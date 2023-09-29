የቻንድራያን-3 የጨረቃ ተልእኮ አልቋል፣ ተስፋው ለሪቫይቫል ይቀንሳል

በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ላይ ያረፈው የህንዱ ቻንድራያን -3 ሚሽን ምናልባት በጨረቃ ምሽት ባለው የሙቀት መጠን ምክንያት ግንኙነቱን አጥቷል። ከቻይና ቻንግ 4 ተልዕኮ ጋር ማነፃፀር ለዳግም መነቃቃት የተስፋ ጭላንጭል ይሰጣል፣ነገር ግን የመነቃቃት ዕድሉ እየቀነሰ ነው።
ቻንድራያን -3 በተሳካ ሁኔታ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አካባቢ ያረፈች የመጀመሪያዋ የጠፈር መንኮራኩር ሆነች። ይህ ጠቃሚ ሃብት ለወደፊት ተልእኮዎች እና እምቅ የጨረቃ መሠረቶች አስፈላጊ ነው. ተልእኮው የቀደመው የቻንድራያን-2 ሚሽን አደጋ ካረፈ በኋላ የሮቨር እና ላንደር በተሳካ ሁኔታ ማረፍ ችሏል።
የጨረቃ ቀን እንደጀመረ ከላንደር እና ሮቨር ጋር ለመገናኘት ጥረቱ የተጀመረ ቢሆንም እስካሁን ምላሽ አልተገኘም። ሁለቱም የጠፈር መንኮራኩሮች ከጨረቃ ደቡብ ምሰሶ 600 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በቋሚነት ሊያዙ ይችላሉ።
የቻንድራያን -3 ንድፍ የጠፈር መንኮራኩሩ የፀሐይ ብርሃን እንደገና ብቅ እያለ ወደ ሕይወት እንደሚመለስ ተስፋ ሰጠ። ሆኖም የጨረቃ ምሽት ከፍተኛ የሙቀት መጠን እስከ -250°C (-418°F) ሊደርስ ይችላል፣ ላንደር እና ሮቨር ፈተናዎችን ይፈጥራል። የሮቨሩ ትንሽ ባትሪ ሙሉ በሙሉ ተሞልቷል ፣ እና ሁለቱም ተሽከርካሪዎች በቂ የፀሐይ ኃይል ማመንጨት በሚኖርበት ጊዜ እንደገና እንዲነቃቁ ቀድሞ ተዘጋጅተዋል።
ነገር ግን፣ የISRO ሊቀመንበር አስ ኪራን ኩመር፣ ብዙ አካላት ከከባድ የጨረቃ ሙቀት መትረፍ ባለመቻላቸው በተልዕኮው አዋጭነት ላይ ያላቸውን ጥርጣሬ ገለጹ። የላንደር አስተላላፊው ከISRO ጋር ግንኙነት መፍጠር ስለሚያስፈልገው ለስኬት ወሳኝ ነው። ምንም እንኳን ሌሎች ስርዓቶች አሁንም የሚሰሩ ቢሆኑም፣ የሚሰራ አስተላላፊ አለመኖር አግባብነት የሌላቸው ያደርጋቸዋል።
በቻይና ቻንግ 4 ተልዕኮ ላይ የተመሰረተ ደካማ ተስፋ ቢኖርም፣ የቻንድራያን -3 መነቃቃት እድሉ በፍጥነት እየቀነሰ ነው። ተልእኮው በእርግጥ ካለቀ፣ አሁንም በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልል ላይ ስላረፈ ለISRO ትልቅ ስኬት ያሳያል።
ምንጭ-አጽናፈ ዓለም ዛሬ