Hammerhead ሻርኮች በእርግዝና ወቅት እንዴት አስደናቂ ለውጦችን እንደሚያደርጉ

የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት መዶሻ ሻርኮች በእርግዝናቸው ወቅት እንዴት አስደናቂ ለውጦችን እንደሚያደርጉ ሚስጥራዊ ሂደት ላይ ብርሃን የሚፈጥር ጥናት በቅርቡ አካሂደዋል። ጥናቱ ያተኮረው በቦኔትሄድ ሻርክ ሽሎች ላይ ሲሆን የመዶሻ ራስ ዝርያ ሲሆን በእድገታቸው ወቅት የሚከሰቱ አስገራሚ ለውጦችን አሳይቷል።
በእርግዝና አጋማሽ አካባቢ እነዚህ ፅንሶች ጭንቅላታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ማስፋት ይጀምራሉ, በማደግ ላይ ያሉ ዓይኖቻቸውን ወደ ውጭ በመግፋት እና አስፈሪ እና ያልተለመደ መልክ ይፈጥራሉ. ከዚያም የጭንቅላታቸው ፊት በዝግመተ ለውጥ ይቀጥላል, ወደ ኋላ ወደ ጉንዳኖቹ በመሄድ እና አካፋ የሚመስል ቅርጽ ይይዛሉ. ከጥቂት ወራት በኋላ በእግር የሚረዝም ሻርክ ተወለደ።
የ hammerheads እድገትን ማጥናት ፈታኝ ነው ምክንያቱም በህይወት መወለዳቸው እና በአደጋ ላይ ባሉ ሁኔታዎች ምክንያት። ይሁን እንጂ በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ እና በአትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ በብዛት የሚገኙት የቦንቴድ እጢዎች ለምርምር ልዩ እድል ይሰጣሉ. በዚህ ጥናት ውስጥ ተጨማሪ ሻርኮች ላይ ጉዳት ከማድረስ ለመዳን ከቦንቴድ የተጠበቁ ሽሎች ጥቅም ላይ ውለዋል.
በጥናቱ ውስጥ የተሳተፈው ተመራቂ ተማሪ ስቲቨን ባይሩም "ይህ በቦኔትሄድን ለረጅም ጊዜ ማግኘት የማንችል እና በማንኛውም ሌላ የመዶሻ ዝርያ ውስጥ ልንገባ የማንችል ልዩ እድል ነበር" ብሏል።
ተመራማሪዎቹ የመዶሻ ጭንቅላትን ዝግመተ ለውጥ የሚቆጣጠሩትን ዘዴዎችን ለመግለጥ እና ልዩ ባህሪያቸውን ከጀርባ ያሉትን የዝግመተ ለውጥ ምክንያቶች ለመረዳት ይፈልጋሉ። እነዚህ ባህሪያት የእይታ መስኩን እና የአደን እንስሳቸውን የኤሌክትሪክ እንቅስቃሴ የመለየት ችሎታቸውን እንደሚያሳድጉ ይታመናል።
Hammerhead ሻርኮች "ሴፋሎፎይል" በሚባለው ልዩ የመዶሻ ቅርጽ ያላቸው ጭንቅላት ይታወቃሉ, ይህም በባህር አካባቢያቸው ውስጥ ጥቅሞችን ይሰጣል. በሴፋሎፎይል ጫፍ ላይ ዓይኖቻቸው አቀማመጥ በመኖሩ ምክንያት ሰፋ ያለ የእይታ መስክ እና የተሻሻለ ጥልቀት ግንዛቤ አላቸው. የመዶሻ ቅርጽ ያለው ጭንቅላትም ሹል ማዞር በፍጥነት እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል.
Hammerhead ሻርኮች በባህር ዳርቻዎች እና በአህጉራዊ መደርደሪያዎች በሞቃታማ ውሃ ውስጥ በዓለም ዙሪያ ይገኛሉ። መጠናቸው ከ 3 እስከ 4 ጫማ ርዝመት ካለው እንደ ቦኔትሄድ ካሉ ትናንሽ ዝርያዎች እስከ 20 ጫማ የሚደርስ እንደ ታላቁ መዶሻ ራስ ያሉ ትላልቅ ዝርያዎች አሉት። እነዚህ ሻርኮች በዋነኛነት የሚመገቡት ሌሎች ሻርኮችን፣ ስኩዊድ፣ ኦክቶፐስ እና ክራስታስያንን ጨምሮ ዓሦችን ነው።
በአሳ ማጥመድ እና በአለም አቀፍ የሻርክ ክንድ ንግድ ምክንያት ብዙ የሃመርሄድ ሻርኮች ለአደጋ የተጋለጡ ወይም ለአደጋ የተጋለጡ ተብለው ተመድበዋል። እነዚህን ልዩ እና ጠቃሚ የባህር አዳኞች ለመጠበቅ የጥበቃ ጥረቱ ቀጥሏል።
በፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ጥናት እንደተገለፀው የሃመርሄድ ሻርኮችን የእድገት ሂደት መረዳት ለጥበቃ እና አስተዳደር ወሳኝ ነው። ጥናቱ ስለ ሀመርሄድ ሻርኮች የዝግመተ ለውጥ እና ልዩ ባህሪያት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም ለእነርሱ ጥበቃ አስፈላጊ የሆነውን የእውቀት አካል አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጭ፡ የፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ ጥናት፣ የእድገት ተለዋዋጭነት