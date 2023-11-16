የናሳ SPHEREx ተልእኮ፡ የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ካርታ መስራት

የናሳ መጪ SPHEREx ተልእኮ ስለ ዩኒቨርስ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ለማድረግ ተዘጋጅቷል። ይህ የጠፈር ቴሌስኮፕ በኤፕሪል 2025 እንዲጀመር የታቀደ ሲሆን ዓላማው የውሃውን አመጣጥ፣ የጋላክሲዎችን አፈጣጠር እና የአጽናፈ ዓለሙን ቀደምት መስፋፋት ለመፍታት ነው። በ ኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ በመስራት፣ SPHEREx ለአለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን ተደራሽ የሚሆኑ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰበስባል።
የSPEREx ፈጠራ ንድፍ አሁን ቅርፅ እየያዘ ነው፣ አስደናቂው 8.5 ጫማ ከፍታ ላይ የቆመ እና 10.5 ጫማ ስፋት ያለው አስደናቂ ቡልሆርን ይመስላል። ልዩ ገጽታው በአሁኑ ጊዜ በደቡብ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ በመገጣጠም ላይ ያሉት የኮን ቅርጽ ያላቸው የፎቶን ጋሻዎች ምክንያት ነው። እነዚህ ጋሻዎች ቴሌስኮፕን ከአቅም በላይ በሆነ ብርሃን እና በፀሃይ እና በምድር ከሚለቀቁት ሙቀት ይከላከላሉ.
ሶስት ሾጣጣ ሾጣጣዎችን በማሳየት SPHEREx የአለምን ውስጣዊ ክፍል ከመቃኘት ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ መላውን ሰማይ አጠቃላይ ስካን ያደርጋል። መንኮራኩሩ በየአመቱ ሁለት ሁሉንም ሰማይ ካርታዎች ያጠናቅቃል፣ ይህም ሳይንቲስቶች ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ትክክለኛነት የጠፈር ክስተቶችን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
የ SPHEREx ተልእኮ ዋና ዓላማዎች አንዱ የውሃ አመጣጥ እና ለሕይወት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን መመርመር ነው። ሳይንቲስቶች ከዋክብት እና ፕላኔቶች በተፈጠሩበት ኢንተርስቴላር ደመና ውስጥ ያለውን የውሃ በረዶ በመለካት ሕይወትን አቆይ በሆኑ ንጥረ ነገሮች አመጣጥ ላይ ብርሃን የመስጠት ዓላማ አላቸው። በተጨማሪም SPHEREx በጋላክሲዎች የተፈጠረውን የጋራ ብርሃን ይመረምራል፣ ይህም ስለ ዝግመተ ለውጥ ታሪካቸው እና አፈጣጠራቸው ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጋላክሲዎችን ስርጭት በካርታ በመቅረጽ፣ SPHEREx ከቢግ ባንግ በኋላ በሰከንድ ትንሽ ክፍል የነበረውን የዋጋ ንረት በመባል የሚታወቀውን ፈጣን የማስፋፊያ ሂደት ይቃኛል። ይህ መረጃ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ እና ስለ ተከታዩ ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።
እነዚህን ታላቅ ግቦች ለማሳካት SPHEREx ከሚታየው ስፔክትረም ውጭ የሚወድቀውን የኢንፍራሬድ ብርሃንን ያገኛል። ብዙውን ጊዜ የሙቀት ጨረር ተብሎ የሚጠራው የኢንፍራሬድ ብርሃን የሰማይ አካላትን ጨምሮ በሞቃታማ ነገሮች ይወጣል። ትክክለኛ መለኪያዎችን ለማረጋገጥ SPHEREx በጣም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ከ350 ዲግሪ ፋራናይት (ከ210 ዲግሪ ሴልሺየስ ሲቀነስ) መጠበቅ አለበት።
የናሳ SPHEREx ተልእኮ ወደ መጨረሻው የዝግጅት ደረጃ ሲገባ፣ የሚያደርጋቸው አስደናቂ ግኝቶች በጉጉት እያደገ ነው። በአለምአቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን እና የላቁ ቴክኖሎጂዎች ድጋፍ፣ SPHEREx የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመክፈት ተዘጋጅቷል፣ ይህም ስለ አጽናፈ ሰማይ አመጣጥ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ይሰጣል።
በየጥ
1. የSPEREx ተልዕኮ ምንድን ነው?
የ SPHEREx ተልዕኮ የውሃ አመጣጥን፣ የጋላክሲ አፈጣጠርን እና የአጽናፈ ዓለሙን ቀደምት መስፋፋትን ለማጥናት በናሳ የተሰራ የጠፈር ቴሌስኮፕ ነው። በኢንፍራሬድ ስፔክትረም ውስጥ የሚሰራ፣ በአለም አቀፍ የተመራማሪዎች ቡድን የሚተነተን መረጃ ይሰበስባል።
2. የፎቶን ጋሻዎች ዓላማ ምንድን ነው?
የፎቶን ጋሻዎች የ SPHEREx ቴሌስኮፕን ከፀሃይ እና ከምድር ከሚመነጨው ከፍተኛ ብርሃን እና ሙቀት ይከላከላሉ. እነሱ የኮን ቅርጽ ያላቸው እና እንደ አሉሚኒየም አንሶላ እና የአሉሚኒየም የማር ወለላ መዋቅር ያሉ ቀላል ክብደት ያላቸውን ቁሳቁሶች ያቀፈ ነው።
3. SPHEREx ስለ ውሃ አመጣጥ ምን ያሳያል?
SPHEREx ከዋክብት እና ፕላኔቶች በሚፈጠሩበት ኢንተርስቴላር ደመና ውስጥ ያለውን የውሃ በረዶ በብዛት ይለካል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ክልሎች በማጥናት የውሃ እና ሌሎች ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን አመጣጥ ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ.
4. SPHEREx የጋላክሲ አፈጣጠርን እንዴት ያጠናል?
SPHEREx የዝግመተ ለውጥ ታሪካቸውን ለመረዳት በጋላክሲዎች የተፈጠረውን የጋራ ብርሃን ይመረምራል። ሳይንቲስቶች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ጋላክሲዎችን እና ስርጭታቸውን በመለካት ጋላክሲዎች መቼ መፈጠር እንደጀመሩ እና አወቃቀራቸው በጊዜ ሂደት እንዴት እንደተቀየረ ማወቅ ይችላሉ።
5. SPHEREx ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ምን ግንዛቤዎችን ይሰጣል?
የጋላክሲዎችን ስርጭት በካርታ በማዘጋጀት፣ SPHEREx ከBig Bang በኋላ ብዙም ሳይቆይ የተከሰተውን የአጽናፈ ሰማይ ፈጣን መስፋፋት ወይም የዋጋ ግሽበት ይቃኛል። ይህ መረጃ ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ እና ስለ ተከታዩ ዝግመተ ለውጥ እንድንረዳ አስተዋጽኦ ያደርጋል።