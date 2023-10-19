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በሜልበርን ሰሜናዊ ክፍል ሚስጥራዊ ብርሃን እና ባንግ ተሰምቷል መልሱን የሚፈልጉ ባለሙያዎችን ተወ

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 19, 2023
በሜልበርን ሰሜናዊ ክፍል ሚስጥራዊ ብርሃን እና ባንግ ተሰምቷል መልሱን የሚፈልጉ ባለሙያዎችን ተወ

በሜልበርን ሰሜናዊ ክፍል የሚኖሩ ነዋሪዎች ረቡዕ ከቀኑ 9፡XNUMX በፊት በደረሰ ኃይለኛ የብርቱካን ብልጭታ እና ከፍተኛ ፍንዳታ ግራ ተጋብተዋል። የዶሬን ነዋሪ ከመኪናው ውስጥ የሆነ ነገር በማውጣት ላይ እያለ ክስተቱን የተመለከተውን ቅጽበት የድርጊቱን ምስል በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው ተሰራጭቷል። በድምፁ ተማርኮ ምንጩን ለማጣራት ወደ ጎዳና ወጣ።

የዶሪን ከተማ ነዋሪ የሆኑት ሴን ስካንሎን እንዳሉት ጩኸቱ ከዚህ በፊት ሰምቶት ከማያውቀው ነገር የተለየ ነበር። "ይህ መሬቱን አናወጠ እና እያንዳንዱን ጎረቤት ከቤታቸው አስወጣ" ሲል ለ7NEWS ተናግሯል። በሜርንዳ፣ ደቡብ ሞራንግ፣ ባልዊን፣ ዳይመንድ ክሪክ እና ዶንካስተር ያሉ ነዋሪዎችም ከፍተኛ ድምጽ መስማታቸውን ስለገለጹ ፍንዳታው በዶሪን ብቻ አልተገደበም።

በአካባቢው ምንም አይነት የሜትሮይት እንቅስቃሴ ባለመኖሩ የስፔስ ዘርፍ ባለስልጣናት እና ባለሙያዎች ዝግጅቱ ግራ ተጋብቷቸዋል። ጂኦሳይንስ አውስትራሊያ ምንም አይነት የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ አልተመዘገበም, እና የኤሌክትሪክ ኩባንያ AusNet ስለ ፍንዳታ እና ጉዳቶች ምንም ማስረጃ አላገኘም. የቪክቶሪያ መንግስት በአቅራቢያው ባለው የድንጋይ ቋጥኝ ወይም በመካሄድ ላይ ባሉ የመንገድ ስራዎች ላይ ያልተፈቀደ ፍንዳታ አለመኖሩን አረጋግጧል።

በቪክቶሪያ እንዲህ ያለ ክስተት ሲከሰት ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በነሀሴ ወር ላይ በሰማያት ላይ ተመሳሳይ የሆነ የብርሃን ኳስ በታላቅ ድምፅ ታጅቦ ታይቷል። በኋላ ላይ የጠፈር ኤጀንሲው ከሩሲያ ሶዩዝ-2 ሮኬት ወደ ምድር ከባቢ አየር ተመልሶ የገባ ፍርስራሽ ሊሆን እንደሚችል ወስኗል።

በቅርቡ በሜልበርን ሰሜናዊ ክፍል የተከሰተው ምስጢራዊ ብርሃን እና ፍንዳታ መንስኤ እስካሁን አልታወቀም ፣ ስለሆነም ባለሙያዎች እና ነዋሪዎች መልስ ለማግኘት በጉጉት እየፈለጉ ነው። ጉዳዩን መነሻውን እና ምንነቱን ለማወቅ ባለስልጣናት ምርመራውን ቀጥለዋል።

ምንጮች:
- 7 ዜና፡ https://7news.com.au/news/vic/melbourne-residents-startled-by-mystery-blast-c-5339127
- የፀሐይ መውጫ/ትዊተር፡ https://twitter.com/sunriseon7/status/1472356568095185411

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