ስለ ምድር አፈጣጠር እና ያልተለመዱ የማንትል ክልሎች አመጣጥ አዳዲስ ግንዛቤዎች

አንድ አለምአቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን በመሬት ካባ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ያልተለመደ ክስተት ወደ ጨረቃ መፈጠር ምክንያት የሆነው ግጭት ቅሪት ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁም አስገራሚ ግኝት አድርጓል። ይህ ግኝት በፕላኔታችን ውስጣዊ መዋቅር ላይ ብርሃንን ማብራት ብቻ ሳይሆን የረጅም ጊዜ ዝግመተ ለውጥን እና የውስጣዊውን የፀሐይ ስርዓት አፈጣጠርን በተመለከተ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
የሻንጋይ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ዴንግ ሆንግፒንግ የሚመሩት የምርምር ቡድኑ በጥናታቸው ውስጥ ዘመናዊ የስሌት ፈሳሽ ተለዋዋጭ ዘዴዎችን ተጠቅመዋል ፣ይህም በቅርቡ በታዋቂው ኔቸር ጆርናል ላይ ታትሟል። ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በመሬት እና በማርስ መጠን ቲያ በተባለ ፕሮቶ-ፕላኔት መካከል የተከሰተውን ግዙፍ ተፅእኖ በማስመሰል የጨረቃን አመጣጥ የሚደግፉ አስገራሚ መረጃዎችን በዚህ ግጭት ከተፈጠረው ፍርስራሽ አግኝተዋል።
የሚገርመው፣ የቀደሙት ንድፈ ሐሳቦች እንደሚጠቁሙት የምድር እና የጨረቃ ውህዶች በተለያዩ ቁሶች ምክንያት የተለዩ መሆን ነበረባቸው። ነገር ግን፣ ከፍተኛ ትክክለኛነት ያለው isootope መለኪያዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ተመሳሳይ ጥንቅሮችን በመግለጥ ይህንን የተለመደ ጥበብ ተገዳደረው። የፕሮፌሰር ዴንግ ቡድን በጥናታቸው እንዳረጋገጡት ግዙፉ ተጽእኖ የምድርን መጎናጸፊያ ወደ መለያየት እንዲመራ አድርጓል። ቀደምት ምድር.
ከዚህም በላይ ተመራማሪዎቹ የምድር የታችኛው መጎናጸፊያ አሁንም በቅድመ-ተፅዕኖ በተሰራው የምድር ቁስ ሊገዛ ይችላል ብለው ደምድመዋል። ይህ ግኝት ግዙፉ ተጽእኖ የምድርን ቀደምት ውህደቶች ተመሳሳይነት እንዲኖረው አድርጓል የሚለውን በሰፊው ተቀባይነት ያለውን ሀሳብ ይፈታተነዋል፣ በምትኩ በቢሊዮን ለሚቆጠሩ አመታት የፕላኔቷን የጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ መጀመሩን ያሳያል።
በተጨማሪም፣ የምርምር ቡድኑ በመሬት መጎናጸፊያ ስር የሚገኙትን የትልልቅ ዝቅተኛ ፍጥነት አውራጃዎች (LLVPs) አመጣጥ በጥልቀት መረመረ። በአፍሪካ እና በፓስፊክ ቴክቶኒክ ሰሌዳዎች ስር የሚገኙት እነዚህ ክልሎች የሴይስሚክ ሞገዶች በእነሱ ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ በከፍተኛ ሁኔታ የተቀነሰ የሞገድ ፍጥነት ያሳያሉ። መነሻቸው ምስጢር ሆኖ ቢቆይም፣ ቡድኑ ኤልኤልቪፒዎች ከቴያ ከትንሽ ቁስ ወደ ምድር የታችኛው መጎናጸፊያ ሊወጡ እንደሚችሉ ሀሳብ አቅርቧል። በሰፊው ተመስሎ እና ትንታኔ፣ በግምት 2% የሚሆነው የምድር ብዛት ከቲያን ማንትል ቁሳቁስ ሊፈጠር እንደሚችል ገምተዋል።
ይህ አዲስ ምርምር የምድርን አፈጣጠር እና ፕላኔታችንን በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የቀረጸውን የጂኦሎጂ ሂደት ለመረዳት አዳዲስ መንገዶችን ከፍቷል። ነባር ንድፈ ሃሳቦችን በመሞከር እና አዳዲስ ግንዛቤዎችን በመስጠት፣ ፕሮፌሰር ዴንግ እና ቡድናቸው የምድርን ጥልቅ የውስጥ ክፍል ውስብስብ እና ከጨረቃ አፈጣጠር ጋር ያለውን ግንኙነት ለመመርመር ወደፊት ለሚደረጉ ጥናቶች መንገድ ጠርገዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ግዙፉ ተፅዕኖ ንድፈ ሐሳብ ምንድን ነው?
ግዙፉ ተፅእኖ ንድፈ ሃሳብ እንደሚያመለክተው ጨረቃ የተመሰረተችው ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በግምት በመሬት እና በማርስ መጠን ያለው ፕሮቶ-ፕላኔት ቴያ በተባለ ግዙፍ ግጭት ምክንያት ነው።
2. በቅርቡ የተደረገው ጥናት ስለ ጨረቃ አፈጣጠር ግንዛቤ እንድንሰጥ አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
በቅርቡ የተደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ግዙፉ ተጽእኖ የምድርን መጎናጸፊያ እንዲስተካከል አድርጓል፣ የላይኛው መጎናጸፊያው ከምድር እና ከቲያ የሚመጡ ቁሶች በመደባለቅ የማግማ ውቅያኖስ ያሳያል። ይህ ግኝት የጨረቃ አፈጣጠር የምድርን የጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ ጅምር መሆኑን በመጠቆም የቀደምት ንድፈ ሃሳቦችን ይፈታል።
3. ትላልቅ ዝቅተኛ ፍጥነት አውራጃዎች (LLVPs) ምንድን ናቸው?
ኤልኤልቪፒዎች ከአፍሪካ እና ከፓስፊክ ቴክቶኒክ ሰሌዳዎች በታች ባለው የምድር መጎናጸፊያ ስር የሚገኙ ያልተለመዱ ክልሎች ናቸው። የሴይስሚክ ሞገዶች በእነዚህ ቦታዎች ውስጥ ሲያልፉ, የሞገድ ፍጥነት በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል. የኤልኤልቪፒዎች አመጣጥ እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል፣ ነገር ግን የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያመለክተው የቲያን ቁስ ወደ ምድር የታችኛው ካባ ከመግባት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል።
4. ኤልኤልቪፒዎች የምድርን ጂኦሎጂካል ሂደቶች እንዴት ይጎዳሉ?
LLVPs በማንትል ዝግመተ ለውጥ፣ የሱፐር አህጉራት አፈጣጠር እና እንቅስቃሴ፣ እና የምድር ቴክቶኒክ ፕሌትስ አወቃቀር ላይ ጉልህ አንድምታ አላቸው። የምድርን ጥልቅ የውስጥ ክፍል ውስብስብ ነገሮች ለመፍታት የኤልኤልቪፒዎችን አመጣጥ እና ባህሪ መረዳት ወሳኝ ነው።