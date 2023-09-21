ተመራማሪዎች የግራፊን ናኖሪብቦን ለማይክሮኤሌክትሮኒክስ "የሽቦ" ዘዴን ፈጥረዋል።

ተመራማሪዎች በማይክሮ ኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ተስፋ የሚያሳዩ ባለ አንድ-ልኬት ቁሳቁሶች ክፍል በሆነው ግራፊን ናኖሪብቦን (ጂኤንአር) እድገት ረገድ ትልቅ ስኬት አግኝተዋል። ቡድኑ የኤሌክትሮኒክስ ንብረቶቻቸውን ለመቆጣጠር የሚያስችል የናኖሜትር መጠነ-ሰፊ የብረት ግንኙነቶችን ለመፍጠር በቀጥታ የጽሁፍ ቅኝት መሿለኪያ ማይክሮስኮፒ (STM)ን መሰረት ያደረገ ሂደት ተጠቅሟል።
ግራፊን፣ አንድ አቶም-ወፍራም የካርቦን አተሞች ንብርብር፣ እንደ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው የኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁስ ትኩረትን ስቧል። ይሁን እንጂ የሴሚኮንዳክተር ባህሪያት አለመኖር ውስን ነው. በዚህ ጥናት ውስጥ የአቶሚክ-ትክክለኛ ጂኤንአርዎች ተፈጥረዋል እና የብረት ግንኙነቶች በተሳካ ሁኔታ ተሠርተዋል, ይህም ለትራንዚስተር ኦፕሬሽን አስፈላጊ ተግባራትን አነሳሳ.
ተመራማሪዎቹ የላይኛውን ገጽታ ለመቃኘት እና ተስማሚ ጂኤንአርዎችን ለመለየት የቃኝ መሿለኪያ ማይክሮስኮፕን ያካተተ ዘዴ ተጠቅመዋል። አንዴ ጂኤንአር ከታወቀ በኋላ ሽቦውን ለመፍጠር በኤሌክትሮን ጨረር በመጠቀም የብረት ክምችት ተቀስቅሷል። ይህ GNRsን የማገናኘት ዘዴ ከቀደሙት ዘዴዎች የበለጠ ትክክለኛ እና እርግጠኛ ያልሆነ ሆኖ ተገኝቷል።
የዚህ ዘዴ አንዱ ጠቀሜታ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ የቫኩም አከባቢ ውስጥ ይከናወናል, የቁሳቁስን ንፅህና ማረጋገጥ እና የመሳሪያውን አፈፃፀም መበላሸትን ይከላከላል. ተመራማሪዎቹ በጂኤንአርኤዎች ላይ የብረት ግንኙነቶችን በማድረግ የጂኤንአር ኤሌክትሮኒክ ባህሪያት ተለውጠዋል. ይህ የጂኤንአርዎች "ዶፒንግ" የተለያዩ አይነት ብረቶችን በማስቀመጥ የኬሚካላዊ ግብረመልሶችን ሳያስፈልግ የጂኤንአርዎችን ባህሪያት ለማስተካከል መንገድ በማቅረብ ሊገኝ ይችላል.
የተመራማሪዎቹ ቀጣዩ እርምጃ ይህንን ዘዴ በመጠቀም የሚሰራ ትራንዚስተር መፍጠር እና ባህሪያቱን መለካት ነው። የብረታ ብረት ግንኙነቶችን ከተወሰኑ ጂኤንአርዎች ጋር ለመስራት ትክክለኛ እና አስተማማኝ ዘዴ ማሳደግ ግራፊን ናኖሪብቦን በመጠቀም የማይክሮ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ወደ እውንነት ያደርገናል።
ምንጭ፡ ACS Nano (DOI፡ 10.1021/acsnano.8b08089)