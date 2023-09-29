የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የቻንድራያን-3 የጨረቃ ተልእኮ አልቋል፣ ተስፋው ለሪቫይቫል ይቀንሳል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 29, 2023
የቻንድራያን-3 የጨረቃ ተልእኮ አልቋል፣ ተስፋው ለሪቫይቫል ይቀንሳል

በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ ያረፈው የህንዱ ቻንድራያን -3 ሚሽን ምናልባት በጨረቃ ምሽት ባለው የሙቀት መጠን ምክንያት ግንኙነቱን አጥቷል። ከቻይና ቻንግ 4 ተልዕኮ ጋር ማነፃፀር ለዳግም መነቃቃት የተስፋ ጭላንጭል ይሰጣል፣ነገር ግን የመነቃቃት ዕድሉ እየቀነሰ ነው።

ቻንድራያን -3 በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ያረፈች የመጀመሪያዋ የጠፈር መንኮራኩር ሆነች። ይህ ጠቃሚ ሃብት ለወደፊት ተልእኮዎች እና እምቅ የጨረቃ መሠረቶች አስፈላጊ ነው. ተልእኮው የቀደመው የቻንድራያን-2 ሚሽን አደጋ ካረፈ በኋላ የሮቨር እና ላንደር በተሳካ ሁኔታ ማረፍ ችሏል።

የጨረቃ ቀን እንደጀመረ ከላንደር እና ሮቨር ጋር ለመገናኘት ጥረቱ የተጀመረ ቢሆንም እስካሁን ምላሽ አልተገኘም። ሁለቱም የጠፈር መንኮራኩሮች ከጨረቃ ደቡብ ምሰሶ 600 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በቋሚነት ሊያዙ ይችላሉ።

የቻንድራያን -3 ንድፍ የጠፈር መንኮራኩሩ የፀሐይ ብርሃን እንደገና ብቅ እያለ ወደ ሕይወት እንደሚመለስ ተስፋ ሰጠ። ሆኖም የጨረቃ ምሽት ከፍተኛ የሙቀት መጠን እስከ -250°C (-418°F) ሊደርስ ይችላል፣ ላንደር እና ሮቨር ፈተናዎችን ይፈጥራል። የሮቨሩ ትንሽ ባትሪ ሙሉ በሙሉ ተሞልቷል ፣ እና ሁለቱም ተሽከርካሪዎች በቂ የፀሐይ ኃይል ማመንጨት በሚኖርበት ጊዜ እንደገና እንዲነቃቁ ቀድሞ ተዘጋጅተዋል።

ነገር ግን፣ የISRO ሊቀመንበር አስ ኪራን ኩመር፣ ብዙ አካላት ከከባድ የጨረቃ ሙቀት መትረፍ ባለመቻላቸው በተልዕኮው አዋጭነት ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ ገለጹ። የላንደር አስተላላፊው ከISRO ጋር ግንኙነት መፍጠር ስለሚያስፈልገው ለስኬት ወሳኝ ነው። ምንም እንኳን ሌሎች ስርዓቶች አሁንም የሚሰሩ ቢሆኑም፣ የሚሰራ አስተላላፊ አለመኖር አግባብነት የሌላቸው ያደርጋቸዋል።

በቻይና ቻንግ 4 ተልዕኮ ላይ የተመሰረተ ደካማ ተስፋ ቢኖርም፣ የቻንድራያን -3 መነቃቃት እድሉ በፍጥነት እየቀነሰ ነው። ተልእኮው በእርግጥ ካለቀ፣ አሁንም በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል ላይ ስላረፈ ለISRO ትልቅ ስኬት ያሳያል።

ምንጭ-አጽናፈ ዓለም ዛሬ

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

Chandrayaan-3 ተልዕኮ እየደበዘዘ እንደ የጨረቃ ሌሊት ሲቃረብ

ሴፕቴ 29, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

የ2023 የመጨረሻ ሱፐርሙን፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

ሴፕቴ 29, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለው ስውር የጠፈር ፋይላመንት ድር ተገለጠ

ሴፕቴ 29, 2023 ገብርኤል Botha

አመለጠዎት

ሳይንስ

Chandrayaan-3 ተልዕኮ እየደበዘዘ እንደ የጨረቃ ሌሊት ሲቃረብ

ሴፕቴ 29, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የ2023 የመጨረሻ ሱፐርሙን፡ አስደናቂ የሰማይ ክስተት

ሴፕቴ 29, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

በአጽናፈ ዓለም ውስጥ ያለው ስውር የጠፈር ፋይላመንት ድር ተገለጠ

ሴፕቴ 29, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ናሳ የ Thruster ውቅረትን ለማዘመን የሳይኪ አስትሮይድ ተልዕኮን ለሌላ ጊዜ አራዝሟል

ሴፕቴ 29, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች