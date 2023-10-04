ሳይንቲስቶች የኤሌክትሮኖችን እንቅስቃሴ ለመያዝ Ultrafast Laser Pulses እንዴት እንደሚጠቀሙ

ሳይንቲስቶች ultrafast laser pulsesን በመጠቀም በኤሌክትሮኖች እንቅስቃሴ ላይ ላደረጉት እጅግ አስደናቂ ምርምር በፊዚክስ የ2023 የኖቤል ሽልማት ተሸልመዋል። በአተሞች እና ሞለኪውሎች አወቃቀር ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱት ኤሌክትሮኖች በሚያስደንቅ ፍጥነት ይንቀሳቀሳሉ። እንቅስቃሴያቸውን ለመያዝ የፊዚክስ ሊቃውንት በ attosecond ሚዛን ላይ የሚሰሩ መሳሪያዎችን ፈጥረዋል።
Attosecond ከሰከንድ አንድ ቢሊዮንኛ አንድ ቢሊዮንኛ ሲሆን ይህም ለመረዳት አስቸጋሪ የሆነ የጊዜ አሃድ ያደርገዋል። በፎቶግራፊ ውስጥ ካለው ፈጣን ማንጠልጠያ ወይም ከስትሮብ ብርሃን ጋር የሚመሳሰሉ Attosecond pulses የኤሌክትሮኖችን ultrafast እንቅስቃሴ ለማብራት ያገለግላሉ። እነዚህ ጥራጥሬዎች የሚመነጩት ኃይለኛ ሌዘርን በመጠቀም ነው.
እንደ አርጎን ባሉ የከበረ ጋዝ አተሞች ሲመራ ከፍተኛ ኃይል ያለው ፌምቶ ሰከንድ ሌዘር ምት ኃይለኛ የኤሌክትሪክ መስክ ይፈጥራል ኤሌክትሮኖችን በአቶም ውስጥ የሚይዘውን “ግድግዳ” ዝቅ ያደርገዋል። ኤሌክትሮኖች፣ ኳንተም ቱኒሊንግ በሚባለው ሂደት ውስጥ፣ በዚህ የወረደው ግድግዳ ውስጥ ያልፋሉ እና በፍጥነት ወደ ወላጆቻቸው አተሞች በሌዘር ኤሌክትሪክ መስክ ይጣላሉ። ይህ የመገጣጠም ሂደት ለሁለተኛ ጊዜ የሚቆይ የሌዘር ብርሃን ፍንዳታ ይፈጥራል።
እነዚህን የኤሌክትሮን እንቅስቃሴ የአቶ ሰከንድ ፊልሞችን ለማንሳት የፓምፕ-ፕሮብ ስፔክትሮስኮፒ ስራ ላይ ይውላል። የ "ፓምፕ" ምት የኤሌክትሮኖች እንቅስቃሴን ያስጀምራል, የ "መመርመሪያ" ምት ግን ምስላቸውን በተለያዩ ክፍተቶች ይይዛል. የኤሌክትሮኖች እንቅስቃሴ ላይ መረጃን ለመያዝ እንደ የፎቶ ኤሌክትሮን ስፔክትሮስኮፒ እና ፎቶን ስፔክትሮስኮፒ የመሳሰሉ የተራቀቁ ቴክኒኮች ጥቅም ላይ ይውላሉ።
እነዚህ የአቶ ሰከንድ ፊልሞች የኤሌክትሮኖች ባህሪ በሚያስደንቅ አጭር የጊዜ መለኪያ መሰረታዊ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ተመራማሪዎች በኦርጋኒክ ሞለኪውሎች ውስጥ የኤሌክትሪክ ክፍያ ያለበትን ቦታ አስቀድመው ለክተዋል, ይህም በሞለኪውላዊ ሚዛን ላይ የኤሌክትሪክ ሞገዶችን ለመቆጣጠር አንድምታ ሊኖረው ይችላል.
ከመሠረታዊ ምርምር ባሻገር የኤሌክትሮን ባህሪን በ attosecond ሚዛን የመቆጣጠር ችሎታ በተለያዩ መስኮች ላይ ሊሆኑ የሚችሉ አተገባበርዎች አሉት። ኬሚካዊ ግብረመልሶችን በሌዘር ቁጥጥር ማድረግ ይችላል ፣ ይህም አሁን ያሉትን ቴክኒኮች በመጠቀም ሊዋሃዱ የማይችሉ አዳዲስ ሞለኪውሎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። በተጨማሪም፣ የአቶ ሰከንድ ጥራዞች አጭር የሞገድ ርዝመት በከፍተኛ-አልትራቫዮሌት (EUV) ሊቶግራፊ ለሴሚኮንዳክተር ማምረቻ መተግበሪያዎችን ሊያገኝ ይችላል።
በማጠቃለያው የኤሌክትሮኖች እንቅስቃሴን በአልትራፋስት ሌዘር ጥራዞች የመቅረጽ ችሎታ በአቶሴኮንድ ሚዛን ላይ ባህሪያቸውን ለመረዳት እና ለመቆጣጠር አዲስ በሮች ከፍቷል. ይህ እውቀት ወደፊት ኬሚካላዊ ውህደት፣ ኤሌክትሮኒክስ መቀየር እና ሴሚኮንዳክተር ማምረትን የመቀየር አቅም አለው።
ምንጮች:
– [ምንጭ 1፡ የሮያል የስዊድን የሳይንስ አካዳሚ፣ የኖቤል ሽልማት በፊዚክስ 2023]
– [ምንጭ 2፡ SLAC ናሽናል አከሌተር ላብራቶሪ]