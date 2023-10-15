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ሳይንስ

ተመራማሪዎች በተለያዩ የአዕምሮ ህዋሶች እና ከኒውሮሳይካትሪ ዲስኦርደር ጋር ያላቸው ግንኙነት ጂን የሚቀይር ካርታ

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 15, 2023
ተመራማሪዎች በተለያዩ የአዕምሮ ህዋሶች እና ከኒውሮሳይካትሪ ዲስኦርደር ጋር ያላቸው ግንኙነት ጂን የሚቀይር ካርታ

የካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በተለያዩ የአንጎል ሴል ዓይነቶች ውስጥ የጂን ስዊቾችን በካርታ በመቅረጽ የሰውን አእምሮ ውስብስብነት በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ባደረጉት መጠነ ሰፊ ጥረት ከአንድ ሚሊዮን የሚበልጡ የሰው አንጎል ህዋሶችን በመተንተን 107 የተለያዩ የአንጎል ሴሎችን ለይተው አውቀዋል። የBRAIN Initiative አካል የሆነው ይህ ምርምር በሴል ዓይነቶች እና በኒውሮሳይካትሪ መዛባቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ያለመ ነው።

በአንጎል ውስጥ ያሉትን የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶች ካርታ ማውጣት እና ተግባራቸውን መረዳት በተለይ ከተወሰኑ በሽታዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የግለሰብ የሕዋስ ዓይነቶችን ሊያነጣጥሩ የሚችሉ አዳዲስ ሕክምናዎችን ለማግኘት ወሳኝ ነው። ተመራማሪዎቹ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ የአንጎል ሴሎችን በመተንተን የተወሰኑ የሞለኪውላር ባዮሎጂን ገፅታዎች ከተለያዩ የነርቭ የአእምሮ ሕመሞች ጋር ማዛመድ ችለዋል፤ ከእነዚህም መካከል ስኪዞፈሪንያ፣ ባይፖላር ዲስኦርደር፣ የአልዛይመር በሽታ እና ከፍተኛ የመንፈስ ጭንቀት ይገኙበታል።

ውጤታቸውን የበለጠ ለማሳደግ፣ ተመራማሪዎቹ የተወሰኑ ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን የጂን ልዩነቶችን ተፅእኖ ለመተንበይ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መሳሪያዎችን ተጠቅመዋል። ይህ አቀራረብ የዲኤንኤ ቅደም ተከተል ልዩነቶች እንዴት በጂን ቁጥጥር ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እና ለበሽታ እንዴት እንደሚረዱ ለመተንበይ አስችሏቸዋል። እነዚህን ዘዴዎች በመረዳት ተመራማሪዎች የታለሙ ህክምናዎችን እና ለተለያዩ የኒውሮሳይካትሪ ህመሞች ህክምናዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ።

ይህ ጥናት በሰው አእምሮ እና በሥነ-ሕመም ላይ ጥልቅ ግንዛቤዎችን የሚሰጥ ቢሆንም፣ ገና ብዙ የሚመረመሩ ነገሮች አሉ። በካሊፎርኒያ ሳንዲያጎ ዩኒቨርሲቲ ቀጣይነት ያለው ምርምር ከሌሎች ተቋማት ጋር በመተባበር ከበርካታ የሰው አእምሮ ውስጥ ያሉ ሴሎችን ለማጥናት እና አእምሮ በእድገት ጊዜ እና ከበሽታዎች ጋር እንዴት እንደሚለወጥ ለመመርመር ያለመ ነው። ይህ የአንጎል ሴሎች ጥልቀት ያለው ትንታኔ ስለ ኒውሮሳይካትሪ መታወክ ባዮሎጂ የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖረን እና አዲስ የመልሶ ማቋቋም መንገዶችን ሊያስከትል ይችላል።

የተጠቀሰው ጥናት በሳይንስ የታተመ ሲሆን ለብሔራዊ ጤና ኢንስቲትዩት የBRAIN ተነሳሽነት አስተዋፅዖ ያደርጋል፣ ይህም የነርቭ ሴል ዓይነቶችን ለመለየት አዳዲስ ኒውሮቴክኖሎጂዎችን በማዳበር ስለ አጥቢ እንስሳ አእምሮ ያለንን ግንዛቤ ለመቀየር ይፈልጋል።

ማጣቀሻዎች:
- "በሰው አእምሮ ውስጥ የአንድ ሕዋስ ክሮማቲን ተደራሽነት ንፅፅር አትላስ" በያንግ ኤሪክ ሊ፣ ሴባስቲያን ፕሬዝል፣ ሚካኤል ሚለር እና ሌሎችም። (ሳይንስ)
- የBRAIN ተነሳሽነት (ብሔራዊ የጤና ተቋም)

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