የክልል ፖሊስ ከፍተኛ ዋጋ ካለው ከአካባቢ መዝናኛ መደብር ከተሰረቀ በኋላ እርዳታ ይፈልጋል

የደቡብ ጆርጂያ ቤይ ኦፒፒ በቅርብ ጊዜ በ ሚድላንድ ውስጥ በታዋቂ የችርቻሮ መደብር ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ህዝቡን እያገኘ ነው። በሳምንቱ መጨረሻ፣ በኪንግ ስትሪት ላይ ያለው የክስተት ሆራይዘን ሆቢስ በአንድ ሌሊት የስርቆት ወንጀል ሰለባ ሆኗል፣ ይህም ከባለስልጣናት አፋጣኝ ምላሽ ሰጠ።
እንደ ፖሊስ ዘገባ ከሆነ ወንጀለኞቹ ከጠዋቱ 2፡30 ላይ የፊት ለፊት የመስታወት በርን በመሰባበር በተሳካ ሁኔታ ወደ መደብሩ መግባታቸውን ከውስጥ ከገቡ በኋላ በታዋቂው ተወዳጅነት የሚሰበሰበውን ማጂክ ካርዶችን በከፍተኛ ሁኔታ በማጓጓዝ ጀመሩ። አስማት፡ የመሰብሰቢያው ጨዋታ። የተሰረቁት ካርዶች ከ20,000 ዶላር በላይ ዋጋ እንዳላቸው ተገምቷል።
የአካባቢ ህግ አስከባሪዎች ወንጀሉን በሚመለከት ጠቃሚ መረጃ ያለው ማንኛውም ሰው እንዲቀርብ ያበረታታል። ግለሰቦች ኦፒፒን በቀጥታ በ (888) 310-1122 እንዲያነጋግሩ ወይም በኢሜል [email protected] በመላክ ወይም በኢሜል [email protected] በአማራጭ፣ በ800) 222-ቲፒኤስ (8477) በመደወል ወይም መረጃቸውን በመስመር ላይ በማስረከብ ስም-አልባ ሆነው ወንጀለኞችን ማግኘት ይችላሉ። ቻናሎች.
ከ Event Horizon Hobbies ስርቆት በመደብሩ ላይ ከፍተኛ የገንዘብ ኪሳራ ከማስከተሉም በላይ በአካባቢው የጨዋታ ማህበረሰብ ውስጥ ጭንቀትን አስከትሏል። አስማት፡ የመሰብሰቢያ አድናቂዎች በትርፍ ጊዜያቸው ለመደሰት እና ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር ለመገናኘት እንደ Event Horizon Hobbies ባሉ ታዋቂ ተቋማት ላይ ይተማመናሉ። ክስተቱ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል የህብረተሰቡን ንቃት እና ድጋፍ አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል።
በየጥ:
ጥ፡ ማጂክ ካርዶች ምንድን ናቸው?
መ፡ Magic Cards Magic: The Gathering በሚባለው ታዋቂው የንግድ ካርድ ጨዋታ ውስጥ የሚሰበሰቡ ካርዶች ናቸው። እነዚህ ካርዶች ተጫዋቾች እርስ በርስ ለመወዳደር በስትራቴጂያዊ መንገድ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸውን የተለያዩ ገጸ-ባህሪያትን፣ ጥንቆላዎችን እና ችሎታዎችን ያሳያሉ።
ጥ፡ ስለ ወንጀሉ መረጃ የት ማቅረብ እችላለሁ?
መ: ለምርመራው የሚረዳ ማንኛውም መረጃ ካሎት፣ OPP ን በቀጥታ በ (888) 310-1122 ያግኙ ወይም በኢሜል ይላኩላቸው (email protected) በአማራጭ፣ እርስዎም ስም-አልባ ሆነው የወንጀል አስተላላፊዎችን በ (800) 222- በመደወል ማግኘት ይችላሉ። ጠቃሚ ምክሮች (8477) ወይም መረጃዎን በመስመር ላይ መድረክ በኩል ማስገባት።