የማርስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፡ ለማርስ ቅኝ ግዛቶች መንገዱን ጠርጓል።

እ.ኤ.አ. በ1998 በዶ/ር ሮበርት ዙብሪን እና በሌሎች አባላት የተመሰረተው የማርስ ሶሳይቲ ለማርስ የሰፈራ ቴክኖሎጂዎችን ለማጥናት እና የእነዚህን ተልእኮዎች ጥቅሞች ለማስተዋወቅ ቆርጦ ቆይቷል። ጥረታቸውን መሰረት በማድረግ ድርጅቱ በቅርቡ አንድ አስደሳች አዲስ ተነሳሽነት - የማርስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መቋቋሙን አስታውቋል።
የማርስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ግብ በቀይ ፕላኔት ላይ ዘላቂነት ያለው መኖር ለመፍጠር አስፈላጊ ቴክኖሎጂዎችን ማዳበር ነው። እንደ SpaceX ያሉ ኩባንያዎች ወደ ማርስ ለመድረስ የትራንስፖርት ሥርዓቶችን በመገንባት ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ፣ ተቋሙ በማርስ አካባቢ የመኖር እና የበለፀገውን ፈተና ለመቋቋም ያለመ ነው።
የማርስ ሶሳይቲ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶ/ር ሮበርት ዙብሪን ስለ ጥረቱ አስፈላጊነት ሲናገሩ ለወሳኝ ቴክኖሎጂዎች ልማት ብቻ የሚሰራ ተቋም እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥተዋል። “SpaceX እና ሌሎች የኢንተርፕረነርሺፕ ማስጀመሪያ ኩባንያዎች ወደ ፕላኔቷ ማርስ የሚያደርሱን የትራንስፖርት ሥርዓቶችን ለማዳበር በፍጥነት እየተንቀሳቀሱ ነው። የሚያስፈልገው እዚያ ከደረስን በኋላ እንድንኖር የሚያስችለንን ቴክኖሎጂዎች ለማዳበር የሚተጋ ተቋም ነው።
የማርስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በቅኝ ግዛት የቴክኖሎጂ ገጽታዎች ላይ በማተኮር እንደ የህይወት ድጋፍ ስርዓቶች፣ የመኖሪያ ቤት ግንባታ፣ የምግብ ምርት እና የሀብት አጠቃቀምን የመሳሰሉ ወሳኝ ጉዳዮችን ለመፍታት ያለመ ነው። እነዚህ ቦታዎች ለወደፊት የማርስ ቅኝ ግዛቶች ዘላቂ እና ምቹ አካባቢን ለመፍጠር ወሳኝ ናቸው።
እስካሁን ድረስ ስለ ማርስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የተወሰኑ የምርምር ቦታዎችን እና አጋሮቹን ጨምሮ ተጨማሪ ዝርዝሮች ገና ይፋ አይደሉም። ይሁን እንጂ ይህ ተቋም ከተቋቋመ በኋላ ሰዎች የብዙ ፕላኔቶች ዝርያዎች የመሆን ህልም ትልቅ እርምጃ ይወስዳል. ተቋሙ ለማርሪያን ቅኝ ግዛት የሚያስፈልጉትን ቴክኖሎጂዎች በማዳበር የወደፊቱን የጠፈር ምርምርን በመቅረጽ ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል።
ትርጓሜዎች
– ማርስ ሶሳይቲ፡ ለማርስ የሰፈራ ቴክኖሎጂዎችን በማጥናት እና ወደ ቀይ ፕላኔት ተልእኮዎችን በማስተዋወቅ ላይ ያተኮረ የጠፈር ተሟጋች ድርጅት።
- የማርስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፡ በማርስ ላይ መገኘትን ለመፍጠር የሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂዎችን ለማዳበር የሚሰራ ተቋም።
ምንጮች:
- የማርስ ማህበር (ዩአርኤል አልተሰጠም)