የኢዜአ ጠፈር ተመራማሪ ማርከስ ዋንት ለአክሲዮም ተልዕኮ 3 ተመድቧል

የESA ፕሮጀክት ጠፈርተኛ ማርከስ ዋንድት ከስዊድን በጥር 3 ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) በአክሲዮም ሚሽን 3 (Ax-2024) እንዲጓዝ ተመርጧል። ሙኒን የተሰኘው ተልዕኮ በኢዜአ እና በስዊድን ብሄራዊ ስፔስ ኤጀንሲ ይደገፋል። SNSA)። ማርከስ ዩኤስኤ እና ስፔንን እንደ ባለሁለት ዜጋ በመወከል በአክሲዮም ስፔስ ዋና የጠፈር ተጓዥ ሚካኤል ሎፔዝ-አሌግሪያ ትእዛዝ የሚስዮን ስፔሻሊስት ሆኖ ያገለግላል።
የAx-3 ተልዕኮ በኢኤስኤ ድጋፍ የተደረገ የጠፈር ተጓዥ ያለው የመጀመሪያው የሰው ልጅ የጠፈር በረራ ተልእኮ ይሆናል። ይህ ኢዜአ ለአዲሱ ትውልድ የጠፈር ተመራማሪዎች የንግድ የኅዋ መዳረሻን በመጠቀም የአውሮፓን ኢኮኖሚ ለማቀጣጠል እና ከምድር በላይ እውቀትን ለማራመድ የሚያደርገውን ድጋፍ አጉልቶ ያሳያል።
የአክስ-3 ተልእኮ የቀሩት የጣሊያን አየር ሃይል ኮሎኔል እና ፓይለት ዋልተር ቪላዴይ እና የቱርኪየ ሚሲዮን ስፔሻሊስት አልፐር ገዘራቪቺ ይገኙበታል። ሦስቱም የአውሮፕላኑ አባላት ሰፊ የበረራ ልምድ ያላቸው እና በአገራቸው የአየር ኃይል ውስጥ አገልግለዋል።
ኢዜአ በዚህ ተልእኮ ውስጥ መሳተፉ የኤጀንሲው አባል ሀገራቱን ለመደገፍ እና ፈጣን፣ የአጭር ጊዜ ተልእኮዎችን በማስፋፋት ጥሩ ሳይንስን፣ ተደራሽነትን፣ ትምህርትን እና በምድር ላይ ለሚኖረው ህይወት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። የአክስ-3 ተልእኮ የአውሮፓ ሀገራትን በማደግ ላይ ባለው የንግድ ስፔስ ኢንደስትሪ ውስጥ ፈር ቀዳጅ በመሆን ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት በአሜሪካ ፍሎሪዳ ከሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል በ SpaceX Crew Dragon የጠፈር መንኮራኩር ላይ አክስ-3ን ይመታል። አንዴ ከአይኤስኤስ ጋር ከተጫነ፣ ማርከስ የማይክሮግራቪቲ ምርምር እና ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎችን በማካሄድ እስከ 14 ቀናት ድረስ ያሳልፋል።
ማርከስ በአሁኑ ጊዜ ለተልእኮው ለመዘጋጀት በአውሮፓ፣ ዩኤስኤ፣ ካናዳ እና ጃፓን ጠንካራ የስልጠና መርሃ ግብር እያደረገ ነው። የእሱን ጉዞ በESA Exploration ብሎግ፣ X እና ኢንስታግራም መከታተል ይቻላል።
ምንጭ፡- ኢዜአ (የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ) እና አክሲዮም ስፔስ