የብረታ ብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር ምስጢር በሳይንቲስቶች ዲኮድ

የሳይንስ ሊቃውንት እንደ ሙቀት, ግፊት እና የኤሌክትሪክ መስኮች ባሉ ውጫዊ ማነቃቂያዎች ውስጥ በተወሰኑ ቁሳቁሶች ከሚታየው የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር በስተጀርባ ያለውን ምስጢር በተሳካ ሁኔታ ፈትነዋል. ይህ ግኝት ዳሳሾችን እና አንቀሳቃሾችን ጨምሮ ተግባራዊ ቁሳቁሶችን እና መሳሪያዎችን ለመንደፍ መንገድ ይከፍታል።
በ1939 ማግኔትቲት ውስጥ ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ በብረታ ብረት እና በንጥረ ነገሮች መካከል ያለው ሽግግር ሳይንቲስቶችን እና መሐንዲሶችን አስገርሟል። አንዳንድ ቁሳቁሶች በእነዚህ ሁለት ግዛቶች መካከል በተለያዩ የውጭ ማነቃቂያዎች የመሸጋገር አስደናቂ ችሎታ አላቸው። የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር (MIT) በመባል የሚታወቀው ይህ ክስተት በተለያዩ መሳሪያዎች ውስጥ ወሳኝ የሆኑ ሳይንሳዊ ግንዛቤዎችን እና ተግባራዊ መተግበሪያዎችን ሰጥቷል።
የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግርን ከሚያሳዩት ነገሮች አንዱ ክሮሚየም ናይትራይድ (CrN) ነው. የዚህ ሽግግር ዘዴ በንድፈ-ሀሳባዊ ትንበያዎች ቢኖሩም በሙከራ ወደ ሁለት አስርት ዓመታት ያህል ሳይረጋገጥ ቆይቷል። ይሁን እንጂ የጃዋሃርላል ኔህሩ የላቀ የሳይንስ ምርምር ማዕከል (JNCASR) ቡድን አሁን በ CrN ውስጥ የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግርን በመምራት የማግኔቲክ ጭንቀትን ሚና በሙከራ አሳይቷል።
በፕሮፌሰር ቢቫስ ሳሃ የሚመራው ቡድኑ በCrN ውስጥ ያለው ልዩ የአቶሚክ ስፒን አቀማመጥ መግነጢሳዊ ጭንቀትን እንደሚፈጥር፣ ይህም በአንድ ጊዜ መዋቅራዊ፣ መግነጢሳዊ እና የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግርን እንደሚመራ አረጋግጧል። ይህ መግነጢሳዊ ጭንቀት የሚፈጠረው በአጎራባች ክሮምሚየም አተሞች መካከል ካለው መግነጢሳዊ ልውውጥ መስተጋብር ጋር በተያያዙ ሁለት የተለያዩ መግነጢሳዊ ቅደም ተከተሎች መካከል ካለው መስተጋብር ነው።
የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግርን ለመቆጣጠር ቡድኑ ኤፒታክሲያል ስትሪን ኢንጂነሪንግ የሚባል ቴክኒክ ተጠቀመ፣ ይህም በ CrN ultrathin ፊልሞች ውስጥ ያለውን ሚዛናዊ የአቶሚክ ክፍተት መቀየርን ያካትታል። የተጨመቀ ውጥረት መግነጢሳዊ ጭንቀትን እንደሚጨምር ደርሰውበታል, ይህም የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር ከጅምላ ዋጋዎች ጋር ሲነፃፀር በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ነው. በተቃራኒው, የመለጠጥ ውጥረት መግነጢሳዊ ጭንቀቶችን ይቀንሳል, ይህም በከፍተኛ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ወደ ሽግግር ይመራል.
በፊዚክስ መጽሔት ላይ የወጣው የቡድኑ ግኝቶች። ቄስ ሌት፣ በ CrN የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር ውስጥ የመግነጢሳዊ ጭንቀትን ወሳኝ ሚና ያጎላል። ይህ ግኝት እንደ Coulomb repulsion እና localization ተጽእኖዎች ካሉ በደንብ ከተመሰረቱ ሃይሎች ጎን ለጎን መግነጢሳዊ ጭንቀትን እንደ ልብ ወለድ አንቀሳቃሽ ሃይል ያስተዋውቃል።
የብረት-ኢንሱሌተር ሽግግር ዘዴ አዲሱ ግንዛቤ በእቃዎች ውስጥ ባሉ የነፃነት ደረጃዎች መካከል በአከርካሪ ፣ በቻርጅ እና በሊቲስ ዲግሪ መካከል ያለውን ትስስር የበለጠ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል። በተጨማሪም፣ ከፍተኛ መግነጢሳዊ ጭንቀት ያለባቸውን አዳዲስ ቁሶችን የመለየት እና የብረት-ኢንሱሌተር ምዕራፍ ሽግግርን የሚያሳዩ አዳዲስ ቁሳቁሶችን ለመፈተሽ ዕድሎችን ይከፍታል።
ምንጮች:
– ጃዋሃርላል ኔህሩ የላቀ የሳይንስ ምርምር ማዕከል (JNCASR)
- ፊዚ. ቄስ ሌት