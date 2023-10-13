በጨረቃ ፍለጋ እና ሀብት አጠቃቀም ላይ ያለው የሰልፈር አቅም

የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ በጨረቃ ላይ ለስላሳ ካረፈ በኋላ ጉልህ ግኝቶችን አድርጓል። ከእነዚህ ግኝቶች መካከል የሰልፈር መገኘት አንዱ ሲሆን ሳይንቲስቶች በጨረቃ ፍለጋ እና መኖሪያ ውስጥ ስላለው እምቅ አፕሊኬሽኖች በጣም ያስደሰቱ ናቸው።
ቀደም ሲል ሰልፈር በጨረቃ ላይ እምብዛም እንዳልሆነ ይታመን ነበር. ይሁን እንጂ በቅርቡ የተገኘው የሰልፈር ክምችት ይህን ግምት ይፈታተነዋል። የእሳተ ገሞራ ድንጋይን ያካተተ በጨረቃ ላይ ያሉ ጨለማ ቦታዎች ከነጭ "ደጋማ ቦታዎች" ጋር ሲነፃፀሩ ከፍተኛ መጠን ያለው ሰልፈር ይይዛሉ.
የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ከጨረቃ ወለል በታች በሰልፈር የበለፀጉ ዓለቶች እንዲቀልጡ ያደርጋል ፣ እና ማግማ በኋላ ይቀዘቅዛል ጨለማ አካባቢዎችን ይፈጥራል። በዚህ ሂደት ውስጥ አንዳንድ ሰልፈር ወደ ጨረቃ ቀጭን ከባቢ አየር ይወጣል እና በመጨረሻም ወደ ጨረቃ ምሰሶዎች ይደርሳል.
በጨረቃ ምሰሶዎች ላይ ያለው በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን ወደ -230 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በመውረዱ ምክንያት የማያቋርጥ ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን ባለመኖሩ ሰልፈር በላዩ ላይ እንዲጠናከር ያደርገዋል. የቻንድራያን -3 መሳሪያዎች በማረፊያ ቦታው አቅራቢያ ሰልፈርን አግኝተዋል ፣ይህም በዚህ አካባቢ ያለው የሰልፈር መጠን በጨረቃ ወገብ አካባቢ ካለው የእሳተ ገሞራ አለት የበለጠ ሊሆን እንደሚችል ይጠቁማል።
የሳይንስ ሊቃውንት በክልሉ የጥንት የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ለሰልፈር ክምችት አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ቀደም ሲል ከጨረቃ ጋር በተጋጨ ጊዜ ሰልፈርን የያዙ ሜትሮይትስ ከፍተኛ መጠን ያለው ንጥረ ነገርን ሊያጓጉዙ ይችላሉ።
የሰልፈር ግኝት ለተለያዩ የጨረቃ አፕሊኬሽኖች ትልቅ ተስፋ ይሰጣል. የጨረቃ መሰረትን ለመገንባት ውሃ የሌለው ኮንክሪት ለመፍጠር እና በሰልፈር ላይ የተመሰረቱ የፀሐይ ህዋሶችን፣ ባትሪዎችን እና ማዳበሪያዎችን ለእርሻ ስራ ለመስራት ሊያገለግል ይችላል። ይህ የሀገር ውስጥ ሃብት አጠቃቀም ቁሳቁሶችን ከምድር ወደ ጨረቃ ከማጓጓዝ ጋር የተያያዙ ችግሮችን እና ወጪዎችን ይቀንሳል።
የሰልፈር መኖር ለአስፈላጊ ዓላማዎች እንደ የመጠጥ ውሃ፣ የሚተነፍሰው ኦክሲጅን እና የሮኬት ነዳጅ ወደ ጨረቃ የሚጓጓዙትን የውሃ ሀብቶች አቅጣጫ ለመቀየር ያስችላል።
በቻንድራያን -3 የተሰበሰበው መረጃ በዋጋ ሊተመን የማይችል እና ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች አስተዋፅኦ ያደርጋል. በተልእኮው የተሰሩት ቀዳሚ ግኝቶች ውሎ አድሮ የጨረቃን ፍለጋ ሲጀምሩ ዋናውን ህብረተሰብ ይጠቅማል፣ እና የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) አስደናቂ ግኝቶቹ ምስጋና ይገባዋል።
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