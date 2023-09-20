ግንኙነት ማድረግ፡ ተመራማሪዎች የግለሰብን ግራፊን ናኖሪብቦን በተሳካ ሁኔታ አጣሩ

በኢሊኖይ ኡርባና-ቻምፓኝ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የግራፊን ናኖሪብቦን (ጂኤንአርኤስ) ባለ አንድ አቅጣጫዊ ቁሶችን “የማገናኘት” ዘዴን ፈጥረዋል ፣ ይህም የማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ለመለካት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል ። ቡድኑ በቀጥታ የጽሁፍ ቅኝት መሿለኪያ ማይክሮስኮፒ (STM)ን መሰረት ያደረገ ሂደትን በመጠቀም በግለሰብ ጂኤንአርዎች ላይ የናኖሜትር መጠን ያላቸው የብረት ግንኙነቶችን ፈጥሯል። ይህ ዘዴ የብረታ ብረት ግንኙነቶችን ለተወሰኑ ጂኤንአርዎች በትክክል ለመሥራት ያስችላል, ይህም ለትራንዚስተር ተግባር የሚያስፈልገውን የመሳሪያውን ተግባር ያነሳሳል.
ግራፊን፣ ባለ አንድ አቶም ውፍረት ያለው የካርቦን አቶሞች ንብርብር፣ ሲሊኮን የመተካት እድል ያለው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁስ ለረጅም ጊዜ ሲቆጠር ቆይቷል። ይሁን እንጂ ግራፊን ራሱ ሴሚኮንዳክተር አይደለም. በግራፊን ውስጥ ሴሚኮንዳክተር ባህሪያትን ለማነሳሳት በጣም ትንሽ መስራት ወይም እንደ ሪባን ባሉ ልዩ ቅርጾች መገንባት ያስፈልገዋል. በዚህ ጥናት ውስጥ፣ አቶሚክ-ትክክለኛ ጂኤንአርዎች ተዋህደዋል፣ እና የብረት ግንኙነቶች በተሳካ ሁኔታ ተፈጥረዋል።
ቡድኑ የላይኛውን ገጽታ ለመቃኘት እና ጂኤንአርዎችን ለመለየት የፍተሻ መሿለኪያ ማይክሮስኮፕ ተጠቅሟል። ጂኤንአር አንዴ ከተገኘ፣ ተመራማሪዎቹ በኤስቲኤም ውስጥ የኤሌክትሮን ጨረሩን ተጠቅመው የብረት ክምችትን ለመቀስቀስ እና ሽቦዎቹን ይፈጥራሉ። ይህ ትክክለኛ የሽቦ ዘዴ በጂኤንአርዎች ላይ የብረት ግንኙነቶችን ለመቆጣጠር ያስችላል። ተመራማሪዎቹ የጂኤንአርኤዎች ኤሌክትሮኒካዊ ባህሪ የብረታ ብረት ግንኙነቶች በሚተገበሩበት ጊዜ ሆን ብለው ንብረታቸውን የመቀየር ችሎታን እንደሚያሳዩ ደርሰውበታል.
የዚህ ዘዴ አንዱ ጠቀሜታ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ የቫኩም አከባቢ ውስጥ መካሄዱ ነው, ይህም ቁሱ የመሣሪያውን አፈፃፀም ሊያሳጣው ከሚችል የከባቢ አየር ብክለት ነፃ ሆኖ መቆየቱን ያረጋግጣል. የምርምር ቡድኑ ቀጣዩ እርምጃ የተሰራውን GNRs በመጠቀም የሚሰራ ትራንዚስተር መፍጠር እና ባህሪያቱን መለካት ነው።
ይህ የግለሰብ ጂኤንአርዎችን በገመድ የማገናኘት ሂደት ለከፍተኛ ፍጥነት ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች እድገት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል እና በግራፊን ላይ የተመሰረተ ቴክኖሎጂ ለቀጣይ እድገት መንገድ ይከፍታል።
ምንጭ፡- የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ ግሬንገር ምህንድስና ኮሌጅ