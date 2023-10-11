የኒውዚላንድ ታውፖ ፍንዳታ በ232 ዓ.ም በአንታርክቲክ የእሳተ ገሞራ ብርጭቆ

የሳይንስ ሊቃውንት በምዕራብ አንታርክቲካ የእሳተ ገሞራ መስታወት ሸርቆችን አግኝተዋል ይህም የኒውዚላንድ ታፖ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ከ1,800 ዓመታት በፊት ነው። ይህ ግኝት የዚህን ግዙፍ ፍንዳታ ትክክለኛ አመት ለመወሰን ይረዳል. የ Taupō ፍንዳታ ባለፉት 5,000 ዓመታት ውስጥ ከታዩት በጣም ኃይለኛ ፍንዳታዎች አንዱ ተደርጎ ይወሰዳል።
ራዲዮካርበን የፍቅር ግንኙነት ፍንዳታ በ 232 ዓ.ም እንደተፈጸመ ይጠቁማል, ነገር ግን አንዳንድ ባለሙያዎች ማስረጃው ተበክሎ ሊሆን እንደሚችል እና ፍንዳታው ብዙ ቆይቶ እንደሆነ ተከራክረዋል. ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተገኘዉ በጂኦኬሚካል ልዩ ልዩ የእሳተ ገሞራ የመስታወት ፍርስራሾች በበረዶ እምብርት ዉስጥ የተቀበሩት ፍንዳታዉ የተከሰተዉ በጋ መገባደጃ ላይ ወይም በ232 መኸር መጀመሪያ ላይ መሆኑን ነዉ።
ተመራማሪዎቹ ከ 25,500 ዓመታት በፊት የተከሰቱት Ōruanui እሳተ ገሞራ ተብሎ ከሚጠራው ተመሳሳይ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ወደ ታውፖ ፍንዳታ የተመለሱ ስድስት ፍንጣሪዎች እና ሰባተኛው ሻርድ ለይተዋል። ሻርዶቹ በተመሳሳይ ጥልቀት ውስጥ የተገኙ ሲሆን ይህም ከኦሩአኑይ ፍንዳታ የተገኘው መስታወት በእሳተ ገሞራው አቅራቢያ የተቀበረ እና በኋላም በ Taupho ፍንዳታ ወቅት ወደ ከባቢ አየር መጀመሩን ያሳያል።
የእሳተ ገሞራ መስታወት በኃይለኛ ደቡብ-ምዕራብ ነፋሳት ተበታትኖ ምዕራብ አንታርክቲካ ለመድረስ ከ3,100 ማይል (5,000 ኪሎ ሜትር) በላይ ተጉዞ ነበር። ተመራማሪዎች በዙሪያው ያሉትን የበረዶ ንጣፎችን በመተንተን የመስታወት ሸርተቴዎች አንታርክቲካ ውስጥ መቼ እንዳረፉ ማወቅ ችለዋል. ከሁለቱም ከተመሳሳይ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ የመስታወት መገኘት የእሳተ ገሞራ ፍርስራሽ አመጣጥ ታኡፖ መሆኑን የሚያረጋግጡ ጠንካራ ማስረጃዎችን ያቀርባል።
የTaupho ፍንዳታ ከበርካታ ቀናት እስከ ብዙ ሳምንታት የፈጀ ሲሆን 7,700 ስኩዌር ማይል (20,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር) የሚሸፍን አካባቢን አወደመ። በእሳተ ገሞራው መካከል ያለው ርቀት በኒው ዚላንድ እና በምዕራብ አንታርክቲካ መካከል ያለው ርቀት የእሳተ ገሞራ ፍርስራሽ ከፍተኛ ከፍታ ባላቸው ነፋሶች ስለሚነሳ የእነዚህን ፍንዳታዎች ኃይል ያሳያል።
ይህ ጥናት በአንታርክቲክ የበረዶ ማዕከሎች ውስጥ የእሳተ ገሞራ ክስተቶችን በመለየት እና በማረጋገጥ ላይ ስላለው ችግር ብርሃን ይፈጥራል። ስለእነዚህ ጥንታዊ የእሳተ ገሞራ ብርጭቆዎች ተጨማሪ ምርምር እና ትንተና ያለፉት ፍንዳታዎች ጊዜ እና ተፅእኖ ለመገንዘብ አስተዋፅኦ ያበረክታል።
ምንጭ፡ ሳይንሳዊ ዘገባዎች