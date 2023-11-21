አዲስ መጣጥፍ፡ አሳዛኝ ሁኔታን መግለጥ፡ ቸልተኛ የሆኑ የዉሻ ዝርያዎችን ማወቃችን ለምርመራ ያነሳሳል።

በቅርቡ በፋይትቪል ውስጥ አንድ አሳዛኝ ክስተት ተከስቷል፣ ባለስልጣናት በኬይዉድ ድራይቭ መኖሪያ ውስጥ በተገኙ የሰባት የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ያለባቸው ውሾች ሁኔታ ላይ ምርመራ ሲያደርጉ። አንድ ያሳሰበው ጎረቤት በመጨረሻ የኩምበርላንድ ካውንቲ የእንስሳት አገልግሎትን ወደ ቦታው የመሩ ፎቶዎችን እና ቪዲዮዎችን አንስቷል። በሚያሳዝን ሁኔታ, አንድ ውሻ ሞቶ ተገኝቷል, ሌላኛው ደግሞ በሁኔታው መበላሸቱ ምክንያት በሰብአዊነት መሞት ነበረበት. የተቀሩት አምስት እንስሳት አሳሳቢ የሆነ የተመጣጠነ ምግብ እጦት ምልክት ያሳዩ ሲሆን በፓርቮቫይረስ ኢንፌክሽን መያዛቸውም ታውቋል።
የኩምበርላንድ ካውንቲ የእንስሳት አገልግሎት ዳይሬክተር ኢሌን ስሚዝ ግልጽ በሆነው ቸልተኝነት እና ከ parvovirus ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ ስለሚችሉ አደጋዎች ስጋት ገልጿል። ስሚዝ "ውሾቹ በግልጽ የተመጣጠነ ምግብ እጦት እንደነበሩ እና ያሉበትን ሁኔታ ማወቁ በጣም ያሳዝናል:: በተለይ ስለ parvovirus እንጨነቃለን ምክንያቱም ከንብረቱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያለው ማንኛውም እንስሳ ለአደጋ ሊጋለጥ ይችላል" ሲል ስሚዝ ገልጿል. ይሁን እንጂ ለሟች ውሻ የተለየ የሞት መንስኤ ምን እንደሆነ በውል አልታወቀም, ይህም ምርመራውን ያወሳስበዋል.
ባለሥልጣናት ለእነዚህ እንስሳት እንክብካቤ ኃላፊነት ባለው ግለሰብ ላይ የወንጀል ክስ መመስረት እንዳለበት በንቃት እየገመገሙ ነው። በተመሳሳይ ጊዜ፣ የኩምበርላንድ ካውንቲ የእንስሳት አገልግሎት ማንኛውም ሰው ከመኖሪያው እንስሳ በቅርቡ የገዛ ፈጣን ግምገማ ካለ ፈቃድ ካለው የእንስሳት ሐኪም ዘንድ እንዲፈልግ በማሳሰብ ጠቃሚ ምክር ሰጥቷል። ይህ የጥንቃቄ እርምጃ ማንኛውንም እምቅ የቫይረስ ስርጭት ለመለየት እና ወደ ሌሎች እንስሳት እንዳይዛመት ለመከላከል ያለመ ነው።
ይህ ጨካኝ ሁኔታ ኃላፊነት የሚሰማው የቤት እንስሳ ባለቤትነት አስፈላጊነት እና በቸልተኝነት ሊያስከትሉ የሚችሉትን አስከፊ መዘዞች ያጎላል. እነዚህን አስጨናቂ ክስተቶች በማካፈል፣ ለአራት እግር አጋሮቻችን በቂ እንክብካቤ እና ትኩረት የመስጠትን አስፈላጊነት ግንዛቤ ለማስጨበጥ ተስፋ እናደርጋለን። በቸልተኝነት እና እንግልት የሚሰቃዩ እንስሳትን ለመታደግ እና ለማቋቋም ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ የሚሰሩ ድርጅቶችን ለመደገፍ እና በእውነት የሚገባቸውን ፍቅር እና እንክብካቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ኃይላችንን እንተባበር።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
parvovirus ምንድን ነው?
ፓርቮቫይረስ ውሾችን በተለይም ቡችላዎችን የሚያጠቃ በጣም ተላላፊ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። እንደ ማስታወክ, ተቅማጥ እና ድርቀት የመሳሰሉ ከባድ ምልክቶችን ወደ የጨጓራና ትራክት ያጠቃል. ህክምና ካልተደረገለት, parvovirus ለሞት ሊዳርግ ይችላል.
ውሻዬን ከ parvovirus እንዴት መጠበቅ እችላለሁ?
ውሻዎን ከፓርቮቫይረስ ለመከላከል ተገቢውን ክትባቶች ማግኘታቸውን ያረጋግጡ፣ በተለይም በውሻ ዘመናቸው። ከማይታወቁ ወይም ካልተከተቡ ውሾች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ይገድቡ፣ እና ጥሩ የንጽህና አጠባበቅ ልማዶችን ይኑሩ፣ ለምሳሌ የመኖሪያ አካባቢያቸውን በየጊዜው መበከል።
ውሻዬ parvovirus እንዳለበት ከተጠራጠርኩ ምን ማድረግ አለብኝ?
ውሻዎ በፓርቮቫይረስ እንደያዘ ከተጠራጠሩ ወዲያውኑ የእንስሳት ህክምና መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው. ቅድመ ምርመራ እና ህክምና የማገገም እድልን በእጅጉ ያሻሽላል.