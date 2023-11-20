ማርስ ጎስ ሚያ፡ ጸጥታ የሰፈነበት ዳንስ

የታተመው ማክሰኞ፣ ህዳር 21፣ 2023 04:17:23 ፒኬቲ
አጎራባች ፕላኔታችን ማርስ ከምድር እይታ ልትጠፋ ነው ናሳ በቀይ ፕላኔት ላይ የሚያደርገውን ተልዕኮ ለጊዜው እንዲያቆም አነሳስቶታል። ይህ ክስተት የፀሀይ ትስስር በመባል የሚታወቀው መሬት፣ ማርስ እና ፀሀይ ቀጥታ መስመር ሲደረደሩ እይታውን ሲያደናቅፍ እና በሁለቱ ፕላኔቶች መካከል ያለውን ምልክት ሲያቋርጥ ነው። በዚህ ምክንያት ማርስ እስከ ህዳር 25 ድረስ በምድር ላይ ሙሉ በሙሉ የማይታይ ትሆናለች።
በፀሐይ ግኑኝነት ጊዜ፣ በናሳ ሮቨሮች፣ ላንደርደሮች እና በማርስ እና በምድር ላይ በሚዞሩ መንኮራኩሮች መካከል መግባባት የማይቻል ይሆናል። የፀሀይ እሳታማ ምህዋር ምልክቶችን እንዳይተላለፉ እንደ መከላከያ ይሠራል። በዚህ ጊዜ ውስጥ አዲስ መመሪያዎችን መላክ ወይም ለመግባባት መሞከር በጣም አደገኛ ነው፣ ምክንያቱም በፀሃይ የሚለቀቁት የተከሰሱ ቅንጣቶች ጣልቃገብነት መልእክቶቹን ሊያበላሹ እና የጠፈር መንኮራኩሩን አደጋ ላይ ሊጥሉ ይችላሉ።
ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለማቃለል ናሳ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ወስዷል። ጠፈር መንኮራኩሩ በቆመበት ጊዜ ራሱን ችሎ እንዲከተል “የሚደረጉ ነገሮች” ዝርዝሮችን አዘጋጅተዋል። የጠፈር መንኮራኩሩ ወደ አውቶ ፓይለት ትገባለች፣ ይህም ናሳ የጤና ሁኔታቸውን እንዲከታተል እና የመገናኛ ብዙሃን ቢቋረጥም መረጃዎችን እንዲሰበስብ ያስችለዋል።
ናሳ ከፀሃይ ጋር ሲገናኝ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ባለፉት አመታት በዚህ የስነ ከዋክብት ዳንስ ውስጥ በመንቀሳቀስ የተካኑ ሆነዋል። ምንም እንኳን የማርስ የጠፈር መንኮራኩሮች ለጊዜው ከግንኙነት መውጣት ቢችሉም፣ ናሳ ግን ሁኔታውን በማስተናገድ እና የተልእኮአቸውን ደህንነት ለማረጋገጥ ባለው ችሎታቸው ይተማመናሉ።
በሚቀጥሉት ጥቂት ሳምንታት ውስጥ የናሳ ተልእኮ ቡድኖች የጠፈር መንኮራኩሩን በቅርበት ይከታተሉ እና የችግር ምልክቶችን ማዳመጥ ይቀጥላሉ ። በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላቦራቶሪ የማርስ ሪሌይ ኔትወርክ ስራ አስኪያጅ ሮይ ግላደን የጠፈር መንኮራኩሩን ደህንነት ለመጠበቅ እና በሂደት ላይ ያለውን ሂደት ለመከታተል ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል ።
ማርስ ከዓይናችን ሊጠፋ ቢችልም የቀይ ፕላኔት ሳይንሳዊ ፍለጋ ከመጋረጃው በስተጀርባ ይቀጥላል። ናሳ በማርስ ላይ ያደረጋቸው ተልእኮዎች እና ግኝቶች የሰማይ ጎረቤታችንን ሚስጥሮች ወደ መፍታት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ወደ ማሳደግ ቀርበናል።
በየጥ
ጥ፡ የፀሐይ ግንኙነት ምንድን ነው?
መልስ፡- የፀሐይ ትስስር ምድር፣ ማርስ እና ፀሀይ በቀጥታ መስመር ሲደረደሩ ሁለቱ ፕላኔቶች እርስበርስ የማይታዩ እንዲሆኑ የሚያደርግ ክስተት ነው።
ጥ፡ ለምንድነው የፀሐይ ትስስር በመሬት እና በማርስ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያቋርጠው?
መ: የፀሀይ እሳታማ ምህዋር እይታን ያደናቅፋል እና ከምድር እና ከማርስ በሚላኩ ምልክቶች ላይ ጣልቃ ስለሚገባ ግንኙነትን የማይቻል ያደርገዋል።
ጥ: - በፀሐይ ግኑኝነት ጊዜ ምልክቶችን ከመላክ ጋር ምን አደጋዎች ተያይዘዋል።
መ: በፀሐይ ግኑኝት ጊዜ የሚላኩ ምልክቶች በፀሐይ በሚለቀቁ የተከሰሱ ቅንጣቶች ሊበላሹ ይችላሉ ፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል።
ጥ፡- ናሳ በፀሐይ ግኑኝነት ጊዜ አደጋዎችን እንዴት ይቀንሳል?
መ፡ ናሳ የጠፈር መንኮራኩሩ በቆመበት ጊዜ ራሱን ችሎ እንዲከተላቸው “የሚደረጉ ነገሮች” ዝርዝሮችን ያዘጋጃል እና ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ የጤና ሁኔታቸውን ይከታተላል።
ጥ: የፀሐይ ግኑኙነቱ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: የፀሐይ ግኑኙነቱ እስከ ህዳር 25 ድረስ ይቆያል፣ በዚህ ጊዜ ማርስ ከምድር የማይታይ ይሆናል።