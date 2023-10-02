ግዙፍ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ግንኙነት ሳተላይቶች የስነ ፈለክ ጥናትን ሊያበላሹ ይችላሉ።

የብሉዋከር 3 ፕሮቶታይፕ ሳተላይት ምልከታ እንደሚያሳየው ይህ በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት በጣም ደማቅ ነገሮች መካከል አንዱ እንደሆነ እና ከሁሉም የበለጠ ደማቅ ኮከቦችን ይበልጣል። ይህ በትልልቅ የሳተላይት ህብረ ከዋክብት ከዋክብትን የመመልከት እና የሬዲዮ አስትሮኖሚ ስራዎችን ለመስራት በሚያስችለን አቅም ላይ ሊፈጠር የሚችለውን መስተጓጎል የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስጋት ፈጥሯል።
በርካታ ኩባንያዎች የሞባይል ወይም የብሮድባንድ አገልግሎቶችን በአለም አቀፍ ደረጃ ሊያቀርቡ የሚችሉ የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ለማምጠቅ አቅደዋል። እነዚህ ሳተላይቶች በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ መሆን አለባቸው እና በአንፃራዊነት ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ይህም በምሽት-ሰማይ ምልከታ ላይ ስጋት ይፈጥራል። ለዚህም ምላሽ ከ IAU የጨለማ እና ጸጥ ያለ ሰማይ ከሳተላይት ህብረ ከዋክብት ጥበቃ ማእከል (ሲፒኤስ) በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሚመራ ዓለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ብሉዋልከር 3 ሳተላይት በሥነ ፈለክ ላይ ያለውን ተፅዕኖ ገምግሟል።
ብሉዋልከር 3 ሳተላይት በኤኤስቲ ስፔስ ሞባይል ያመጠቀው ከመቶ በላይ ለሚሆኑ ተመሳሳይ ሳተላይቶች ለተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነት ጥቅም ላይ የሚውል ለታቀደው ህብረ ከዋክብት ምሳሌ ነው። የሳተላይቱ ብሩህነት የተተነተነው በአለም አቀፍ ደረጃ በተካሄደ የክትትል ዘመቻ ሲሆን ይህም ከአለም ዙሪያ ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ሙያዊ እና አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ያበረከቱትን አስተዋፅኦ ያካተተ ነው።
በ130 ቀናት ውስጥ የተሰበሰበው መረጃ የሳተላይቱ 64 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው አንቴና ድርድር ከተከፈተ ጋር ተያይዞ የብሩህነት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ይህ ወደ ዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ከተዘረጋ ትልቁ የንግድ አንቴና ስርዓት ያደርገዋል። የሳተላይቶችን አቅጣጫ መተንበይ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነሱን ለማስወገድ ወይም ቢያንስ በመረጃው ውስጥ ያላቸውን ቦታ ለማወቅ ወሳኝ ነው። ሆኖም፣ ቦታቸውን መደበቅ ለዚያ የሰማይ ክፍል የውሂብ መጥፋት ስለሚያስከትል ብርሃናቸውን መቀነስ ፈታኝ ነው።
ከሚታዩ ምልከታዎች በተጨማሪ ብሉዋልከር 3 በሬዲዮ ቴሌስኮፖች ከሚጠቀሙት የሬዲዮ ሞገዶች ጋር ስለሚያስተላልፍ ለሬዲዮ አስትሮኖሚ ስጋት ይፈጥራል። በአሁኑ ጊዜ ከሬዲዮ ጣልቃገብነት የሚጠበቁ ጥበቃዎች በዋነኝነት የሚተገበሩት በመሬት ማስተላለፊያዎች ላይ ሲሆን የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን ከሳተላይት ስርጭት ለመከላከል በቂ ላይሆን ይችላል።
የአለም አቀፉ የስነ ፈለክ ዩኒየን (IAU) እና የሲፒኤስ አጋሮች የሳተላይት ህብረ ከዋክብትን ለአለም አቀፍ ግንኙነቶች አስፈላጊነት አምነዋል ነገር ግን በሥነ ፈለክ ምልከታዎች ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመቀነስ ስልቶች አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣሉ። ለወደፊት ለማምጠቅ ከታቀዱት በርካታ ሳተላይቶች ነባር እና መጪ ቴሌስኮፖችን ለመጠበቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የብሉዋከር 3 ምልከታዎች በዚህ አመት መጨረሻ ላይ የሙቀት ልቀቱን ለማጥናት አቅዶ ይቀጥላል። በዚህ ርዕስ ላይ ተጨማሪ ውይይቶች በ IAU ሲምፖዚየም፡ አስትሮኖሚ እና ሳተላይት ህብረ ከዋክብት፡ ወደፊት ወደፊት የሚሄዱ መንገዶች በጥቅምት ወር ላይ ይካሄዳሉ።
ምንጭ፡ Sangeetha Nandakumar፣ “የብሉዋከር 3 ሳተላይት ከፍተኛ የጨረር ብርሃን” ተፈጥሮ (2023)። DOI: 10.1038 / s41586-023-06672-7. [ምንጭ፡ ኢምፔሪያል ኮሌጅ ለንደን]