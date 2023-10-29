ግዙፍ ኮሜት ወደ ምድር ቀረበ፡ የሚጠበቀው አስደናቂ የሰለስቲያል ክስተት

አንድ ግዙፍ ኮሜት ወደ ምድር ሲጎተት አስደናቂ የሰማይ ክስተት ሊፈጠር ነው። “ዲያብሎስ ኮሜት” የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል፣ የኤቨረስት ተራራን በእጥፍ የሚያክለው ይህ ያልተለመደ የጠፈር ጎብኚ የሰማይ ተመልካቾችን እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ይስባል። ይሁን እንጂ አትፍሩ, ምክንያቱም በሰው ልጅ ላይ ምንም ዓይነት ስጋት የለውም, እንደ ባለሙያዎች ገለጻ.
“Devil Comet” እየተባለ የሚጠራው፣ በይፋ 12P/Pons-Brooks በመባል የሚታወቀው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1812 ታየ እና በ1883 እንደገና ብቅ አለ፣ ይህም ወደ 71 ዓመታት የሚጠጋ የምሕዋር ጊዜ ያለው ወቅታዊ ኮሜት አደረገው። ይህ ኮሜት ከግዙፉ ስፋት በተጨማሪ በኮከቦች ላይ ያልተለመደ ክስተት በነቃ የበረዶ እሳተ ገሞራ ምክንያት በእኩዮቹ መካከል ጎልቶ ይታያል።
እነዚህ በረዷማ እሳተ ገሞራዎች፣ እንዲሁም ክሪዮማግማ vents በመባል ይታወቃሉ፣ ልዩ በሆነ የበረዶ፣ አቧራ እና ጋዝ የተዋቀሩ ናቸው። በውጤቱም, ከውስጥ ውስጥ ጋዝ ይለቃሉ, በጠፈር ላይ ማራኪ እይታ ይፈጥራሉ. የሳይንስ ሊቃውንት እንደነዚህ ያሉ ንቁ የበረዶ እሳተ ገሞራዎች ያላቸው 20 የሚያህሉ ኮከቦች ብቻ እንዳሉ ይገምታሉ።
ዲያብሎስ ኮሜት ከምድር ወደ 232 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር (ወይም 144,158,116 ማይል) ርቀት ላይ ሲደርስ በጣም ብሩህ ስለሚሆን በሚቀጥለው ዓመት በሚያዝያ አጋማሽ ላይ የቀን መቁጠሪያዎን ምልክት ያድርጉ። ምንም እንኳን በአይን ሊታይ ቢችልም, በቢኖክዮላር ወይም በመጠኑ የጓሮ ቴሌስኮፕ ለመታየት የተረጋገጠ ነው.
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ዲያብሎስ ኮሜት ለሰው ልጅ አስጊ ነው?
አይደለም፣ ዲያብሎስ ኮሜት በሰው ልጅ ላይ ምንም ስጋት የለውም። እርግጠኛ ሁን፣ ለሰማይ ተመልካቾች አስደናቂ ልምድ የሚሰጥ አስደናቂ የሰማይ ትዕይንት ነው።
2. ዲያብሎስ ኮሜት ልዩ ባህሪ አለው?
በፍፁም! ዲያብሎስ ኮሜት የኤቨረስት ተራራን በእጥፍ የሚያህል ብቻ ሳይሆን ገባሪ የበረዶ እሳተ ገሞራ አለው፣ ይህም ያልተለመደ እና አስደናቂ የጠፈር ክስተት ያደርገዋል።
3. የዚህ ኮሜት ገጽታ ምን ያህል ተደጋጋሚ ነው?
ዲያብሎስ ኮሜት በየጊዜው ምህዋርን ይከተላል እና በየ 71 ዓመቱ በግምት ይታያል። ለመጨረሻ ጊዜ የታየው እ.ኤ.አ. በ1812 እና በ1883 ተከስቶ ነበር፣ ቀጣዩ ገጽታው በሚመጣው አመት በሚያዝያ ወር አጋማሽ ላይ ይጠበቃል።
4. ከዲያብሎስ ኮሜት አልፎ አልፎ የብሩህነት ፍንዳታ መንስኤው ምንድን ነው?
እነዚህ ፍንዳታዎች ፍንዳታ በመባል ይታወቃሉ፣ በዚህ ጊዜ ኮመቶች በጣም ንቁ ሆነው ጋዝ እና አቧራ በተፋጠነ ፍጥነት ይለቃሉ። ዲያብሎስ ኮሜት ለየት ያለ ብሩህ እና ጎልቶ የሚታይ ፍንጣቂዎችን ያሳያል፣ ይህም ለሳይንስ ሊቃውንት ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ነው።
5. የዲያብሎስ ኮሜት አስኳል ምን ያህል ትልቅ ነው?
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግምቶች እንደሚያሳዩት የዲያብሎስ ኮሜት አስኳል 12.4 ማይል ርዝመት አለው ይህም የኤቨረስት ተራራን በእጥፍ ይበልጣል። ይህ ግዙፍ መጠን ከሰለስቲያል አቻዎቹ ይለየዋል።
የዲያብሎስ ኮሜት የሰለስቲያል ጉዞ ሲገለጥ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የውበቱን ያልተጠበቀ ሁኔታ እየተቀበሉ ነው። ዝማኔዎችን ይከታተሉ እና የሰማይ ተመልካቾችን በፍርሃት እንደሚተው ቃል ለሚገባ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ተዘጋጁ። ይህ ግዙፍ የጠፈር መንገደኛ በአጠገቡ እያለፈ መሆኑን እርግጠኞች ሁኑ፣ ይህም በሰማይ ጉዞው ከመቀጠሉ በፊት ታላቅነቱን እንድናጣጥም አስችሎናል።