አስማተኞች፡ ፈጠራን እና የአዕምሮ ጤናን ሚዛኑን የጠበቁ ዋና አስማተኞች

አስማተኞች ከእንቆቅልሽ እና እንቆቅልሽ ጋር ተቆራኝተው ተመልካቾችን በአእምሯቸው በሚጎርፉ ተንኮሎቻቸው እና ቅዠቶቻቸው ይማርካሉ። ነገር ግን ከታዋቂው እምነት በተቃራኒ፣ በአበርስትዊዝ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ልቦና ትምህርት ክፍል በቅርቡ የተደረገ ጥናት አስማተኞች በፈጠራ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ የሚያስደንቅ ምስጢር ሊኖራቸው እንደሚችል ያሳያል።
በዚህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር, በዓለም ዙሪያ ወደ 200 የሚጠጉ አስማተኞች የስነ-ልቦና ባህሪያት ተገምግመዋል, ውጤቱም ከሌሎች የፈጠራ ቡድኖች እና ከጠቅላላው ህዝብ ጋር ተነጻጽሯል. በአስደናቂ ሁኔታ ጥናቱ አስማተኞች ከአእምሮ ጤና ችግሮች ጋር ሲገናኙ ከሌሎች ፈጠራዎች እና ከጠቅላላው ህዝብ ያነሰ ውጤት አሳይቷል.
መሪ ተመራማሪው ጊል ግሪንግሮስ ይህ ጥናት ከአጠቃላይ ህዝብ ጋር ሲነፃፀር ዝቅተኛ የስነ-ልቦና ባህሪያትን የሚያሳይ የፈጠራ ቡድን ለማጉላት በዓይነቱ የመጀመሪያ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል. አስማተኞች በተለይም ከማህበራዊ ባህሪ እና ዝቅተኛ ራስን የመግዛት ባህሪ ጋር የተቆራኘው “በስሜታዊ ያልሆነ አለመስማማት” ላይ ዝቅተኛ ውጤት እንዳመጡ ጠቁመዋል።
የአስማተኞች ማራኪነት በመዝናናት ችሎታቸው ላይ ብቻ ሳይሆን በትክክለኛ ትክክለኛነትም ጭምር ነው. እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ፣ እያንዳንዱ ቃል ትርጉም እና ሀሳብን ይይዛል ፣ ይህም ትክክለኛነትን የእጅ ሥራቸው አስፈላጊ አካል ያደርገዋል። አስማተኞች፣ ከሂሳብ ሊቃውንት እና ሳይንቲስቶች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው፣ አፈጻጸማቸውን በትክክል እና በጥንቃቄ አፈጻጸም ላይ በማተኮር ይቀርባሉ።
ምናልባትም ለአስማተኞች አእምሮአዊ ደህንነት አስተዋፅዖ የሚያደርገው ያልተጠበቀ ነገር የማህበረሰቡ እና የትብብር ስሜታቸው ነው። ተፎካካሪዎች ቢሆኑም, አስማተኞች ብዙውን ጊዜ ይደግፋሉ እና ሃሳቦችን እርስ በርስ ይካፈላሉ, ልዩ የሆነ ወዳጅነት ያዳብራሉ. ይህ የትብብር መንፈስ ተፎካካሪ አስማተኞች ተንኮሎቻቸውን በቅናት ይጠብቃሉ ከሚለው የተሳሳተ አስተሳሰብ ጋር ፍጹም ተቃራኒ ነው። አስማተኞች እውቀትን የመለዋወጥ እና አንዱ የሌላውን እድገት የማበረታታት ሀይለኛ ባህልን ይቀበላሉ።
በአጠቃላይ ይህ ጥናት ፈጣሪ ግለሰቦች የሚሰቃዩ ነፍስ ናቸው የሚለውን እምነት በሰፊው ይሞግታል። አስማተኞች የአእምሮን ደህንነት እየጠበቁ የፈጠራውን መስክ ማሰስ እንደሚቻል ያረጋግጣሉ. በፈጠራ እና በስምምነት መካከል ሚዛናቸውን የመጠበቅ ችሎታቸው፣ ለትክክለኛነታቸው ያላቸው ትኩረት እና ደጋፊ ማህበረሰባቸው ሁሉም ለየት ያለ የአእምሮ ጤና መገለጫቸው አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
በየጥ:
ጥ፡- በአስማተኞች የአእምሮ ጤና ላይ የተደረገው ጥናት ከሌሎች የፈጠራ ቡድኖች ጋር ሲነጻጸር እንዴት ነበር?
መ: ጥናቱ አስማተኞች ከሌሎች የፈጠራ ዓይነቶች እና ከጠቅላላው ህዝብ ጋር ሲነፃፀሩ በሳይኮፓቶሎጂያዊ ባህሪያት በጣም ዝቅተኛ ውጤት እንዳገኙ አረጋግጧል።
ጥ፡ አስማተኞች ዝቅተኛ ነጥብ ያስመዘገቡት በምን ልዩ ባህሪ ላይ ነው?
መ፡ አስማተኞች ዝቅተኛ በሆነ መልኩ “በግብታዊ አለመስማማት” ላይ አስመዝግበዋል።
ጥ: አስማተኞች አፈፃፀማቸውን እንዴት ይቀርባሉ?
መ: አስማተኞች በትክክለኛነት ላይ ያተኩራሉ እናም እያንዳንዱን እንቅስቃሴ እና ቃል በትርጉም እና በሃሳብ ያስፈፅማሉ።
ጥ፡ አስማተኞች ከፉክክር ምስጢራዊነት አስተሳሰብ እንዴት ይለያሉ?
መ: ተፎካካሪዎች ቢሆኑም አስማተኞች የትብብር መንፈስ አላቸው እና ብዙ ጊዜ ሃሳቦችን ይጋራሉ፣ ደጋፊ ማህበረሰብን ያጎለብታሉ።
ጥ፡ ይህ ጥናት ምን ይሞግታል?
መ፡ ጥናቱ የፈጠራ ግለሰቦች በተፈጥሯቸው ይሰቃያሉ የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል እና ፈጠራ እና የአዕምሮ ደህንነት በአንድነት አብረው ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል።