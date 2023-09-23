የወደፊቱ የስነ ፈለክ ጥናት፡ የማሽን መማር እና ሰፊ የመስክ ዳሰሳ ጥናቶች

አስትሮኖሚ በትላልቅ የመስክ ዳሰሳ ጥናቶች እና የማሽን መማሪያ ውህደት ወደ አዲስ ምዕራፍ እየገባ ነው። ጠባብ-መስክ ነጥብ-የተኩስ አስትሮኖሚ አሁንም ጠቀሜታ ቢኖረውም፣ በመጪዎቹ አስርት ዓመታት ውስጥ የግኝቶች እውነተኛ ሃይሎች እነዚህ ሰፊ የመስክ ጥናቶች ከላቁ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ጋር ይደባለቃሉ።
አንድ በቅርብ ጊዜ የተሻሻለ የማሽን መማሪያ ፕሮግራም ASTRONOMALY በዚህ መስክ ከፍተኛ እድገት አድርጓል። ከጨለማ ኢነርጂ ካሜራ ሌጋሲ ዳሰሳ (DECaLS) ወደ አራት ሚሊዮን የሚጠጉ የጋላክሲ ምስሎችን በመቃኘት፣ ASTRONOMALY 1635 ያልተለመዱ ነገሮችን ለይቷል። ይህ በሰዎች እና በሶፍትዌር መካከል ያለው የትብብር ጥረቶች እምቅ አቅምን ያጎላል፣ ጥምረቱ በተናጥል ከሚችለው በላይ የተሻለ የምልከታ ሳይንስን ማግኘት ይችላል።
በዘመናዊ የስነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ዋነኛው ፈተና በቴሌስኮፖች በተሰራው እጅግ በጣም ብዙ መረጃ ላይ ነው። ለምሳሌ መጪው የቬራ ሩቢን ኦብዘርቫቶሪ በየምሽቱ 20 ቴራባይት መረጃ እንደሚያመነጭ ይጠበቃል፣ በመጨረሻም በአስር አመታት ውስጥ 32 ትሪሊየን የ20 ቢሊዮን ጋላክሲዎች ምልከታ እንዲኖር አድርጓል። እንደነዚህ ያሉት ግዙፍ የመረጃ ስብስቦች ከሰዎች አቅም በላይ ናቸው በደንብ ለመተንተን እና ለመረዳት። እዚህ ላይ ነው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ወደ ጨዋታ የሚገባው፣ ቀልጣፋ ሂደት እና ትንተና እንዲኖር ያስችላል።
ከዚህ ቀደም ያልተለመዱ የፍተሻ ፕሮግራሞች በተወሰኑ ክስተቶች ላይ በመተማመን የተገደቡ ነበሩ፣ ይህም ሙሉ በሙሉ አዲስ ሳይሆን ተመሳሳይ ያልተለመዱ ነገሮችን ፈልጎ ማግኘት ችሏል። በሌላ በኩል አስትሮማሊ ከክትትል በሌለበት መንገድ ይሠራል፣ ይህም ልብ ወለዶችን ለመለየት ያስችለዋል። እንደ የስበት ሌንሶች፣ የጋላክሲክ ውህደቶች እና ያልተለመዱ የቀይ ፈረቃ ቅጦች ያሉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን የሚያስደስቱ ክስተቶችን የመለየት አቅም አለው። ነገር ግን፣ ASTRONOMALY ከነቃ የመማር አይነት ጋር ሲጣመር፣ የሰውን አስተያየት በማካተት ትክክለኝነቱን ያሳድጋል።
በቅርቡ በተደረገ ጥናት፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ASTRONOMALY ከበፊቱ የበለጠ ሰፋ ባለው የመረጃ ቋት ላይ ፈትነው ውጤታማ በሆነ መልኩ በሚዛን መስራት እንደሚችሉ አረጋግጠዋል። ፕሮግራሙን ከፍተኛ መጠን ያለው የDECaLS መረጃ በመመገብ፣ በነቃ የመማሪያ ግብዓት የተጨመረው ክትትል ያልተደረገበትን ዘዴ በመጠቀም ልዩ ያልተለመዱ ነገሮችን መለየት ችለዋል። በጣም አጓጊዎቹ ያልተለመዱ ቀለሞች የቀለበት ጋላክሲዎች ያልተለመዱ ቀለሞች እና ሞርፎሎጂ፣ ጠንካራ ሌንሶች ሊሆኑ የሚችሉ ስርዓቶች፣ የታወቁ መስተጋብር ቡድኖች እና በአጋጣሚ የተጣጣሙ ናቸው።
አስትሮኖማሊ ልዩ ዋጋ ያለው ነገር ግን ሳይስተዋል የማይቀሩ ብርቅዬ ነገሮችን የማግኘት ችሎታው ነው። ለምሳሌ፣ አንድ ለየት ያለ ነገር በኳሳር መኖር ሊገለጽ የሚችል የሬዲዮ ልቀትን እያመነጨ ነው። በተጨማሪም፣ ቀይ-ቀለበት ያለው ጋላክሲ ወይም የስበት ሌንስ ሊሆን የሚችል የቀለበት ባህሪ ያሳያል። በተለየ ሁኔታ፣ የቀለበት ቅርጽ ያለው የኮከብ ፍንዳታ ጋላክሲ ከቲዳል ጭራ ወይም የሚጋጭ ጋላክሲ ተገኘ። እነዚህ አስደሳች ግኝቶች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ መሠረተ ቢስ ግኝቶች ለመምራት ንቁ የመማር ስልተ ቀመሮችን ያሳያሉ።
የማሽን መማር እና ሰፊ የዳሰሳ ጥናቶች ለዋክብት ተመራማሪዎች ብዙ እድሎችን ቢሰጡም፣ የተወሰኑ ተግዳሮቶች ሊቀረፉ የሚገባቸው አሉ። ከእንደዚህ አይነት ፈተናዎች አንዱ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ መረጃዎችን ከአስተናጋጅ አገልጋይ ወደ አካባቢያዊ ኮምፒተሮች ማስተላለፍ ነው, ይህም ሳምንታት ሊወስድ ይችላል. ይህንን ለመቅረፍ ተመራማሪዎች የስሌት ኃይልን ወደ ታዛቢዎች ራሳቸው ማምጣት የበለጠ ተግባራዊ መፍትሄ እንደሚሆን ይጠቁማሉ።
በማጠቃለያው፣ ሰፊ የዳሰሳ ጥናቶች እና የማሽን መማሪያዎች ብቅ እያሉ የስነ ፈለክ ጥናት ፊት እየተሻሻለ ነው። ASTRONOMALY፣ ክትትል ካልተደረገበት ትምህርት እና ንቁ ግብረመልስ ጋር በማጣመር፣ ልዩ የሆኑ ያልተለመዱ ነገሮችን በማጋለጥ ጠቃሚነቱን አረጋግጧል። በሥነ ፈለክ መስክ ውስጥ ለአስደናቂ አዲስ ግኝቶች የወደፊቱ ጊዜ ትልቅ ተስፋ ይሰጣል።
ምንጮች:
- ቬርሎን ኤሴቤት፣ ሚሼል ሎቸነር፣ ማይክ ዋልምስሌይ፣ ማርጋሪታ ግሬስፓን “በከዋክብት ሚዛን፡ ከ4 ሚሊዮን ጋላክሲዎች መካከል ያልተለመዱ ነገሮችን መፈለግ። ArXiv Preprint.