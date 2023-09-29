የጨረቃ መሄጃ መንገድ ጠፈር አውሮፕላን በፍሎሪዳ ውስጥ ለመጀመር ዝግጁ ነው።

የጨረቃ ትሬይልብላዘር የጠፈር መንኮራኩር ጨረቃን ለማሰስ ለሚመጣው ተልዕኮ በመጨረሻው የዝግጅት ደረጃ ላይ ነው። በናሳ እና በጄት ፕሮፑልሽን ላቦራቶሪ (JPL) የተሰራው ይህ መንኮራኩር ከፍሎሪዳ ኬኔዲ የጠፈር ማዕከል ነው የሚተኮሰው። ይህ ተልዕኮ በጨረቃ ወለል ላይ ስላለው የውሃ ሞለኪውሎች ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ ያለመ ነው።
የጨረቃ ትሬይብላዘር ተልዕኮ ዋና አላማዎች በጨረቃ ወለል ላይ ያለውን የውሃ በረዶ ስርጭት እና ብዛት ካርታ ማዘጋጀት ነው። ውሃ ጠቃሚ ሃብት ነው፣ እና በጨረቃ ላይ መገኘቱን መረዳቱ ለወደፊት የሰው ልጅ ፍለጋ ላይ ጉልህ አንድምታ ሊኖረው ይችላል። መንኮራኩሩ ለዚህ ተልእኮ ተብሎ የተነደፈውን ከፍተኛ ጥራት ቮልቲልስ እና ማዕድን ጨረቃ ማፕ (HVM3) የተሰኘ ቆራጭ መሳሪያ ይይዛል። HVM3 የውሃ ሞለኪውሎችን ለመለየት እና በጨረቃ ላይ ያሉ ቦታዎችን ለመለየት ስፔክትሮሜትር ይጠቀማል።
የጨረቃ ትሬልብላዘር ውሃን ከማጥናት በተጨማሪ በጨረቃ ላይ ሊገኙ የሚችሉ እንደ ሃይድሮጂን እና ሃይድሮክሳይል ያሉ ሌሎች ተለዋዋጭ ውህዶችንም ይመረምራል። እነዚህ ተለዋዋጭ ውህዶች የጨረቃን የጂኦሎጂካል ታሪክ እና የወደፊት የሰው ልጅ ተልእኮዎችን የመደገፍ አቅም ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። የጨረቃን ተለዋዋጭ ኬሚስትሪ መረዳቱ የወደፊት ተልእኮዎችን ለማቀድ እና ለማስፈጸም ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም የሀብት አጠቃቀምን እና ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መገኘት መመስረት ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል።
የጨረቃ ትሬልብላዘር የጠፈር መንኮራኩር ስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬትን በመጠቀም ወደ ህዋ ይወጣል። የጠፈር መንኮራኩሩ የጨረቃን ምህዋር ከደረሰ በኋላ ምህዋሯን ዝቅ ለማድረግ እና ወደሚፈለገው የኦፕሬሽን ምህዋር ለመግባት ተከታታይ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። በመጨረሻው ምህዋር ውስጥ ከገባ በኋላ፣ የጨረቃን ገጽታ በማሳየት እና ተለዋዋጭ የሆኑ መረጃዎችን በመሰብሰብ የመመልከቻ ዘመቻውን ይጀምራል።
ይህ ተልእኮ ስለ ጨረቃ ሀብቶች እና ለወደፊቱ የሰው ተልእኮዎች አቅም ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት ጠቃሚ እርምጃን ይወክላል። የውሃ እና ሌሎች ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን በካርታ በማዘጋጀት የጨረቃ ትሬልብላዘር የጠፈር መንኮራኩር ለቀጣዩ ትውልድ የጨረቃ ፍለጋ ተልእኮ ለሚያቅዱ ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
– የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ
- የኬኔዲ የጠፈር ማእከል የውስጥ አዋቂ መመሪያ