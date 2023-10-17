ሚልስ CNC SYNERGi ፕሪሚየር ህዋስን በ FANUC Open House ያሳያል

በዩናይትድ ኪንግደም እና አየርላንድ ውስጥ የዲኤን ሶሉሽንስ እና የዛየር ማሽን መሳሪያዎች ብቸኛ አከፋፋይ ሚልስ ሲኤንሲ ከህዳር 14-16 በተካሄደው የ FANUC ክፍት ቤት ዝግጅት ላይ SYNERGi Premier አውቶሜትድ ማምረቻ ሕዋስ እያሳየ ነው። ይህ ትዕይንት ሚልስ CNC የላቁ አውቶሜሽን ሲስተሞችን ለክፍል አምራቾች እንደ ግንባር አቅራቢነት ያለውን እውቀት ያደምቃል።
የ SYNERGi ፕሪሚየር ሕዋስ ምርታማነትን እና ቅልጥፍናን ለመጨመር የተነደፈ ዘመናዊ አውቶማቲክ የማምረቻ መፍትሄ ነው። የምርት ሂደቶችን ለማቀላጠፍ FANUC ሮቦቶችን፣ የማሽን መሳሪያዎች እና ሌሎች ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን ያዋህዳል። ህዋሱ ለአምራቾች ከፍተኛ የመተጣጠፍ ችሎታን ይሰጣል, ይህም በአነስተኛ የሰዎች ጣልቃገብነት ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን አካላት ለማምረት ያስችላቸዋል.
በ FANUC ክፍት ቤት፣ ሚልስ ሲኤንሲ የ SYNERGi ፕሪሚየር ሕዋስን አቅም እና ጥቅም ለኢንዱስትሪ ባለሙያዎች እና ውሳኔ ሰጪዎች ለማሳየት ያለመ ነው። ዝግጅቱ በአውቶሜሽን እና በማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ ውስጥ አዳዲስ እድገቶችን ለማሳየት እንደ መድረክ ያገለግላል።
ሚልስ ሲኤንሲ ለአምራች ኢንዱስትሪው ፈጠራ መፍትሄዎችን በማቅረብ ጠንካራ ስም አቋቁሟል። የዲኤን ሶሉሽንስ እና የዛየር ማሽን መሳሪያዎች ብቸኛ አከፋፋይ እንደመሆኖ ኩባንያው ለደንበኞች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መሳሪያዎች እና ልዩ አገልግሎት ይሰጣል። በላቁ አውቶሜሽን ሲስተሞች ላይ ያላቸው እውቀታቸው የምርት አምራቾች ስራቸውን እንዲያሳድጉ እና በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው ኢንዱስትሪ ውስጥ እንዲቀጥሉ ያስችላቸዋል።
በአጠቃላይ፣ የ SYNERGi ፕሪሚየር ሴል በ FANUC ክፍት ቤት ላይ ማሳየቱ ሚልስ ሲኤንሲ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን ለመደገፍ ቁርጠኝነትን የሚያሳዩ ቆራጥ አውቶሜሽን መፍትሄዎችን በማቅረብ ነው። እንደ FANUC ካሉ የኢንዱስትሪ መሪ ኩባንያዎች ጋር በመተባበር ሚልስ ሲኤንሲ በአምራች ኢንዱስትሪ ውስጥ ፈጠራን እና ቅልጥፍናን ማስፋፋቱን ቀጥሏል።
ትርጓሜዎች
- አውቶሜትድ የማኑፋክቸሪንግ ሕዋስ፡ የተለያዩ የማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂዎችን እና አውቶሜሽን ክፍሎችን በማጣመር የምርት ሂደቶችን ለማመቻቸት የሚያስችል ሥርዓት ነው።
- አካል አምራች፡- ለትላልቅ ምርቶች ወይም ስርዓቶች የግለሰብ ክፍሎችን ወይም አካላትን የሚያመርት ኩባንያ።
ምንጮች:
- Mills CNC: [ምንጭ URL]
- FANUC: [ምንጭ URL]