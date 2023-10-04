የማርስ ማህበረሰብ አመታዊ ኮንቬንሽን፡ በማርስ ላይ የሰው ሰፈራ የወደፊት ሁኔታን ማሰስ

የማርስ ሶሳይቲ በከፍተኛ ደረጃ ሲጠበቅ የነበረውን 26ኛውን አመታዊ አለም አቀፍ የማርስ ማህበረሰብ ኮንቬንሽን በዝግጅት ላይ ነው። “ማርስ ለሁሉም” በሚል መሪ ሃሳብ ላይ ያተኮረው የዘንድሮው ኮንቬንሽን ህዝቡን በቀይ ፕላኔት ላይ በሰፈራ ሃሳብ ላይ ለማሳተፍ ያለመ ነው።
ከኦክቶበር 5 እስከ ኦክቶበር 8 የሚካሄደው የአውራጃ ስብሰባው የተከበሩ ተናጋሪዎች በማርስ ላይ ስላለው ወቅታዊ ተልዕኮዎች፣ የአናሎግ ተልእኮዎች እና የወደፊት እቅዶችን ጨምሮ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ። ከታዋቂዎቹ ተናጋሪዎች መካከል በጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ የማርስ ኢንጂኑቲ ሄሊኮፕተር ተልዕኮ ሥራ አስኪያጅ ቴዲ ዛኔቶስ ይገኙበታል። በናሳ የማርስ ፍለጋ ፕሮግራም ምክትል ዳይሬክተር ቲፋኒ ሞርጋን; እና የማርስ ሶሳይቲ መስራች እና ፕሬዝዳንት ሮበርት ዙብሪን።
ስብሰባው በቴምፔ ውስጥ በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በአካል የሚካሄድ ቢሆንም፣ ምናባዊ የመገኘት እድልም አለ። የመስመር ላይ መሳሪያዎች ምናባዊ ተሳታፊዎች ጥያቄዎችን ለተናጋሪዎቹ እንዲያቀርቡ፣ ከተሰብሳቢዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር እና የቀጥታ ስርጭቶችን እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል። በተጨማሪም፣ የማርስ ቪአር፣ ክፍት ምንጭ ምናባዊ እውነታ መድረክ በማርስ ሶሳይቲ የተዘጋጀው ለምርምር እና ለሥልጠና ዓላማዎች ወደ ማርስ ለሚደረገው የሰው ተልእኮ ዝግጅት የቀጥታ ማሳያ ይሆናል።
ይህ ኮንቬንሽን ለስፔስ ፍለጋ እና ስለወደፊት የማርስ ጉዳይ ለሚፈልጉ ግለሰቦች ከዘርፉ ባለሙያዎች እንዲማሩበት ልዩ እድል ይሰጣል። በማርስ ላይ ለሰብአዊ ተልእኮዎች ዓለም አቀፋዊ ፍላጎት እና ድጋፍ በማደግ፣ የማርስ ሶሳይቲ በቀይ ፕላኔት ላይ የሰው ልጅ የመኖር እድልን በተመለከተ ሰፊው ህዝብ እንዲሰማራ እና እንዲማር የሚያስችል ተደራሽ የሆኑ ተነሳሽነቶችን ለማቅረብ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የማርስ ማህበር