታተሙት እነዚህ አዳዲስ ግኝቶች ጥቂት መቶ ሁኔታዎችን ብቻ ያቀፈውን አሁን ባለው እውቀት ላይ ትልቅ ተጨማሪ ነገር ይሰጣሉ።
በሶስት-አካል ችግር ውስጥ አዲስ የተገኙት ምህዋሮች ውስብስብ እና የተጠማዘዙ ናቸው, ፕሪትስ እና ስክሪብሎች የሚመስሉ ናቸው. የተካተቱት ሦስቱ መላምታዊ ነገሮች በእረፍት የሚጀምሩት ሲሆን በመቀጠልም በስበት ውበታቸው የተነሳ በተለያዩ ዙሮች ወደ አንዱ ይጎተታሉ። እርስ በእርሳቸው ከተራገፉ በኋላ፣ የስበት ኃይል እንደገና አንድ ላይ እስኪያደርጋቸው ድረስ ርቀው ይሄዳሉ፣ ይህን ዘይቤ ላልተወሰነ ጊዜ ይደግማሉ። የጥናት ጸሐፊው ኢቫን ሂሪስቶቭ የተሻለ ቴክኖሎጂ ካላቸው አምስት እጥፍ ተጨማሪ መፍትሄዎችን ሊያገኙ እንደሚችሉ ያምናል.
በዩኒቨርስ ውስጥ የሶስት አካል ስርዓቶች የተለመዱ ሲሆኑ፣ በርካታ ፕላኔቶች ወይም ኮከቦች እርስበርስ የሚዞሩባቸው በርካታ የኮከብ ስርዓቶች ያሉት ቢሆንም፣ የእነዚህ አዲስ የተገኙ ምህዋሮች መረጋጋት ለተግባራዊ አጠቃቀማቸው ወሳኝ ነው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኮስሞስን የበለጠ ለመረዳት እነዚህን መፍትሄዎች ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ ነገር ግን ምህዋሮች ካልተረጋጉ በእውነተኛ የኮከብ ስርዓቶች ውስጥ አይቆዩም።
መረጋጋትን ለመወሰን ሌሎች ኃይሎች የምሕዋር ንድፎችን ሊያበላሹ ስለሚችሉ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል. በሉዊዚያና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ጁሀን ፍራንክ የእነዚህን አዳዲስ ምህዋሮች መረጋጋት በተመለከተ ያላቸውን ጥርጣሬ ገልጿል። እሱ የሶስት-አካል ስርዓቶች ወደ ሁለትዮሽ ስርዓት እና ወደ ሚያመልጠው ሶስተኛ አካል ውስጥ እንደሚገቡ ይጠቁማል ፣ በተለይም ከሶስቱ በጣም ትንሹ።
ቢሆንም፣ ከንድፈ ሃሳባዊ እይታ፣ እነዚህ አዳዲስ መፍትሄዎች አስደናቂ የሂሳብ ስኬት ናቸው። የተረጋጉም ይሁኑ ያልተረጋጉ, የሶስት አካልን ችግር ለመረዳት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያበረክታሉ እና ትልቅ የንድፈ-ሃሳባዊ ጠቀሜታ አላቸው.
ምንጮች:
- "የሶስት አካል ችግር የሂሳብ ባለሙያዎችን 12,000 አዳዲስ መፍትሄዎችን እንቆቅልሽ ነው" - ኒው ሳይንቲስት
– “‘የሶስት-አካል ችግር’ ኒውተን ካዘጋጀው በኋላ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ግራ አጋብቷቸዋል። AI ከአንድ ሰከንድ በታች ሰነጠቀው። - ሲቢኤስ ዜና