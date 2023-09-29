የግንኙነት ጥረቶች ሲከሽፉ በጥርጣሬ ውስጥ ያለው የቻንድራያን-3 ተልዕኮ የወደፊት ዕጣ

ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን የማደስ ተስፋዎች በፍጥነት እየጠፉ በመሆናቸው የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ትልቅ ውድቀት አጋጥሞታል። ምንም እንኳን ተልእኮው በጨረቃ ላይ ማረፍን ጨምሮ የመጀመሪያ አላማዎቹን በተሳካ ሁኔታ ቢያሳካም፣ በእነዚህ የጠፈር መንኮራኩሮች አማካኝነት በጨረቃ አፈር ላይ ተጨማሪ ሙከራዎችን የማካሄድ ግብ የማይመስል ይመስላል።
በሴፕቴምበር መጀመሪያ ላይ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ከጨረቃ ምሽት በፊት ወደ እንቅልፍ ሁነታ ተወስደዋል, ይህም እንቅልፍ እንዲተኛ አድርጓል. ግንኙነትን እንደገና ለማቋቋም ጥረቶች ቢደረጉም, ምንም ምልክቶች አልተቀበሉም, እና በቅርብ የጨረቃ ምሽት የመነቃቃት እድሎች የበለጠ እንዲቀንሱ አድርጓል.
ለ14 የምድር ቀናት ያህል የሚቆየው የጨረቃ ምሽት በጨረቃ ገጽ ላይ ብርድ ብርድን እና አጠቃላይ ጨለማን ያመጣል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች እንዳይሰሩ በጣም ከባድ ያደርገዋል። የሙቀት መጠኑ ወደ -200 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በሚቀንስበት ጊዜ የኤሌትሪክ ክፍሎቹን መጠበቅ ወሳኝ ሆነ፣ ስለዚህም የእንቅልፍ ሁነታ።
በፀሐይ ብርሃን ላይ በመተማመን ምክንያት ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በጨረቃ ምሽት ከፍተኛ ፈተናዎች ይገጥሟቸዋል። እያንዳንዱ ቀን እያለፈ ሲሄድ ለህልውናቸው ተስፋ ይቀንሳል። ከዚህ ቀደም ISRO የጠፈር መንኮራኩሮቹ ሁኔታዎችን የመቋቋም አቅም ያላቸውን ተስፋ ገልጿል፣ነገር ግን የሚቀጥለው ጨረቃ ምሽት ሲቃረብ፣ ተስፋዎቹ እየቀነሱ ናቸው።
ምንም እንኳን ወደፊት እርግጠኛ ባይሆንም፣ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ጠቃሚ የጨረቃ ገጽ መረጃን አበርክቷል። እንደ APXS እና LIBS ያሉ ክፍያዎች ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ሰብስበው የሰልፈር መኖሩን አረጋግጠዋል፣ ይህም ስለ ጨረቃ ያለንን ግንዛቤ አሳድጎታል።
ISRO ተልዕኮውን የማደስ ተስፋ ስላልቆረጠ ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የሚደረገው ጥረት ይቀጥላል። ሆኖም ግን, በጨረቃ ምሽት የሚያጋጥሟቸው ተግዳሮቶች እና የመገናኛ ምልክቶች እጥረት የቻንድራያን-3 የወደፊት ዕጣ ፈንታ እርግጠኛ አይደለም.
ምንጮች:
- ምንጭ መጣጥፍ-የመጀመሪያው ምንጭ ያልታወቀ
- ትርጓሜዎች
– Chandrayaan-3፡ የህንድ የጨረቃ ፍለጋ ተልዕኮ
- ISRO: የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት
– ቪክራም ላንደር፡ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ የመሬት ክፍል
- ፕራግያን ሮቨር፡ የቻንድራያን -3 ተልዕኮ ሮቨር አካል
– የጨረቃ ምሽት፡- በጨረቃ ላይ የጨለማ ጊዜ እና ከፍተኛ ቅዝቃዜ
- ጭነት: በጠፈር መንኮራኩር የተሸከሙ መሳሪያዎች እና መሳሪያዎች
- APXS (የአልፋ ቅንጣት ኤክስ-ሬይ ስፔክትሮሜትር)፡- የድንጋይ እና የአፈርን ንጥረ ነገር ለመተንተን የሚያገለግል ሳይንሳዊ መሳሪያ ነው።
- LIBS (ሌዘር የተመረተ ብልሽት ስፔክትሮስኮፒ)፡- የቁሳቁሶችን ንጥረ ነገሮች ስብጥር ለመተንተን ሌዘርን የሚጠቀም ዘዴ ነው።