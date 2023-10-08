የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የኖቫ አሰላለፍ ምስጢር በM87 ውስጥ ከጋላክቲክ ጄት ጋር አግኝተዋል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአቅራቢያው ባለው እጅግ ግዙፍ ጋላክሲ M87 ውስጥ አንድ አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። ይህ ጋላክሲ በፕላዝማ ግዙፍ ጄት ከዋናው ወደ ህዋ በመተኮስ እንዲሁም ኖቫ በሚባሉ የከዋክብት ፍንዳታዎች ይታወቃል። ኖቫ በነጭ ድንክ ኮከቦች ከተጓዳኝ ኮከቦች በሁለትዮሽ ሲስተሞች ውስጥ ቁሳቁሶችን በመስረቅ የሚፈጠሩ ፍንዳታዎች ናቸው። በተለምዶ፣ ኖቫዎች በዘፈቀደ በጋላክሲ ውስጥ ይበተናሉ። ነገር ግን፣ በM87፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ኖቫዎች ከጄት ጋር ባልተለመደ ሁኔታ የተሳሰሩ መሆናቸውን ደርሰውበታል።
በሃብብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በተደረጉ ሁለት የዳሰሳ ጥናቶች መረጃን በመጠቀም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በM135 ውስጥ 87 ኖቫዎችን ለይተው አውቀዋል፣ እና ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉት በጄት መንገድ ላይ ታይተዋል። ይህ አሰላለፍ በዘፈቀደ የመከሰት እድሉ 0.3% ብቻ ነው ተብሎ ይገመታል። ይህ አሰላለፍ ለM87 ልዩ ከሆነ ወይም በጄት ጋላክሲዎች ውስጥ የተለመደ ክስተት ከሆነ በእርግጠኝነት አይታወቅም።
ኖቫ በሁለትዮሽ ሲስተም ውስጥ ያለ ነጭ ድንክ ኮከብ ከተጓዳኝ ኮከቧ ላይ ያለውን ንጥረ ነገር ሲጨምር እና የሙቀት መቆጣጠሪያ ፍንዳታ ሲፈጥር ይከሰታል። በሌላ በኩል የM87 ጋላክሲ ጄት በጋላክሲው መሃል ላይ ባለው እጅግ ግዙፍ ጥቁር ቀዳዳ ይንቀሳቀሳል። ቁሱ ወደ ጥቁር ጉድጓዱ ውስጥ ሲወድቅ, በዙሪያው ያለው አክሬሽን ዲስክ ይሠራል, እና ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስኮች ኃይለኛ ጨረር ያስወጣሉ, ይህም ጄት ይፈጥራል.
ጄት ኖቫዎችን እንዴት እንደሚያነቃቃ ጥቂት ንድፈ ሐሳቦች አሉ ነገር ግን አንዳቸውም በእርግጠኝነት አልተረጋገጠም. አንድ ሀሳብ እንደሚያመለክተው ከጄት የሚወጣው ጨረር ለጋሽ ኮከቦችን በማሞቅ ወደ ነጭ ድንክ አጋሮቻቸው የሚደረገውን የጅምላ ዝውውር በመጨመር እና ወደ ተደጋጋሚ ኖቫዎች ይመራል። ሆኖም ግን, የሂሳብ ስሌቶች እንደሚያሳዩት ይህ ማብራሪያ የታየውን አሰላለፍ ለመቁጠር በጣም ደካማ ነው. ሌላው አማራጭ ጄቱ ኮከብ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ብዙ ሁለትዮሽ ሥርዓቶችን እና በዚህም ብዙ ኖቫዎችን ያስከትላል። ነገር ግን በጋላክሲው ቆጣሪ ጀት አካባቢ ላይ ተመሳሳይ ጭማሪ አለመኖሩ ይህንን ጽንሰ ሐሳብ ይፈታተነዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአሁኑ ጊዜ ሌሎች አማራጮችን በመፈለግ ላይ ናቸው። አንድ ንድፈ ሐሳብ እንደሚያመለክተው የጄት ድንጋጤ ሞገድ ጋዝና አቧራ አንድ ላይ በማገናኘት የኢንተርስቴላር ሚዲያ ደመና በመፍጠር ኖቫዎች ወደ ሁለትዮሽ ኮከብ ሲስተም ሲደርሱ ያስነሳሉ። በተጨማሪም፣ የድንጋጤ ሞገዶች ኮከቦችን ሊያሞቁ ስለሚችሉ የጅምላ ዝውውር መጠን ይጨምራል። ይሁን እንጂ እነዚህ ሐሳቦች ተጨማሪ ምርመራ ያስፈልጋቸዋል.
የኖቫዎች አሰላለፍ ከM87 አውሮፕላን ጋር ሳይገለጽ ይቆያል እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንዲፈቱ የሚያስደስት ምስጢር ይፈጥራል። የጥናቱ አዘጋጆች እንዳስታወቁት፣ በኤም 87 ውስጥ ባለው ጄት ላይ ያለው የተሻሻለው የኖቫ ፍጥነት በፅኑ የተመሰረተ ቢሆንም አሁንም ግልጽ ማብራሪያ የለውም።
ምንጭ:
ያነሰ፣ AM፣ Shara፣ MM፣ Hounsell፣ R.፣ Mandel፣ S.፣ Feder፣ N. እና Sparks፣ W. (2020፣ ኦክቶበር 26)። የ9-ወር ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ከUV አጠገብ ያለው የM87። II. በM87 ጄት አቅራቢያ በጣም የተሻሻለ የኖቫ ተመን። ArXiv Preprint.