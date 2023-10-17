12P/Pons-Brooks በመባል የሚታወቀው ግዙፍ ኮሜት ወደ ምድር በፍጥነት እየቀረበ ነው፣ይህም “ቀንዶች” በመባል የሚታወቁትን አስደናቂ ባህሪያቱን ያሳያል። ምንም እንኳን በቅርብ ጊዜ በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ሁለተኛው ከፍተኛ ፍንዳታ ቢያጋጥመውም, እነዚህ ታዋቂ ባህሪያት አሁንም እየታዩ ነው. ይህን ኮሜት የበለጠ ልዩ የሚያደርገው በላዩ ላይ ተቀምጦ የሚንቀሳቀስ እሳተ ገሞራ መኖሩ ነው። የከተማዋን ስፋት የሚያክል ይህ ግዙፍ ኮሜት ከመጀመሪያው ፍንዳታ ከጥቂት ወራት በኋላ እንደገና ሊፈነዳ የተዘጋጀውን እሳተ ጎመራ ይዟል። ወደ ፀሀይ ጉዞውን ሲቀጥል ከኮሜትው ወለል ላይ የወጡ ጥንድ ቀንዶች የሚመስሉ አስደናቂ የጋዝ እና የበረዶ ደመና ይለቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።
እንደ ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት ተመድቦ፣ 12P/Pons-Brooks ዲያሜትሩ 30 ኪሎ ሜትር የሚያህል ኮር አለው። ይህ እምብርት የጋዝ፣ የአቧራ እና የበረዶ ውህድ በጥቅል “criomagma” እየተባለ የሚጠራ ነው። የኮሜት አስኳል “ኮማ” ተብሎ በሚጠራው የጋዝ መሸፈኛ የተከበበ ነው። የኒውክሊየስ ሙቀት ሲጨምር, ፍንዳታዎችን ወደ ህዋ ይለቃል.
የኮሜት ቀንዶች መስፋፋት እና መስፋፋት ባለሙያዎች ጠቁመዋል። አንዳንዶች የኮሜትን መደበኛ ያልሆነ ቅርፅ ከሳይንስ ልብወለድ ስፔስ መርከቦች እንደ ሚሊኒየም ፋልኮን ከስታር ዋርስ ጋር በማመሳሰል ንፅፅርን አዘጋጅተዋል። የኮማው መደበኛ ያልሆነ ቅርጽ በኮሜት ኒውክሊየስ ውስጥ ባሉ ያልተለመዱ ችግሮች ምክንያት ነው. የብሪቲሽ የስነ ፈለክ አካዳሚ የስነ ፈለክ ተመራማሪ የሆኑት ሪቻርድ ማይልስ በኮሜት ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሚቆዩት ጋዞች መስፋፋት መደበኛ ያልሆነ ቅርፅን እንደሚፈጥር ገልጿል።
በመጪዎቹ ቀናት የኮሜታው ኮማ እየሰፋ እንደሚሄድ እና አስደናቂ ቀንዶቹን የበለጠ እንደሚያጎላ ይጠበቃል። ይህ ያልተለመደ የሰማይ ክስተት ኮሜት ወደ ፀሀይ ስርአት ውጫዊ ዳርቻ ከመመለሱ በፊት ኤፕሪል 21 ቀን 2024 የምድርን ነዋሪዎች ይማርካል። ሆኖም እስከ 2095 ድረስ አይመለስም.
ምንጮች:
- Spaceweather.com
- የቀጥታ ሳይንስ