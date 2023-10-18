ወደ ምድር እየተቃረበ ያለ ትልቅ ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት

ሳይንቲስቶች በፍጥነት ወደ ምድር እየቀረበ ያለውን የኤቨረስት ተራራ በሦስት እጥፍ የሚያህል ግዙፍ ኮሜት መገኘቱን ዘግበዋል። ይሁን እንጂ ኮሜት ከፕላኔታችን ጋር በመጋጨት ላይ ስለሌለ መጨነቅ አያስፈልግም. ይልቁንም በኤፕሪል 21 ቀን 2024 ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ሲደርስ በአይን ይታያል ተብሎ ይጠበቃል።
ይህ የሰማይ አካል፣ 12P/Pons-Brooks፣ እንደ ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት ተመድቧል። የእነዚህ አይነት ኮሜቶች 18.6 ማይል (30 ኪሎ ሜትር) የሚሸፍን ጠንካራ እምብርት ያለው ሲሆን በበረዶ፣ አቧራ እና ጋዞች ድብልቅ ነው። ፀሀይ ኮሜትን ስታሞቅ በውስጠኛው ውስጥ ያለው ግፊት እየጨመረ በመምጣቱ ናይትሮጅን እና ካርቦን ሞኖክሳይድ በኮሜት ውጫዊ ክፍል ስንጥቅ ውስጥ እንዲፈነዳ በማድረግ በረዷማ ቁርጥራጮችን ይፈጥራል።
Pons-Brooks በአራት ወራት ጊዜ ውስጥ ሁለት ጊዜ የሚፈነዳ ክስተት አጋጥሞታል፣ይህም ልዩ ቀንድ መሰል ቅርጽ እንዲኖረው አድርጎታል። አንዳንድ ታዛቢዎች ቁመናውን ከስታር ዋርስ ፍራንቻይዝ ከሚሊኒየም ፋልኮን ጋር ያመሳስሉትታል። በመጠን ረገድ ይህ ኮሜት ከታዋቂው የሃሌይ ኮሜት ጋር ይነፃፀራል ፣ይህም በ1954 ያለ ቴሌስኮፕ ለመጨረሻ ጊዜ ከታየው ጋር ይነፃፀራል ።ፖንስ ብሩክስ ለ 71 አመታት ተመሳሳይ የሆነ የፀሐይ ምህዋር ስላላት 'የሃሌይ አይነት ኮሜት' ተብሎ ተመድቧል። .
በኤፕሪል 2024 Pons-ብሩክስ ወደ ምድር ቅርብ ወደሆነው ቦታ ሲቃረብ የሰማይ ተመልካቾች ሰኔ 2 ቀን 2024 ከፍተኛውን ብሩህነት በጉጉት ይጠባበቃሉ። ከዚህ የቅርብ ግኑኝነት በኋላ ኮሜትው ወደ ፀሀይ ስርአት ሩቅ ቦታዎች የመመለስ ጉዞውን ይቀጥላል። በ 2095 በሚቀጥለው ጊዜ ይመለሳል.
በአሁኑ ጊዜ ኮሜትው የሚገኘው በሄርኩለስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ነው፣ በምስራቅ-ሰሜን-ምስራቅ አቅጣጫ፣ ከአድማስ 36 ዲግሪ በላይ በግምት። ኮሜት ወደ ምድር የሚያደርገውን ጉዞ ሲቀጥል፣ የበለጠ ጉልህ ሊሆኑ የሚችሉ ተጨማሪ ፍንዳታዎች ይጠበቃሉ።
ምንም እንኳን Pons-ብሩክስ አስደናቂ ቢሆንም፣ በእኛ የጠፈር አካባቢ ውስጥ በጣም ግርግር ያለው የእሳተ ገሞራ ኮሜት 29P/Schwassmann-Wachmann ነው። 37 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ይህ ግዙፍ ኮሜት በሰአት 60 ማይል በሚያስደንቅ ፍጥነት ጁፒተርን አልፎ ፀሀይን ይዞራል። በዓመት 26,000 ጊዜ አካባቢ ይፈነዳል ተብሎ ይታመናል እና በታህሳስ 20 በ12 አመታት ውስጥ እጅግ በጣም ሀይለኛ ፍንዳታ ነበረው ይህም በግምት አንድ ሚሊዮን ቶን ክሪዮማግማ ወደ ህዋ እንዲገባ አድርጓል።
ምንጮች:
– ምንጭ አንቀጽ፡- “ከኤቨረስት ተራራ በሦስት እጥፍ የሚያህል ግዙፍ ኮሜት ወደ ህዋ ገብታ አሁን በፍጥነት ወደ ምድር እየሄደች ነው ሲሉ ሳይንቲስቶች ዘግበዋል። ሆኖም ግን, ምንም አይነት አስደንጋጭ ምክንያት የለም: ኮሜት ከእኛ ጋር አይጋጭም. ይልቁንም በሚያዝያ 21 ቀን 2024 ወደ ምድር ቅርብ በሆነው ነጥብ አካባቢ በዓይን ይታያል ተብሎ ይጠበቃል። (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)
– ፍቺዎች፡ ክሪዮቮልካኒክ ኮሜት፣ 12ፒ/ፖንስ-ብሩክስ፣ የሃሌይ ኮሜት (ምንም URL አልቀረበም)