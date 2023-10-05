የማሽን መማሪያ ሞዴል OncoNPC፡ ያልታወቀ የመጀመሪያ ደረጃ የካንሰር ምርመራን አብዮት።

የማሽን መማሪያ ሞዴል OncoNPC ያልታወቀ የመጀመሪያ ደረጃ ካንሰር (CUP) ትክክለኛ ምርመራ ተስፋ ይሰጣል፣ ይህ የካንሰር ዋና ቦታ ያልታወቀበት ሁኔታ። ውጤታማ ህክምና ለማግኘት የካንሰርን ምንጭ መለየት ወሳኝ ነው ነገርግን ከ3 እስከ 5 በመቶ ከሚሆኑት ጉዳዮች ውስጥ መደበኛው የምርመራ ስራ ዋናውን ቦታ ማወቅ ባለመቻሉ ወደ አስከፊ ትንበያ ይመራዋል። በፒኤችዲ ተማሪ Intae Moon እና በ MIT እና በዳና-ፋርበር ካንሰር ኢንስቲትዩት ባልደረቦች የተዘጋጀው OncoNPC ይህንን ክፍተት ለማስተካከል ያለመ ነው።
በተለምዶ የቀጣይ ትውልድ ቅደም ተከተል (ኤን.ኤስ.ኤስ.) የካንሰር ዓይነቶችን ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላል, ነገር ግን ከፍተኛ መጠን ያለው ሚውቴሽን መረጃ በመጀመሪያ ምርመራ ወቅት ሐኪሞችን ሊያደናቅፍ ይችላል. ሙን እና ቡድኑ ውስብስብ ሚውቴሽን መረጃን በብቃት ለመተንተን OncoNPCን ገነቡ። የXGBoost አልጎሪዝምን በመጠቀም፣ ሞዴሉ ከተለያዩ የካንሰር አይነቶች ጋር የተዛመዱ የዘረመል ለውጦችን ይለያል፣ የታካሚ እድሜ እና ጾታ ከኤሌክትሮኒካዊ የጤና መዛግብት ያካትታል።
በተፈጥሮ ህክምና የታተመ ጥናቱ OncoNPCን ከ36,445 እጢ ናሙናዎች መረጃ ላይ አሰልጥኖ አስደናቂ ትክክለኛነትን አግኝቷል። ሞዴሉን ወደ 971 CUP ዕጢዎች በመተግበር ተመራማሪዎቹ 41.2 በመቶ የሚሆኑትን በተሳካ ሁኔታ ከፋፍለዋል. ሞዴሉ እያንዳንዱን የካንሰር አይነት ለመለየት አስፈላጊ የሆኑትን የጄኔቲክ ባህሪያት ግንዛቤን ሰጥቷል።
የ OncoNPCን ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ተመራማሪዎቹ ግምቶቹን ከሕመምተኞች NGS መረጃ ጋር አነጻጽረዋል። የአምሳያው ትንበያዎች በጄኔቲክ ቅድመ-ዝንባሌ ከተጠቀሰው የካንሰር አይነት ጋር በቅርበት ይጣጣማሉ, በአፈፃፀሙ ላይ እምነትን ያነሳሳል. የ158 CUP ታካሚዎችን ወደ ኋላ መለስ ብሎ የተገመገመ ትንታኔ እንደሚያሳየው ህክምናቸው ከ OncoNPC ትንበያዎች ጋር የተጣጣሙ ሰዎች የመትረፍ መጠን በእጅጉ መሻሻል አሳይተዋል።
የአምሳያው ውጤታማነት በተለያዩ ታካሚዎች እና ብዙም ያልተለመዱ የካንሰር ቦታዎች ላይ ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ OncoNPC ሊያመጣ የሚችለው ተጽእኖ የሚካድ አይደለም። የኤንጂኤስ እጢ ቅደም ተከተል የሚጠቀሙ ሆስፒታሎች ይህንን የማሽን መማሪያ መሳሪያ ለኦንኮሎጂስቶች ተጨማሪ የመረጃ ምንጭ አድርገው ሊያካትቱት ይችላሉ፣ ይህም ይበልጥ ትክክለኛ እና ውጤታማ የሕክምና ውሳኔዎችን ያመጣል። በመጨረሻም፣ OncoNPC ትንበያቸው ለረጅም ጊዜ ከባድ ለነበረው የCUP ታካሚዎች ተስፋን ያመጣል። በሚያስደንቅ ትክክለኛነት እና ለትክክለኛ ህክምና እምቅ ፣ ይህ ግኝት ከማይታወቅ የመጀመሪያ ደረጃ ካንሰር ጋር በሚደረገው ጦርነት ውስጥ የተስፋ ብርሃንን ይወክላል።
ምንጭ፡ ተፈጥሮ መድኃኒት