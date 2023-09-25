አስከፊ የወደፊት ጊዜ፡ አጥቢ እንስሳት በ250 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የመጥፋት አደጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል።

አዲስ ጥናት ሰውን ጨምሮ አጥቢ እንስሳት በሚቀጥሉት 250 ሚሊዮን አመታት ውስጥ የመጥፋት አደጋ ሊገጥማቸው እንደሚችል አስጠንቅቋል። ተመራማሪዎች እንደ የአህጉራት እንቅስቃሴ፣ የከባቢ አየር ቅንብር ለውጥ እና የፀሐይ ብርሃን መጨመርን የመሳሰሉ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የምድራችንን የወደፊት ሁኔታ ለመንደፍ ምናባዊ ሲሙሌሽን ተጠቅመዋል።
በአሌክሳንደር ፋርንስዎርዝ የሚመራው ጥናቱ በብሪስቶል ዩኒቨርሲቲ የፓሌኦክላይሜሽን ሳይንቲስት፣ የፀሀይ ብርሀን ጥምረት፣ የአህጉራት ጂኦግራፊ ለውጥ እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን መጨመር አጥቢ እንስሳዎች ሊኖሩ የማይችሉበት አካባቢ ይፈጥራል ብሏል። ውስጥ
ተመራማሪዎቹ ወደፊት 250 ሚሊዮን ዓመታት በምድር ወገብ ላይ ፓንጌያ ኡልቲማ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሱፐር አህጉር እንደሚፈጠር ተንብየዋል። የኮምፒዩተር ማስመሰያዎች እንደሚያሳዩት አብዛኛው በፓንጌአ ኡልቲማ ላይ ያለው የመሬት ገጽታ በአደገኛ ሁኔታ ከፍተኛ ሙቀት ሊደርስበት ይችላል። ምድር ከውቅያኖስ በበለጠ ፍጥነት ይሞቃል፣ እና ሁሉም አህጉራት አንድ ላይ ሲገፉ፣ የሙቀት መጠኑ የሚጨምርባቸው ሰፊ የውስጥ ክፍሎች ይኖራሉ።
በተጨማሪም፣ ከውቅያኖስ ራቅ ያለ ሰፊ ጠፍጣፋ መሬት ያለው የፓንጋ ኡልቲማ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የካርቦን ዳይኦክሳይድን ከከባቢ አየር የማስወገድ ሂደትን ይቀንሳል። ሞዴሉ በተጨማሪም ሱፐር አህጉር ከፍተኛ መጠን ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ በሚለቁ እሳተ ገሞራዎች እንደሚታተም እና የሙቀት መጨመር ውጤቱን የበለጠ እንደሚያባብስ ጠቁሟል።
በፓንጋ ኡልቲማ ዳርቻ ላይ ያሉ አንዳንድ አካባቢዎች ለአጥቢ እንስሳት ሊተርፉ ቢችሉም፣ ተመራማሪዎቹ አብዛኛው የሱፐር አህጉር በጣም ሞቃት ስለሆነ አጥቢ እንስሳት እንዳይተርፉ እና ምናልባትም የጅምላ መጥፋት ሊያስከትል ይችላል ብለው ደምድመዋል።
ሞዴሉ ከምድር ውስጠኛ ክፍል የሚወጣው ሙቀት ቀስ በቀስ እየቀነሰ መሄዱን ከግምት ውስጥ ያላስገባ መሆኑ ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን ይህም አነስተኛ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እና አነስተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ ሊያደርግ ይችላል. ትክክለኛው የቆይታ ጊዜ ባይታወቅም ይህ ምክንያት የአጥቢ እንስሳትን ህልውና ሊያራዝም ይችላል።
ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የሱፐር አህጉር እና የአየር ሙቀት መጨመር ሁኔታ እውን ከሆነ ለአጥቢ እንስሳት አስከፊ የወደፊት ሁኔታን ያሳያል።
ምንጮች:
- ኒው ዮርክ ታይምስ
- የተፈጥሮ ጂኦሳይንስ