አዲስ ኢኮ ተስማሚ የመኪና ዲዛይን የካርቦን አሻራን ለመቀነስ እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን ይጠቀማል

በዘላቂነት ላይ ያተኮረ እና የካርበን ዱካ የሚቀንስ አብዮታዊ አዲስ የመኪና ዲዛይን ይፋ ሆነ። በኢንጂነሮች ቡድን የተገነባው ይህ ኢኮ ተስማሚ መኪና ይበልጥ ዘላቂ እና ለአካባቢ ጥበቃ ጠንቅ የሆነ ተሽከርካሪ ለመፍጠር እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን ይጠቀማል።
የመኪናው አካል በድጋሚ ጥቅም ላይ በዋለ አልሙኒየም እና ፕላስቲክ የተሰራ ሲሆን ይህም ለምርት የሚያስፈልጉትን የድንግል ቁሶች መጠን በእጅጉ ይቀንሳል። ይህ የአዳዲስ ሀብቶችን ፍላጎት መቀነስ ብቻ ሳይሆን የኃይል ፍጆታን እና ከማኑፋክቸሪንግ ጋር የተያያዘውን የ CO2 ልቀትን ይቀንሳል።
እንደገና ጥቅም ላይ ከዋሉት ቁሳቁሶች በተጨማሪ መኪናው አዳዲስ ሃይል ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችን ያካትታል። የተራቀቁ የመከላከያ ቁሳቁሶች የሙቀት ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና ከመጠን በላይ ማሞቂያ ወይም ማቀዝቀዣን ለመቀነስ በተሽከርካሪው ውስጥ በሙሉ ጥቅም ላይ ይውላሉ. ይህ በሚሠራበት ጊዜ የኃይል ፍጆታን ለመቀነስ ይረዳል.
ለሥነ-ምህዳር ተስማሚ የሆነው መኪናው እንደገና የማመንጨት ብሬኪንግን ያሳያል፣ ይህም በብሬኪንግ ወቅት በተለምዶ የሚጠፋውን ሃይል የሚመልስ እና በኋላ ጥቅም ላይ እንዲውል ያከማቻል። ይህ ቴክኖሎጂ የመኪናውን ብቃት በእጅጉ ያሻሽላል እና አጠቃላይ የኃይል ፍጆታን ይቀንሳል።
የዚህ የመኪና ዲዛይን ሌላው ጉልህ ገጽታ ቀላል ክብደት ያለው ግንባታ ነው. እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን በመጠቀም የመኪናው ክብደት በከፍተኛ ሁኔታ እየቀነሰ ይሄዳል, ይህም የነዳጅ ፍጆታን ለማሻሻል እና ልቀትን ይቀንሳል. ቀላል ክብደት ያለው ዲዛይኑ የመኪናውን አፈፃፀም እና አያያዝ ያሻሽላል።
የዚህ ሥነ-ምህዳር-ተስማሚ መኪና ልማት የበለጠ ዘላቂ ወደሆነ የወደፊት ጊዜ ትልቅ እርምጃን ያሳያል። እንደገና ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሳቁሶችን በመጠቀም እና ኃይል ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችን በመተግበር የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪው የካርበን አሻራ በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንስ ይችላል። ይህ የፈጠራ ንድፍ ለወደፊቱ ተሽከርካሪዎች እንደ ንድፍ ሆኖ ያገለግላል, ይህም ሌሎች አምራቾች በምርት ሂደታቸው ውስጥ ዘላቂነት እንዲኖራቸው ያነሳሳቸዋል.
ምንጮች:
- Ailbhe Macmahon, Mailonline