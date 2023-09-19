የፓርከር የጠፈር መንኮራኩር ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የፀሐይ ግርዶሽ ይመሰክራል።

የፓርከር የጠፈር መንኮራኩር፣ ለፀሀይ ቅርብ የሆነው የሰው ሰራሽ አካል፣ ክሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) በመባል በሚታወቀው ኃይለኛ የፀሐይ ፍንዳታ በኩል በረረ፣ ይህም ለተመራማሪዎች ስለነዚህ ፍንዳታ ልዩ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል። ከፀሐይ የሚመጣው ፍንዳታ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ቻርጅ ያላቸው ቅንጣቶች ወደ ምድር ሲመሩ የሳተላይት ኤሌክትሮኒክስ፣ የኤሌትሪክ መረቦችን ሊያበላሹ እና አልፎ ተርፎም አህጉር አቀፍ ጥቁር መቆራረጥን ሊያስከትሉ ይችላሉ።
በጣም ፈጣኑ ሰው ሰራሽ የሆነው የፓርከር ፍተሻ CME ን አግኝቶ በማለፍ ሳይንቲስቶች ክስተቱን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ እንዲከታተሉ አስችሏቸዋል። የጠፈር መንኮራኩሩ ከፀሐይ ገጽ በ9.2 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (5.7 ሚሊዮን ማይል) ርቀት ላይ የነበረች ሲሆን ሜርኩሪ ወደ ኮከባችን ከምንጊዜውም የበለጠ ቅርብ ነበር።
በፓርከር የጠፈር መንኮራኩር የተደረገው ምልከታ እንደሚያሳየው CME በሴኮንድ 1,350 ኪሎ ሜትር (840 ማይል) ወደ ላይ ይጓዛል። ተመሳሳይ ነበልባል ምድርን ቢመታ፣ እንደ 1859 የካርሪንግተን ክስተት፣ ምድርን ለመምታት እጅግ በጣም ኃይለኛ የፀሀይ አውሎ ንፋስ ተቆጥሯል። በዛሬው ጊዜ እንዲህ ያለው ክስተት በጊዜ ውስጥ ካልተገኘ የስርጭት መቆራረጥ እና የመገናኛ ስርዓቶችን ሊያስተጓጉል ይችላል.
የፓርከር ፍተሻ ግን በሙቀት መከላከያ እና በሙቀት መከላከያ ስርዓቱ ምክንያት የፀሐይ አውሎ ነፋሱ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ቆይቷል። ለሳይንቲስቶች ስለነዚህ የሰማይ ክስተቶች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ መረጃ በመስጠት CME ን በመመልከት ለሁለት ቀናት ያህል አሳልፏል።
ሳይንቲስቶች በአሁኑ ጊዜ በሲኤምኢ ውስጥ በጠፈር መንኮራኩ የተሰበሰቡትን መለኪያዎች በመተንተን እና ከእሱ ውጭ ከተሰበሰቡ መረጃዎች ጋር እያነፃፀሩ ነው። ይህ ትንታኔ ተመራማሪዎች እነዚህ ክስተቶች እንዴት እንደሚፈጠሩ እና በተለያዩ ክስተቶች መካከል ስላለው ግንኙነት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይረዳል።
ፀሀይ በእንቅስቃሴ ዑደቷ የ11 አመት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስትደርስ፣ ሳይንቲስቶች የፓርከር የጠፈር መንኮራኩር የበለጠ ግዙፍ ሲኤምኢዎችን እንዲመለከት ይጠብቃሉ። የጠፈር መንኮራኩሩ ቀጣዩ የፀሀይ በረራ በሴፕቴምበር 27 እንዲካሄድ ታቅዷል።
ምንጮች:
- የአትሮፖሎጂካል ጆርናል
- ናሳ
- የጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ
- ካሊፎርኒያ በርክሌይ ዩኒቨርሲቲ