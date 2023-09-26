እየቀረበ ያለው የጅምላ መጥፋት፡ Pangea ኡልቲማ እና በምድር ላይ ያለው የወደፊት ህይወት

በቅርቡ በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ለፕላኔቷ ምድር የወደፊት ዕጣ ፈንታን አጋልጧል። በጥናቱ መሰረት ፓንጌያ ኡልቲማ የተባለ አዲስ ሱፐር አህጉር መመስረት የሰውን ዘር መጥፋት ሊያስከትል እና ፕላኔቷን በሚቀጥሉት 250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ ለነዋሪነት እንዳትሰጥ ሊያደርግ ይችላል።
ከዚህ ከሚመጣው የጅምላ መጥፋት በስተጀርባ ያለው ዋናው አንቀሳቃሽ ኃይል ከፍተኛ የሙቀት ጭንቀት ነው። የሱፐር ኮምፒዩተር የአየር ንብረት ሞዴሎችን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ ሁሉም አህጉራት ወደ አንድ ሲቀላቀሉ የፕላኔቷን የወደፊት ሁኔታ አስመስለዋል። ግኝቶቹ እጅግ በጣም ሞቃታማ፣ ደረቅ እና ጠበኛ አካባቢ፣ በተለይም ለረጅም ጊዜ ከመጠን በላይ ሙቀት መጋለጥ ላልቻሉ አጥቢ እንስሳት የማይመች መሆኑን አሳይቷል።
ከዚህ ባለፈም ጥናቱ ከአህጉሮች ውህደት ጋር ፀሀይ ብሩህ እንደምትሆን፣ የበለጠ ሃይል እንደምታመነጭ እና የአለም ሙቀት መጨመርን እንደሚያባብስ ተንብዮአል። የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ ያደርጋል፣ ይህም የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ውጤት ያጠናክራል። በዚህም ምክንያት ከ40 እስከ 50 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ የሚደርስ ገዳይ የሙቀት መጠን ከከፍተኛ እርጥበት ጋር ተዳምሮ የሰው ልጅን ጨምሮ ለተለያዩ ዝርያዎች ገዳይ እንደሚሆን ጥናቱ አስጠንቅቋል።
በሚያስደነግጥ ሁኔታ በዚህ የወደፊት ሱፐር አህጉር ላይ ከ 8% እስከ 16% የሚሆነው መሬት ለአጥቢ እንስሳት መኖሪያ ይሆናል. ይህ ጥናት በሰዎች ምክንያት የሚፈጠረውን የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ነባሩን የአየር ንብረት ችግር መፍታት አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል። በፓሪስ ስምምነት መሰረት የሰው ልጅ የካርበን ዱካውን በመቀነስ የአለም ሙቀት መጨመርን ከኢንዱስትሪ በፊት 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ እንዲቀንስ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል።
የሰው ልጅ አስፈላጊውን እርምጃ ካልወሰደ፣ ከተጠበቀው በላይ ቀደም ብሎ ለፓንጌአ ኡልቲማ የታቀደው ዓይነት ሁኔታ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በጥናቱ ተባባሪ ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው ዩኒስ ሎ በሰዎች የሙቀት አማቂ ጋዞች ልቀትን ምክንያት ያለውን የአየር ንብረት ቀውስ ትኩረት አለመዘንጋት አስፈላጊ መሆኑን አበክሮ ተናግሯል።
ከእነዚህ ግኝቶች አንጻር፣ ጥናቱ የሰው ልጅ ሌሎች ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ፕላኔቶችን ማሰስ ወይም የረዥም ጊዜ ህልውናን ማረጋገጥ ከፈለገ ከአስከፊ አካባቢዎች ጋር መላመድ እንዳለበት ሀሳብ አቅርቧል። የምድር ታሪክ አምስት ዋና ዋና የጅምላ ጭፍጨፋዎችን ያስታውሰናል፣ የቅርቡ ደግሞ ከ66 ሚሊዮን አመታት በፊት ዳይኖሶሮችን ያጠፋው የ Cretaceous-Paleogene የመጥፋት ክስተት ነው።
ይህ ሀሳብን ቀስቃሽ ጥናት በምድር ላይ ስላለው ህይወት ደካማነት እንደ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ የሚያገለግል ሲሆን የሰው ልጅ አሁን ያለውን የአየር ንብረት ቀውስ ለመቅረፍ አፋጣኝ እርምጃ እንዲወስድ ያሳስባል። በጋራ ጥረቶች እና ዘላቂ ልምዶች ብቻ የፕላኔታችንን የወደፊት እና የራሳችንን ዝርያዎች ህልውና ለመጠበቅ ተስፋ ማድረግ እንችላለን.
ምንጭ:
- የብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ ጥናት