በጨረቃ እና በማርስ ላይ ለህይወት መዘጋጀት፡ የአናሎግ ጠፈር መገልገያዎች

በጨረቃ ወይም በማርስ ላይ ለሰው ልጅ ቅኝ ግዛት መዘጋጀት አስፈላጊው ገጽታ ልምምድ ነው. የእነዚህን ከመሬት ውጭ ያሉ አካባቢዎችን ሁኔታ ለመምሰል፣ እዚህ ምድር ላይ የአናሎግ የጠፈር መገልገያዎች በመባል የሚታወቁት 'ክፍተቶች' እየተገነቡ ነው። ልምዱ ክብደት-አልባነትን ሙሉ በሙሉ ባይደግምም፣ እነዚህ ፋሲሊቲዎች ዓላማቸው የታሰበውን መድረሻ የተለያዩ ገጽታዎች ማለትም ጨረቃን፣ ማርስን ወይም የጠፈር ጣቢያን ለማስመሰል ነው።
እነዚህ የአናሎግ ቦታ መገልገያዎች ለሁለት ዓላማ ያገለግላሉ። በመጀመሪያ፣ ለጠፈር ተጓዦች ስልጠና ይሰጣሉ፣ ይህም በህዋ ላይ የሚያጋጥሟቸውን ልዩ ፈተናዎች እንዲያሟሉ ይረዳቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ, በጠላት እና ደስ በማይሰኙ ሁኔታዎች ውስጥ በተከለከሉ ሰዎች ውስጥ የሚኖሩ ግለሰቦች የሚያጋጥሟቸውን ባህሪያት እና የፊዚዮሎጂ ለውጦች ለተመራማሪዎች ለማጥናት መድረክ ይሰጣሉ.
ተመራማሪዎች በአንጀታቸው የማይክሮ ባዮም ለውጥ፣ የጭንቀት ደረጃ እና የበሽታ ተከላካይ ምላሾችን ለማጥናት የጠፈር ተመራማሪዎችን ምራቅ፣ ሽንት፣ ደም እና ሰገራ ናሙናዎችን ይሰበስባሉ። በዓለም ዙሪያ ወደ 20 የሚጠጉ የአናሎግ የጠፈር መገልገያዎች አሉ፣ እነሱም የሌሎችን ፕላኔቶች ገጽታ በሚመስሉ ባድማ ቦታዎች ይገኛሉ። ለምሳሌ አንዱ እንዲህ ያለው ተቋም 1,200 ካሬ ጫማ ስፋት ያለው ሲሆን በ8,200 ጫማ ከፍታ ላይ በሃዋይ በተራራ በረሃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም የማርስን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ያሳያል።
ትክክለኝነቱን የበለጠ ለማሳደግ በእነዚህ የአናሎግ የጠፈር ህንጻዎች ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች የ20 ደቂቃ የሲግናል መዘግየት በሚያስተዋውቁ ስልኮች ይገናኛሉ፣ ይህም በህዋ ላይ ሊገጥመው እንደሚችል አይነት። በተጨማሪም የቀዘቀዙ ምግቦችን ይመገባሉ አልፎ ተርፎም የራሳቸውን ቆሻሻ ያበላሻሉ, በሌላ ፕላኔት ላይ ያሉ የህይወት ፈተናዎችን በመኮረጅ.
ይሁን እንጂ በእነዚህ መገልገያዎች ውስጥ መኖር ፈታኝ ሊሆን ይችላል. በአንዳርክ ላይ የወጣ አንድ መጣጥፍ በሩሲያ የአናሎግ መገልገያ ውስጥ ለስምንት ወራት ካሳለፈች በኋላ ወደ መደበኛው ኑሮዋ ለመግባት ችግር ያጋጠማትን አንዲት በጎ ፈቃደኛ ሴት ጉዳይ አጉልቶ ያሳያል። ይህ የሚያሳየው በእነዚህ አስመሳይ አካባቢዎች ውስጥ የመገለል እና የመታሰር ሥነ ልቦናዊ ተፅእኖ ቀላል መሆን እንደሌለበት ነው።
በማጠቃለያው የአናሎግ የጠፈር መገልገያዎች የሰውን ልጅ በጨረቃ ወይም በማርስ ላይ ለህይወት በማዘጋጀት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህ የሥልጠና ቦታዎች ጠፈርተኞች የሚያጋጥሟቸውን ልዩ ሁኔታዎች እንዲያውቁ ብቻ ሳይሆን የሰው አካል እና አእምሮ ከአስከፊ አካባቢዎች ጋር እንዴት እንደሚላመዱ ለተመራማሪዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በእነዚህ አስመሳይ መቼቶች ውስጥ የመኖር ባህሪን፣ ፊዚዮሎጂ እና ስነ-ልቦናዊ ተፅእኖዎችን በማጥናት፣ ከመሬት ባሻገር ስንጓዝ ከፊታችን ላሉ ተግዳሮቶች በተሻለ ሁኔታ መዘጋጀት እንችላለን።
ትርጓሜዎች
- አናሎግ የጠፈር መገልገያዎች፡ የሌሎች ፕላኔቶችን ወይም የጠፈር አካባቢዎችን ሁኔታ ለመምሰል የተነደፉ ቦታዎች ላይ።
- Gut microbiome: በምግብ መፍጫ ሥርዓት ውስጥ የሚኖሩ ረቂቅ ተሕዋስያን ማህበረሰብ በምግብ መፈጨት እና በአጠቃላይ ጤና ላይ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ምንጮች:
ጨለማ (ምንም ዩአርኤል አልተሰጠም)