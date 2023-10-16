የጊዜ የጉዞ ተፅእኖዎችን ለማስመሰል የኳንተም ጥልፍልፍን ማቀናበር

ሳይንቲስቶች የጊዜ ጉዞን ውጤት ለማስመሰል የኳንተም ኢንታንግልን ለመቆጣጠር ዘዴ ፈጥረዋል። የኳንተም ጥልፍልፍ ሁለት ቅንጣቶች በማይገለጽ ሁኔታ የተገናኙበት፣ ንብረታቸው እና መጠናቸው በመካከላቸው ያለው ርቀት ምንም ይሁን ምን ተያያዥነት ያለው ክስተት ነው። ይህ በአልበርት አንስታይን "በሩቅ ላይ አስፈሪ እርምጃ" ተብሎ ተገልጿል.
ተመራማሪዎቹ ይህንን ዘዴ የኳንተም ጥልፍልፍን ከኳንተም ሜትሮሎጂ ጋር በማጣመር ይህ ዘዴ በኳንተም ቲዎሪ ላይ ተመስርተው ከፍተኛ ጥንቃቄ ለማድረግ ጥቅም ላይ ይውላል። ግቡ የጊዜ ማሽንን ከመገንባት ይልቅ የኳንተም ክስተቶችን በተሻለ ሁኔታ መረዳት ነው።
ሳይንቲስቶቹ አዲሱን ዘዴ በመጠቀም የተዘጉ የጊዜ ኩርባዎችን (ሲቲሲዎች) መፍጠር ችለዋል፤ እነዚህም የሁሉንም ዩኒቨርስ መላምታዊ አቅጣጫዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ። ሲቲሲዎች እስካሁን ያልተስተዋሉ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎቹ የኳንተም ተፅእኖዎችን በመጠቀም ከዚህ ቀደም የማይቻሉ ችግሮችን ለመፍታት ስራቸው ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ያምናሉ።
የጥናቱ መሪ ዴቪድ አርቪድሰን-ሹኩር የግኝታቸውን ተግባራዊ አተገባበር አብራርተዋል፡- “የእኛ አስመሳይነት የኳንተም ኢንታንግሌመንት ማጭበርበርን በመጠቀም የቀደመውን ድርጊት እንዴት ወደ ኋላ በመመለስ መቀየር እንደሚችሉ በማሳየት የመጨረሻው ውጤት እርስዎ የሚፈልጉት መሆኑን ያረጋግጣል። ይህ ጽንሰ-ሀሳብ ለአንድ ሰው የፍላጎታቸውን ዝርዝር ሳያውቅ ስጦታ ከመላክ ጋር ሊወዳደር ይችላል ፣ ግን በኋላ የተገኘውን መረጃ በመጠቀም ስጦታውን እንደገና መለወጥ መቻል።
ማስመሰል 75 በመቶ የመውደቁ እድል እንዳለው ልብ ማለት ያስፈልጋል ነገርግን ማጣሪያ መጠቀም ያልተፈለገ ውጤትን ለማስወገድ ይረዳል። ተመራማሪዎቹ ስራቸው ትክክለኛ የጊዜ ጉዞ አቅምን ከመፍጠር ይልቅ ስለ ኳንተም ክስተቶች ያለንን ግንዛቤ በማሳደግ ላይ ያተኮረ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል።
ምንጮች:
- አካላዊ ግምገማ ደብዳቤዎች