የአንታርክቲክ ኦዞን ቀዳዳ ውስብስብነት ማሰስ

ከሕዝብ አመለካከት በተቃራኒ የአንታርክቲካ የኦዞን ቀዳዳ ባለፉት አራት ዓመታት ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ትልቅ እና ዘላቂ ሆኖ እንደቀጠለ የኦታጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ተናግረዋል ። ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (CFCs) ለኦዞን ሽፋን መመናመን ተጠያቂ ሲሆኑ፣ ይህ ጥናት ግን ሌሎች አስተዋፅዖ ምክንያቶች እንዳሉ ይጠቁማል።
የምርምር ቡድኑ ከ2004 እስከ 2022 በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ውስጥ በየወሩ እና በየእለቱ የሚደረጉ ለውጦችን በኦዞን ደረጃ ላይ ያለውን ለውጥ በኔቸር ኮሙኒኬሽን ባደረገው ጥናት ከ19 እስከ XNUMX መርምሯል። የኦዞን ጉድጓድ በመጠን መስፋፋት ብቻ ሳይሆን በጸደይ ወቅትም ጠልቆ መግባቱ ከXNUMX ዓመታት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በመሃሉ ላይ ያለው የኦዞን መጠን በእጅጉ ያነሰ ነው።
ተመራማሪዎቹ በኦዞን ውድቀት እና በአየር ውስጥ ከአንታርክቲካ በላይ ባለው የዋልታ አዙሪት ውስጥ በሚገቡ ለውጦች መካከል ግንኙነት አቋቁመዋል። ይህ የሚያሳየው በቅርቡ በትላልቅ የኦዞን ጉድጓዶች ውስጥ ያለው መጨናነቅ በሲኤፍሲዎች ብቻ ሊወሰድ አይችልም። እ.ኤ.አ. ከ1987 ጀምሮ የኦዞን ንጥረ ነገሮችን መቆጣጠርን ሲመራ የነበረው የሞንትሪያል ፕሮቶኮል የሲኤፍሲዎችን ተፅእኖ በመገደብ ረገድ ጉልህ እድገት ቢያደርግም ሌሎች ውስብስብ አካላት በጨዋታው ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ።
የኦዞን ጉድጓዶች ጉዳይ እልባት አግኝቶበታል የሚል ህዝባዊ ግንዛቤ ቢኖረውም ጉድጓዱ ባለፉት 2023 አመታት ከተመዘገቡት ግዙፎች አንዱ መሆኑን በጥናቱ አመልክቷል፤ ከአምስት አመታት በፊት ከነበሩት ሁለቱ ሁለቱ የኦዞን መመናመንም ከፍተኛ ነው። እንደውም የ26 የኦዞን ጉድጓድ ካለፉት ሶስት አመታት በልጦ ከXNUMX ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር በላይ ደርሷል፣ የአንታርክቲካ አካባቢ በእጥፍ የሚጠጋ ነው።
በደቡብ ንፍቀ ክበብ የአየር ንብረት ላይ ባለው ከፍተኛ ተጽዕኖ ምክንያት የኦዞን ተለዋዋጭነት መረዳቱ ወሳኝ ነው። የአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ የዚህ የአየር ንብረት ሥርዓት ዋና አካል ነው. የኦዞን ቀዳዳ ተጽእኖ ከከባቢ አየር ሚዛኑ ጋር ከከባቢ አየር ጋዞች ተጽዕኖ የተለየ ነው። ኦዞን በተለምዶ የአልትራቫዮሌት ብርሃንን እንደሚስብ፣ በኦዞን ሽፋን ላይ ያለው ቀዳዳ በአንታርክቲካ ወለል ላይ ወደ ከፍተኛ የ UV ደረጃ ሊያመራ እና በከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የሙቀት ስርጭት ሊያስተጓጉል ይችላል።
እንዲህ ዓይነቱ መስተጓጎል በደቡብ ንፍቀ ክበብ በነፋስ ሁኔታ እና በአየር ንብረት ላይ ለውጥ ሊያስከትል ይችላል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ክልሎችን ይነካል። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ በዚህ አመት የኒውዚላንድ ነዋሪዎች ስለጨመረው የአልትራቫዮሌት ጨረሮች ከመጠን በላይ መጨነቅ እንደሌለባቸው አጽንኦት ሰጥተዋል። የአንታርክቲካ የኦዞን ቀዳዳ በዋነኝነት የሚኖረው በአንታርክቲካ እና በደቡብ ዋልታ ላይ ሲሆን በኒው ዚላንድ ላይ አነስተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል።
በየጥ:
ጥ: በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ላይ ምን ምርምር ተካሂዷል?
መ፡ የኦታጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ከ2004 እስከ 2022 ባለው ጊዜ ውስጥ በአንታርክቲክ የኦዞን ጉድጓድ ውስጥ በየወሩ እና በየእለቱ የኦዞን ለውጦችን የሚተነተን ጥናት አካሂደዋል።
ጥ፡ ስለ ኦዞን ጉድጓድ ምን ተገኘ?
መ፡ ጥናቱ ባለፉት ጥቂት አመታት የኦዞን ቀዳዳ በመጠን እየሰፋ እና እየሰደደ መምጣቱን ያረጋገጠ ሲሆን በማዕከሉ ያለው የኦዞን መጠን ከ19 አመት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ያነሰ ነው።
ጥ: ለኦዞን ጉድጓድ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው?
መ: ክሎሮፍሎሮካርቦኖች (CFCs) በተለምዶ ከኦዞን መሟጠጥ ጋር የተቆራኙ ቢሆኑም ተመራማሪዎቹ ሌሎች ውስብስብ ነገሮችም ሚና እየተጫወቱ መሆናቸውን ይጠቁማሉ።
ጥ፡ የኦዞን ቀዳዳ እየተሻሻለ ነው?
መ: በሞንትሪያል ፕሮቶኮል በኩል መሻሻል ቢደረግም፣ የኦዞን ቀዳዳ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከተመዘገበው ትልቁ ነው።
ጥ: የኦዞን ቀዳዳ በአየር ንብረት ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
መ፡ የኦዞን ቀዳዳ በደቡባዊው ንፍቀ ክበብ በነፋስ ሁኔታ እና በገፀ ምድር የአየር ንብረት ላይ የታችኛው ተፋሰስ ተጽእኖ አለው፣ ይህም ለአለም አቀፉ የአየር ሁኔታ ሁኔታ አንድምታ አለው።
ጥ፡ የኒውዚላንድ ነዋሪዎች ስለ UV ጨረሮች መጨመር ሊያሳስባቸው ይገባል?
መ: የአንታርክቲክ የኦዞን ቀዳዳ በዋነኝነት የሚገኘው በአንታርክቲካ እና በደቡብ ዋልታ ላይ ነው ፣ በኒው ዚላንድ ላይ አነስተኛ ተጽዕኖ አለው። ተጨማሪ የፀሐይ መከላከያ አስፈላጊ አይደለም.