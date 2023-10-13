በ WS2 ሞኖላይየር ሰው ሰራሽ ላቲስ ውስጥ መደበኛ ያልሆነ ኤክስሲቶን ፖላሪቶንን ማስተዳደር

በብርሃን፡ ሳይንስ እና አፕሊኬሽንስ የታተመ በቅርብ የተደረገ ጥናት የኤክሳይቶን ፖላሪቶንስን በአቶሚክ ቀጭን ሴሚኮንዳክተር WS2 በመባል ይታወቃል። ኤክሳይቶን ፖላሪቶንስ በኤክሳይቶን እና በፎቶኖች መካከል ካለው ጠንካራ ትስስር የሚነሱ ድቅል ኳሲፓርቲሎች ናቸው። ይህ ልዩ ስርዓት ተመራማሪዎች በክፍል ሙቀት ውስጥ የኳንተም ፎቶኒክ ክስተቶችን እና ብዙ የሰውነት ፊዚክስን እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
WS2 በክፍል-ሙቀት አሠራር እና በሚያስደንቅ የቫሌይትሮኒክስ ባህሪያት ምክንያት ልዩ ሴሚኮንዳክተር ነው። ነገር ግን፣ በ WS2 ማይክሮካቫቲዎች፣ አጠቃላይ የፖላሪቶኖች የመስመር ላይ ያልሆነ መስተጋብር ጥንካሬ ከሌሎች ሰፊ ባንድጋፕ ሴሚኮንዳክተሮች ጋር ሲወዳደር ደካማ ሊሆን ይችላል። ይህንን ውስንነት ለማሸነፍ እና ጠንካራ የመስመር ላይ ያልሆነ እና የሙቀት መረጋጋትን ለማግኘት ተመራማሪዎቹ ሙሉ በሙሉ የሚወስኑ እምቅ ጉድጓዶችን በሊቶግራፊያዊ ሜሳዎች ተግባራዊ አድርገዋል።
የሙከራ ውጤቶቹ የፖላሪቶኖችን በሜሳ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ መያዛቸውን ያሳያሉ፣ ይህም የፎቶላይሚንሴንስ መበታተንን እና በቦታ የተከለሉ ቅጦችን በመለየት እንደሚታየው። ጥናቱ እንደሚያሳየው የፖላሪቶን-ኤክሳይቶን መስተጋብር በተሻሻለው የቦታ ገደብ እስከ ስድስት ጊዜ የሚጨምር የታየውን የእይታ ለውጥ እንደሚቆጣጠር ያሳያል።
በተጨማሪም፣ የታሰሩ የፖላሪቶኖች ጥምርታ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል፣ ይህም በፒክሴኮንድ ክልል ውስጥ ወደሚስማማ ወጥነት ይመራል። እነዚህ ግኝቶች ሞዱላተሮችን፣ የኳንተም ምንጮችን እና የኳንተም ነርቭ ኔትወርኮችን ጨምሮ በፖላሪቶን ላይ የተመሰረቱ የተቀናጁ መሣሪያዎችን ለመሥራት መንገድ ይከፍታሉ።
ተመራማሪዎቹ የአቀራረብ ጥቅማቸውን አፅንዖት ይሰጣሉ, ይህም በከባቢ አየር ውስጥ እንዲሠራ ያስችላል, ፖላሪቶኖችን በፎቶኒክ የሜሳ ክፍል በኩል ይገድባል እና ሙሉ በሙሉ ሊወስኑ የሚችሉ ጉድጓዶችን እውን ለማድረግ ያስችላል. በአጠቃላይ ይህ ስራ የፖላሪቶን ንብረቶችን በ WS2 ማይክሮካቭስቶች ውስጥ የመጠቀምን አዋጭነት ያሳያል እና በክፍል ሙቀት ውስጥ ውስብስብ ሊሆኑ የሚችሉ የመሬት ገጽታዎችን እና የተቀናጁ የፖላሪቶኒክ መሳሪያዎችን ለወደፊት ጥናቶች መሠረት ያቋቁማል።
ምንጭ፡- Qihua Xiong, Hongxing Xu. በአቶሚክ-ቀጭን ሴሚኮንዳክተር ውስጥ ሰው ሰራሽ እምቅ አቀማመጦችን በመጠቀም መስመር ላይ ያልሆኑ የኤክሳይቶን ፖላሪቶኖችን ማቀናበር. ብርሃን፡ ሳይንስ እና መተግበሪያዎች (2023)።
ማስታወሻ፡ የመጀመሪያው መጣጥፍ ዩአርኤሎችን አልሰጠም።