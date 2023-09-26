አዲስ ጥናት በከፍተኛ ሙቀት ምክንያት የጅምላ መጥፋት ክስተት ሊመጣ እንደሚችል አስጠንቅቋል

በኔቸር ጂኦሳይንስ የታተመ የአቅኚነት ጥናት በግምት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ አጥቢ እንስሳት በብዛት እንደሚጠፉ ይተነብያል። በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ መሪነት የተደረገው ጥናት፣ አንድ ሱፐር አህጉር መፈጠር የሚያስከትለው ከፍተኛ ሙቀት ሁሉንም አጥቢ እንስሳት ሊያስወግድ እንደሚችል ያሳያል።
ጥናቱ የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም የምድር አህጉራት ውሎ አድሮ ሲዋሃዱ የአየር ንብረት ጽንፍ የወደፊት ተፅእኖን ያሳያል። ግኝቶቹ እንደሚያመለክቱት ፀሀይ እየበራች ስትሄድ እና ብዙ ሃይል ታወጣለች፣ ከካርቦን ካርቦሃይድሬት መጠን መጨመር እና ከአህጉራዊ አደረጃጀት ውጤቶች ጋር ተዳምሮ የሙቀት መጠኑ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ከፍታ ላይ ይደርሳል።
ለከፍተኛ ሙቀት አስተዋጽኦ ከሚያደርጉት ምክንያቶች መካከል ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር የሚለቁ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች የፕላኔቷን ሙቀት ያባብሳሉ።
ሰውን ጨምሮ አጥቢ እንስሳት በታሪክ ከአየር ሁኔታ ጽንፍ ጋር መላመድ ቢችሉም፣ ከመጠን በላይ ሙቀትን የመቋቋም አቅማቸው ውስን ነው። በጥናቱ የተካሄዱት አስመስሎዎች እንደሚያሳዩት ለረጅም ጊዜ ለከፍተኛ ሙቀት መጋለጥ ለአጥቢ እንስሳት መዳን እንደማይቻል ያሳያል።
የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ዋና ደራሲ ዶክተር አሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ የሱፐር አህጉር መመስረት ለአጥቢ እንስሳት የምግብ እና የውሃ ምንጭ የሌሉበት ጠበኛ አካባቢ እንደሚፈጥር ያስረዳሉ። ከ 40 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስ የሙቀት መጠን ከከፍተኛ እርጥበት ደረጃ ጋር, አጥቢ እንስሳት የሰውነታቸውን የሙቀት መጠን መቆጣጠር አይችሉም.
ምንም እንኳን ጥናቱ ከአሁን በኋላ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ አመታት ወደፊት በሚኖረው ሁኔታ ላይ ያተኮረ ቢሆንም፣ በሰዎች በከባቢ አየር ከባቢ አየር ከባቢ አየር ከባቢ አየር ላይ የሚደርሰውን የአየር ንብረት ችግር በአስቸኳይ መፍታት እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቷል። ተመራማሪዎቹ ከፍተኛ ሙቀት የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ እና የሰውን ጤንነት ለመጠበቅ በተቻለ ፍጥነት የተጣራ ዜሮ ልቀቶችን መድረስ ያለውን ጠቀሜታ አመልክተዋል።
በአለም አቀፉ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የተካሄደው ምርምር የአየር ንብረት ሞዴሎችን እና አስመሳይን በመጠቀም የሱፐር አህጉርን የወደፊት የአየር ንብረት አዝማሚያ ለመተንበይ ፓንጌያ ኡልቲማ ተባለ። የወደፊቱን የCO2 ደረጃዎች ለመገመት ቡድኑ እንደ ቴክቶኒክ ፕሌትስ እንቅስቃሴ፣ ውቅያኖስ ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂ ያሉ የተለያዩ ነገሮችን ተመልክቷል። ስሌቶቹ እንደሚያሳዩት የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ ጉልህ እርምጃ ካልተወሰደ የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን አሁን ካለው ጋር ሲነፃፀር በእጥፍ ሊጨምር ይችላል።
በማጠቃለያው ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ጥናት በቅርብ ጊዜ ውስጥ በአጥቢ እንስሳት ዝርያዎች ላይ ከፍተኛ ሙቀት ሊያስከትል የሚችለውን አስከፊ ውጤት ያሳያል. የሚሊዮኖች አመታት የጊዜ ሰሌዳ ቢኖርም, ምርምሩ ወቅታዊውን የአየር ንብረት ቀውስ ለመቅረፍ እና የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖዎችን ለመቅረፍ አፋጣኝ እርምጃዎችን ለመውሰድ አስፈላጊ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል.
ምንጮች:
- ተፈጥሮ ጂኦሳይንስ፡- በየወሩ በአቻ የተገመገመ ሳይንሳዊ መጽሔት የተለያዩ የምድር ሳይንስ ዘርፎችን ይሸፍናል።
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ: በብሪስቶል, እንግሊዝ ውስጥ የቀይ ጡብ ምርምር ዩኒቨርሲቲ ከብዙ የትምህርት ፋኩልቲዎች እና ክፍሎች ጋር
- የሊድስ ዩኒቨርሲቲ፡ ወደፊት CO2 ስሌት እና የአየር ንብረት ጥናት ላይ የተሳተፈ ዩኒቨርሲቲ
- የቻይና የሳይንስ አካዳሚ፡ በቲቤት ፕላቱ ላይ ምርምር የሚያደርግ መሪ የአካዳሚክ ተቋም