ISRO ሁለተኛ የማርስ ተልዕኮን ከማንጋሊያን-2 አቅዷል

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ማርስ ኦርቢተር ሚሽን-2 (MOM-2) ወይም ማንጋሊያን-2 ተብሎ ለሚጠራው ሁለተኛው የማርስ ተልዕኮ በዝግጅት ላይ ነው። ይህ መጪ ተልእኮ የሚመጣው ከተሳካው Chandrayaan-3 የጨረቃ ተልእኮ እና ቀጣይ ተልዕኮ Aditya-L1 በኋላ ነው። የማንጋሊያን-2 አላማ ቀይ ፕላኔቷን የበለጠ ማሰስ እና ስለ ከባቢ አየር፣ አካባቢ እና ኢንተርፕላኔቶች አቧራ ያለንን እውቀት ማስፋት ነው።
ማንጋሊያን-2 የተለያዩ ሳይንሳዊ ሙከራዎችን የሚያካሂዱ አራት ጭነት ይጫናል. የመጀመሪያው ጭነት ፣የማርስ ምህዋር አቧራ ሙከራ (MODEX) ዓላማው በከፍታ ከፍታ ላይ የሚገኙትን የማርስ አካባቢዎችን ምስጢራት በመግለጥ የንጥረ ነገሮችን ብዛት፣ ስርጭት እና እንቅስቃሴ በማጥናት ነው። የሁለተኛው ጭነት፣ የሬዲዮ ኦክሌሽን (RO) ሙከራ፣ የኤሌክትሮን ጥግግት መገለጫዎችን ይለካል እና የማርስን ከባቢ አየር ያጠናል። ሦስተኛው ጭነት፣ የኢነርጂ አዮን Spectrometer (EIS)፣ የፀሐይ ኃይል ቅንጣቶችን እና ከሱፐር-ተርማል የፀሐይ ንፋስ ቅንጣቶችን በማጥናት ላይ ያተኩራል። በመጨረሻም የላንግሙየር ፕሮብ እና ኤሌክትሪክ መስክ ሙከራ (LPEX) በማርስ ፕላዝማ አካባቢ የኤሌክትሮን ቁጥር ጥግግት፣ ኤሌክትሮን የሙቀት መጠን እና የኤሌክትሪክ መስክ ሞገዶችን ለማጥናት ይጠቅማል።
ግምቶቹ እና የይገባኛል ጥያቄዎች እውነት ከሆኑ፣ Mangalyaan-2 ለISRO ሌላ ጠቃሚ ፕሮጀክት ይሆናል። በተጨማሪም፣ የISRO ዋና ኃላፊ ኤስ. ሶማናት ህንድ ሹክራያን የተባለችውን ወደ ቬኑስ የጠፈር ፍለጋ ተልዕኮ እንደምታዘጋጅ ገልጿል። ለመጪዎቹ አመታት እነዚህ ትልቅ ዕቅዶች እና ዋና ተልእኮዎች ተሰልፈው፣ ISRO ህንዶችን ማስደሰት እና በህዋ ምርምር መስክ ከፍተኛ አስተዋጾ ማበርከቱን ቀጥሏል።
ምንጮች:
- አካላዊ ምርምር ላቦራቶሪ
- ISRO ዋና ኤስ. ሶማናት