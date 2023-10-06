አዲስ የማሽን መማሪያ አቀራረብ የግለሰብ ህዋሶች ለህክምናዎች የሚሰጡትን ምላሽ ይተነብያል

የኢቲኤች ዙሪክ ተመራማሪዎች እና የዩኒቨርሲቲው ሆስፒታል ዙሪክ የግለሰቦች ህዋሶች ለተወሰኑ ህክምናዎች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ በትክክል የሚተነብይ አዲስ የማሽን መማሪያ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ እድገት ይበልጥ ትክክለኛ ለሆኑ ምርመራዎች እና ለግል የተበጁ ህክምናዎች ተስፋ ይሰጣል።
እንደ ካንሰር ካሉ በሽታዎች ጋር በሚደረገው ውጊያ የግለሰብ ሴሎች ለመድኃኒት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። ግቡ በተለይ የዕጢ ህዋሶችን ሊያነጣጥሩ እና ሊያበላሹ የሚችሉ መድሃኒቶችን በጣም ውጤታማ የሆነ ጥምረት እና መጠን ማግኘት ነው። ይሁን እንጂ ባህላዊ ዘዴዎች የአንድን ሴል ህዝብ አማካኝ ምላሽ ብቻ ይሰጣሉ, እና አንዳንድ መድሃኒቶችን የመቋቋም ችሎታ ያላቸው ዕጢዎች ሴሎች ሳይታወቁ ሊቀሩ ይችላሉ. ይህ ወደ ካንሰር መስፋፋት ሊያመራ ይችላል.
አዲሱ አካሄድ ግለሰባዊ ህዋሶች በብዙ ህዝብ ውስጥ ለመድኃኒት ሊሰጡ የሚችሉትን የተለየ ምላሽ ይገነዘባል። ይህ ስለ ሴል ልዩነት ያለው ጥሩ ግንዛቤ ይበልጥ ውጤታማ የሆኑ የካንሰር ሕክምናዎችን ለማዘጋጀት አስፈላጊ ነው። አዲሱ ዘዴ የአንድ ሕዋስ ቡድን አማካኝ ምላሽ ላይ ከመታመን ይልቅ እያንዳንዱ ሴል ለመድኃኒት የሚሰጠው ምላሽ በትክክል ሊገልጽ እና ሊተነብይ ይችላል።
ተመራማሪዎቹ ሴሎች በኬሚካላዊ፣ በአካላዊ ወይም በጄኔቲክ ተጽእኖዎች ላይ የሚኖራቸውን ሞለኪውላዊ ምላሾች እንደ ማዛባት ይጠቅሳሉ። ተመራማሪዎች የካንሰር ህዋሶች ለመድሃኒት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ በማጥናት እና የመቋቋም ችሎታ ያላቸውን ሴሎች ባህሪያት በመለየት, ተመራማሪዎች የሕዋስ እድገትን የሚገቱ ወይም በሽታ አምጪ ህዋሶች እንዲሞቱ የሚያደርጉ አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን ማዘጋጀት ይችላሉ.
ሴልኦት ተብሎ የሚጠራው አዲሱ የማሽን መማሪያ ዘዴ አሁን ያለውን የሕዋስ መረጃ መገምገም ብቻ ሳይሆን በላቦራቶሪ ውስጥ ገና ላልተለኩ ችግሮች ግለሰቦቹ እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ይተነብያል። ይህ በማይታዩ ህዋሶች ላይ የሚፈጠር ግርግር የሚያስከትለውን መተንበይ ሊተነብይ ስለሚችል የበለጠ የታለሙ እና ግላዊ ህክምናዎችን ያስችላል።
አቀራረቡ በሆስፒታል ውስጥ ጥቅም ላይ ከመዋሉ በፊት አጠቃላይ ክሊኒካዊ ሙከራዎች አሁንም ያስፈልጋሉ, ተመራማሪዎቹ ዘዴው በጣም ትክክለኛ የሆኑ ትንበያዎችን ለማቅረብ ያለውን ችሎታ አሳይተዋል. ይህ ግኝት ለበለጠ ትክክለኛ እና ውጤታማ ምርመራዎች እና ለተለያዩ በሽታዎች ህክምና መንገድ ጠርጓል።
ምንጭ፡- ETH ዙሪክ
ትርጓሜዎች
– CellOT፡ የሕዋስ የመለኪያ መረጃን የሚገመግም እና ግለሰባዊ ህዋሶች ለጉዳት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ የሚተነብይ የማሽን የመማሪያ ዘዴ።
- ማዛባት፡ ሴሎች ለኬሚካላዊ፣ አካላዊ ወይም ዘረመል ተጽእኖዎች ምላሽ የሚሰጡባቸው ሞለኪውላዊ ምላሾች።
በሽታ አምጪ: በሽታን የመፍጠር ችሎታ.
- ፍኖታይፕስ፡- ሊታዩ የሚችሉ የኦርጋኒክ ባህሪያት ወይም ባህሪያት።
- ምርጥ መጓጓዣ፡- በሴል ግዛቶች ውስጥ ቀስ በቀስ ለውጦችን የሚገልጽ እና የሚተነብይ የሂሳብ ቲዎሪ።