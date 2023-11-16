አዲስ መጣጥፍ፡ የአይሪሽ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለታሪካዊ ሳተላይት ጅምር ዝግጅት ተዘጋጅተዋል።

አየርላንድ የመጀመሪያዋን ሳተላይት EIRSAT-1 ልታመርጥ ስትል በአይሪሽ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቡድን መሪነት እጅግ አስደናቂ የሆነ ፕሮጀክት ዋና ዜናዎችን እያወጣ ነው። በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) የሚደገፈው ይህ ፕሮጀክት ለበርካታ አመታት ሲሰራ የቆየ ሲሆን አየርላንድ በህዋ ምርምር እና ቴክኖሎጂ ዘርፍ እያደገች መሆኗን የሚያሳይ ነው።
በ Jack Reilly የሚመራ፣ ከክሎገርሄድ ራሱን የሰጠ ተማሪ፣ ቡድኑ ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ደብሊን (UCD) 40 ተማሪዎችን ያቀፈ ነው። ተማሪዎቹ በኢዜአ አካዳሚ መሪነት “ሳተላይትህን በረሩ!! ተነሳሽነት” ሳተላይቱን ለመንደፍ፣ ለመገንባት እና ለመሞከር። ይህ ልዩ እድል በሁሉም የፕሮፌሽናል ሳተላይት ፕሮግራም ጠቃሚ ስልጠና፣ አማካሪነት እና ልምድ እንዲቀስሙ አስችሏቸዋል።
EIRSAT-1፣ እንዲሁም የትምህርት አይሪሽ ሪሰርች ሳተላይት 1 በመባል የሚታወቀው፣ በቅርቡ የአይሪሽ የባህር ዳርቻዎችን ለቆ ወጥቷል እና በካሊፎርኒያ፣ ዩኤስኤ በሚገኘው የቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ጣቢያ እንዲጀመር ቀጠሮ ተይዟል። ፕሮጀክቱ በ UCD C-Space፣ በ UCD የጠፈር ምርምር ማዕከል፣ በዩሲዲ የፊዚክስ ትምህርት ቤት እና በ UCD የመካኒካል እና የቁሳቁስ ምህንድስና ትምህርት ቤት መካከል የትብብር ጥረት ነው። የሳተላይቱ ተልእኮ በርካታ ሙከራዎችን ያካትታል፣በተለይም በጠፈር መንኮራኩሮች ላይ ላዩን ህክምና ላይ ያተኮረ የሙቀት ህክምና ሙከራን ያካትታል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ስኬት ለአየርላንድ የጠፈር ኢንደስትሪ ትልቅ ምዕራፍን ይወክላል። በአለም አቀፉ የጠፈር ማህበረሰብ ውስጥ ዋና ተዋናይ በመሆን ሀገሪቱ ለሳይንሳዊ ፈጠራ እና ለቴክኖሎጂ እድገት ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። በተጨማሪም ኘሮጀክቱ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉ ተማሪዎች በመስኩ ላይ ትርጉም ያለው አስተዋፅዖ እንዲያበረክቱ ያለውን እምቅ አቅም በማሳየት የተግባርን የመማር እድሎችን በሚያሳድጉ ትምህርታዊ ፕሮግራሞች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጉልቶ ያሳያል።
የመክፈቻው ቀን ሲቃረብ ጃክ ሪሊ እና ባልደረቦቹ ወደ ካሊፎርኒያ ለሚያደርጉት ጉዞ በጉጉት እየተዘጋጁ ነው። እዚያ እንደደረሱም በጠፈር ላይ ሳተላይቱን ለመቆጣጠር እና ለማስኬድ በሚደረገው የማስጀመሪያ ዝግጅት ላይ ሚናቸውን በመያዝ በፕሮጀክቱ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ ይቀጥላሉ ። ቡድኑ ለስፔስ ፍለጋ ያለው ቁርጠኝነት እና ፍቅር የወደፊት አየርላንድ ለሜዳው የምታበረክተውን ብሩህ ተስፋ የሚያሳይ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ስም ማን ይባላል?
መ: የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት EIRSAT-1 ትባላለች፣ በተጨማሪም የትምህርት አይሪሽ ምርምር ሳተላይት 1 በመባልም ይታወቃል።
ጥ፡ በEIRSAT-1 ፕሮጀክት ላይ ስንት ተማሪዎች ሰርተዋል?
መ: ከዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዱብሊን (UCD) የ 40 ተማሪዎች ቡድን በEIRSAT-1 ፕሮጀክት ላይ ሰርቷል።
ጥ፡ የሙቀት ሕክምና ሙከራ ዓላማ ምንድን ነው?
መ: የሙቀት ሕክምና ሙከራው ለጠፈር መንኮራኩሮች የገጽታ ሕክምና ዘዴዎችን ለማዳበር ያለመ ነው።
ጥ፡ EIRSAT-1 የት ይጀምራል?
መ፡ EIRSAT-1 በካሊፎርኒያ፣ ዩኤስኤ ከሚገኘው የቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ጣቢያ ይነሳል።
ጥ፡ የEIRSAT-1 ፕሮጀክትን የደገፈው ማነው?
መ: የፕሮጀክቱ ድጋፍ ሰጪ ፕሮፌሰር ሎሬይን ሃሎን ናቸው።