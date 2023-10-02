የወደፊቱ የጠፈር ምርምር፡ የጨረቃ ተልእኮዎች እና ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንቶች

ኤውሮኮንሰልት የቅርብ ጊዜውን 'Prospects for Space Exploration' ሪፖርቱን አውጥቷል፣ የጨረቃ ፍለጋ ለቦታ ፍለጋ ዘርፍ ማበረታቻ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ አሳይቷል። የገበያ ዘገባው እንደሚያሳየው የአለም መንግስት በህዋ ምርምር ላይ የሚያደርገው ኢንቬስትመንት እ.ኤ.አ. በ26 ወደ 2023 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ገንዘብ ለማደግ በሚያስደንቅ ሁኔታ 33 ቢሊዮን ዶላር በ2032 ደርሷል። የህዋ አሰሳ.
የገበያው መስፋፋት ዓለም አቀፋዊ መዋዕለ ንዋይ ማፍሰሱን የሚቀጥል ሲሆን ለጨረቃ አሰሳ የሚጠበቀው አስደናቂ የ 5% የ 10-አመት ድብልቅ አመታዊ ዕድገት (CAGR) እንደሚሆን ተንብዮአል። በሚቀጥሉት አስርት ዓመታት ውስጥ፣ ለጨረቃ ተልዕኮዎች የሚሰጠው የገንዘብ ድጋፍ በ17 ወደ 2032 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል። በተጨማሪም፣ በሮቦቲክ የጨረቃ ተልዕኮዎች ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች በጨረቃ ላይ ዘላቂ የሰው ልጅ መገኘት መንገድ ይከፍታሉ።
ሌላው በህዋ ምርምር ላይ ጉልህ የሆነ የኢንቨስትመንት ፍሰት የሰው ልጅ የጠፈር በረራ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ነው። ምንም እንኳን ዋና ዋና የመንግስት እና የመንግስት-የግል መርሃ ግብሮች ከተጠናቀቁ በኋላ በቅርብ ዓመታት ውስጥ የገንዘብ ድጋፍ ቢኖርም ፣ አዲስ የኢንቨስትመንት አዙሪት በአድማስ ላይ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2030 በሊዮ ውስጥ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች ወደ 7 ቢሊዮን ዶላር እንደሚጨምሩ ይጠበቃል ፣ ይህም የመጨረሻውን የስራ ዓመታት እና የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ከስራ ማቋረጥን ይደግፋል ። እነዚህ ኢንቨስትመንቶች ከአይኤስኤስ ሊዮ ኦፕሬሽን ወደ ግሉ ሴክተር በቀላሉ ለመሸጋገር ያመቻቻሉ።
የዩሮ ኮንሰልት ዩኤስኤ ዳይሬክተር የሆኑት ናታሊያ ላሬያ ወደፊት የጠፈር ምርምር በትብብር እና በፉክክር እንደሚገለፅ አፅንዖት ሰጥተዋል። ቀጣይነት ያለው የጨረቃ መገኘት መመስረት ዓለም አቀፋዊ ትኩረት ነው, በተመሳሳይ ጊዜ በሊዮ ውስጥ ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መገኘትን ይጠብቃል. እነዚህ ታላቅ ተልእኮዎች እና ኢንቨስትመንቶች የሰዎችን የእውቀት እና የአሰሳ ወሰን በመግፋት የወደፊቱን የጠፈር ፍለጋን ለመቅረጽ ተዘጋጅተዋል።
ምንጮች፡- የኤውሮኮንሰልት 'Prospects for Space Exploration' ዘገባ