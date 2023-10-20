አዲስ የተገኘ የ CCTV ቀረጻ በሜልበርን ውስጥ ከፊት ለፊተኛ ጮክ ባንግ የብርሃን ብልጭታ ያሳያል

በአውስትራሊያ ሰሜናዊ ምስራቅ በሜልበርን የታየ የ CCTV ቀረጻ ድንገተኛ የብርሃን ብልጭታ ተከትሎ ከፍተኛ ድምጽ በማሰማት ነዋሪዎችን ግራ ተጋባ። በዶሬን ነዋሪ የተወሰደው ቪዲዮ ደማቅ የብርሃን ብልጭታ እና ፈንጂ ድምፅ ያሳያል። እንደ ባልዊን እና ዶንካስተር ያሉ በአቅራቢያው ያሉ አካባቢዎች የተጨነቁ ነዋሪዎች መልስ ለማግኘት ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ወስደዋል።
ምንም እንኳን የተለያዩ ግምቶች ቢኖሩም፣ የአውስትራሊያ ብሄራዊ ዩኒቨርሲቲ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ብራድ ታከር ክስተቱ የተከሰተው በሜትሮይት ልዩነት የተነሳ ሊሆን እንደሚችል ያምናል። ፈጣን ተጓዥ አስትሮይድ ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲገባ የሚለቀቀው ሃይል ድምፁን ከፍ እንደሚያደርግ እና በዚህም ፈንጂ ድምፅ እንደሚፈጥር ያስረዳል። ታከር እንደዚህ አይነት ክስተቶች በየአካባቢው እንዲታዩ እና በተወሰኑ አካባቢዎች ነዋሪዎች እንዲመሰክሩ መደረጉ ያልተለመደ ነገር እንዳልሆነ አፅንዖት ሰጥቷል።
በፍላሹ እና በፍንዳታው መጠን ላይ በመመስረት፣ ታከር አስትሮይድ ከ4 እስከ 16 ኢንች ስፋት ባለው ስፋት፣ በግምት የቅርጫት ኳስ መጠን እንዳለው ይገምታል። የአስትሮይድ ቁርጥራጮች ወደ ከባቢ አየር ሲገቡ ይቃጠላሉ ወይም ወደ ምድር ይወርዱ ነበር።
ሳይንቲስቶች ከ100 ሜትር በላይ የሆኑ አስትሮይድን በመለየት ረገድ የተካኑ ሲሆኑ፣ እንደ በቅርቡ ክስተት ያሉ ትንንሾቹ ግን ተፅዕኖው እስኪደርስ ድረስ ሳይታወቁ ሊቀሩ ይችላሉ። ቱከር ለዳይኖሰር መጥፋት ተጠያቂ ከሆነው ጋር ተመሳሳይ የሆነ አስትሮይድ ምድርን ለመምታት በጣም የማይቻል መሆኑን ያረጋግጣል። ይሁን እንጂ ትናንሽ አስትሮይድስ አሁንም ከፍተኛ መጠን ያለው ኃይል ሊለቁ ይችላሉ.
እንደ ጄሰን ቡሱቲል ከላንግዋሪን ያሉ ምስክሮች፣ ሜትሮው ወደ ዳንደኖንግስ አቅጣጫ ሲሄድ ማየታቸውን ዘግበዋል። የ CCTV ቀረጻው እነዚህን የሰማይ ክስተቶች ለሚያስጠኑ ሳይንቲስቶች ጠቃሚ ማስረጃዎችን አቅርቧል።
ምንጮች:
– YouTube/7ዜና አውስትራሊያ
- 3AW (ከብራድ ታከር ጋር የተደረገ ቃለ ምልልስ)