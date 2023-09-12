በአርክቲክ ውስጥ የጂኦሎጂካል ድንቆችን ዲጂታል ማድረግ፡ የስቫልቦክስ ዲጂታል ሞዴል ዳታቤዝ

ስቫልቦክስ ዲጂታል ሞዴል ዳታቤዝ (ዲኤምዲቢ) የጂኦሳይንቲስቶችን ከርቀት የስቫልባርድ ደሴቶች ዲጂታል መውጣት ሞዴሎችን (DOMs) እንዲያገኙ የሚያስችል አዲስ የክልል ዳታቤዝ ነው። በጆርናል ጂኦስፌር የታተመው የመረጃ ቋቱ በአሁኑ ጊዜ 135 DOM ዎችን ይዟል፣ መረጃውን ከ 114 ኪሜ 2 ለመድረስ አስቸጋሪ ከሆነው አካባቢ።
DOMዎች ዘመናዊ የጂኦሳይንቲፊክ ምርምርን ያበጁ የጂኦሎጂካል ምርቶች ሶስት አቅጣጫዊ ዲጂታል ምስሎች ናቸው። ስቫልቦክስ ዲኤምዲቢ እነዚህን ሞዴሎች ከሌሎች የጂኦሳይንቲፊክ መረጃዎች ጋር ያዋህዳቸዋል፣ የ 3D drone ቀረጻን ጨምሮ፣ የጂኦሳይንቲስቶች በዚህ ልዩ ክልል ውስጥ ስላለው የጂኦሎጂካል አወቃቀሮች አጠቃላይ እይታን ይሰጣል።
ስቫልቦክስ ዲኤምዲቢ ከ FAIR (ሊገኙ፣ ሊደረስባቸው፣ ሊግባቡ የሚችሉ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውሉ የሚችሉ) መርሆዎችን በመከተሉ ጎልቶ ይታያል፣ ይህም ማለት በመረጃ ቋቱ ውስጥ የሚጋሩት ዳታ እና ሜታዳታ በሌሎች ተመራማሪዎች በቀላሉ ሊገኙ፣ ሊገኙ እና ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ። በመረጃ ቋቱ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ግቤት ጥሬ የግብአት ውሂብ እና የተቀነባበረ የውጤት መረጃን ያካትታል እና ለመከታተል እና ለመጥቀስ DOI አለው።
ይህ ዳታቤዝ በተለይ በስቫልባርድ ውስጥ ለሚሰሩ የጂኦሳይንቲስቶች እንዲሁም ለትምህርት ዓላማዎች ጠቃሚ ነው። በስቫልቦክስ ዲኤምዲቢ የቀረቡት የዲጂታል ውጣ ውረድ ሞዴሎች የመስክ ወቅቱን ላልተወሰነ ጊዜ ያራዝማሉ እና በባህላዊ የመስክ ስራዎች በተለምዶ የማይደረስባቸውን ጣቢያዎች መዳረሻ ያስችላሉ። ይህ ተመራማሪዎች ለጉዞዎች በተሻለ ሁኔታ እንዲዘጋጁ ያግዛቸዋል እና በፍጥነት እየተቀያየረ ስላለው የአርክቲክ መልክዓ ምድር ያላቸውን ግንዛቤ ያሳድጋል፣ ይህም በበረዶ ማፈግፈግ ምክንያት ከፍተኛ ለውጦችን እያስመዘገበ ነው።
በጂኦስፌር ወረቀት ላይ የደመቀው አንድ ጠቃሚ ምሳሌ የስቫልባርድ ብቸኛው ጂኦቶፕ የፌስትኒንገን መገለጫ ነው። ይህ የጂኦሎጂካል ድንቅ ነገር 400 ሚሊዮን ዓመታትን የሚሸፍን ሲሆን በ 7 ኪ.ሜ ርቀት ላይ ልዩ የሆነ ቀጥ ያለ ስትራቲግራፊ ያቀርባል. ስቫልቦክስ ዲኤምዲቢ እነዚህን የጂኦሎጂካል መዝገቦች በጊዜ ሂደት ይጠብቃቸዋል፣ ይህም ለቀጣዩ ትውልዶች ሳይንሳዊ ጠቀሜታቸውን ያረጋግጣል።
ተጨማሪ DOMዎች ወደ ዳታቤዝ ሲጨመሩ የSvalbox DMDb መስፋፋቱን ይቀጥላል። የእነዚህ ዲጂታል ሞዴሎች መገኘት ቀደም ሲል ወደ ትብብር እና ህትመቶች ምክንያት ሆኗል, በስቫልባርድ ደሴቶች ውስጥ ለሳይንሳዊ ምርምር እድገት አስተዋጽኦ አድርጓል.
ምንጮች:
- ስቫልቦክስ ዲጂታል ሞዴል ዳታቤዝ (ዲኤምዲቢ)
- ቤቴል, ፒ. እና ሌሎች. (2021)፣ በ Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)፣ Geosphere፣ 17(5)፣ 872–883፣ DOI: 10.1130/GES02323.1